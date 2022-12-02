https://ria.ru/20221202/pomosch-1835930389.html
Путин обсудил с Шойгу обмен данными по помощи инвалидам
Путин обсудил с Шойгу обмен данными по помощи инвалидам - РИА Новости, 02.12.2022
Путин обсудил с Шойгу обмен данными по помощи инвалидам
Президент России Владимир Путин сообщил, что с министром обороны РФ Сергеем Шойгу обсуждал вопросы обмена информацией с социальными службами по помощи людям с... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T16:32
2022-12-02T16:32
2022-12-02T16:43
общество
владимир путин
сергей шойгу
россия
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834329299_0:354:2968:2024_1920x0_80_0_0_ab1a50e723a1601d3ed5606669440a41.jpg
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что с министром обороны РФ Сергеем Шойгу обсуждал вопросы обмена информацией с социальными службами по помощи людям с инвалидностью."Вот идея о создании таких вот центров реабилитации, о которых вы говорили, она очень правильная, мы сегодня только обсуждали с министром обороны и Татьяной Алексеевной (Голиковой), что нужно не просто создать, нужно чтобы между Миноброны, в данном случае и социальными службами был налажен соответствующий контакт и обмен информацией", - сказал Путин на встрече с инвалидами и представителями общественных организаций в преддверии Международного дня людей с ограниченными возможностями здоровья.Международный день людей с ограниченными возможностями здоровья проходит под эгидой ООН ежегодно 3 декабря.
https://ria.ru/20221202/invalidy-1835923272.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834329299_198:0:2927:2047_1920x0_80_0_0_4bd8ed4bc623d0bdbae39f7ccdfece0f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, сергей шойгу, россия, оон
Общество, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Россия, ООН
16:32 02.12.2022 (обновлено: 16:43 02.12.2022)
Путин обсудил с Шойгу обмен данными по помощи инвалидам
Президент Путин обсудил с Шойгу обмен данными по помощи инвалидам
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что с министром обороны РФ Сергеем Шойгу обсуждал вопросы обмена информацией с социальными службами по помощи людям с инвалидностью.
"Вот идея о создании таких вот центров реабилитации, о которых вы говорили, она очень правильная, мы сегодня только обсуждали с министром обороны и Татьяной Алексеевной (Голиковой), что нужно не просто создать, нужно чтобы между Миноброны, в данном случае и социальными службами был налажен соответствующий контакт и обмен информацией", - сказал Путин на встрече с инвалидами и представителями общественных организаций в преддверии Международного дня людей с ограниченными возможностями здоровья.
Международный день людей с ограниченными возможностями здоровья проходит под эгидой ООН
ежегодно 3 декабря.