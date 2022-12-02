https://ria.ru/20221202/pomosch-1835930389.html

Путин обсудил с Шойгу обмен данными по помощи инвалидам

Путин обсудил с Шойгу обмен данными по помощи инвалидам - РИА Новости, 02.12.2022

Путин обсудил с Шойгу обмен данными по помощи инвалидам

Президент России Владимир Путин сообщил, что с министром обороны РФ Сергеем Шойгу обсуждал вопросы обмена информацией с социальными службами по помощи людям с... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T16:32

2022-12-02T16:32

2022-12-02T16:43

общество

владимир путин

сергей шойгу

россия

оон

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что с министром обороны РФ Сергеем Шойгу обсуждал вопросы обмена информацией с социальными службами по помощи людям с инвалидностью."Вот идея о создании таких вот центров реабилитации, о которых вы говорили, она очень правильная, мы сегодня только обсуждали с министром обороны и Татьяной Алексеевной (Голиковой), что нужно не просто создать, нужно чтобы между Миноброны, в данном случае и социальными службами был налажен соответствующий контакт и обмен информацией", - сказал Путин на встрече с инвалидами и представителями общественных организаций в преддверии Международного дня людей с ограниченными возможностями здоровья.Международный день людей с ограниченными возможностями здоровья проходит под эгидой ООН ежегодно 3 декабря.

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россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир путин, сергей шойгу, россия, оон