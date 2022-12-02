https://ria.ru/20221202/pomosch-1835923118.html
В СФ разработали проект о бесплатной юридической помощи мобилизованным
В СФ разработали проект о бесплатной юридической помощи мобилизованным - РИА Новости, 02.12.2022
В СФ разработали проект о бесплатной юридической помощи мобилизованным
В Совете Федерации разработан законопроект о бесплатной юридической помощи для мобилизованных и членов их семей, он уже направлен на отзыв в правительство,... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T16:11
2022-12-02T16:11
2022-12-02T16:11
общество
вячеслав тимченко
кировская область
совет федерации рф
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. В Совете Федерации разработан законопроект о бесплатной юридической помощи для мобилизованных и членов их семей, он уже направлен на отзыв в правительство, сообщил сенатор от Кировской области Вячеслав Тимченко."Недавно законодательное собрание Кировской области приняло закон о бесплатной юридической помощи, в соответствии с которым правом на бесплатную юридическую помощь обладают мобилизованные граждане и члены их семей. Сенаторами подготовлена аналогичная законодательная инициатива на федеральном уровне и направлена на заключение правительства. Просьба поддержать эту законодательную инициативу, она имеет важное социальное значение", - заявил он на совещании со статс-секретарями в Совфеде.
https://ria.ru/20221129/yuristy-1834986402.html
кировская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вячеслав тимченко, кировская область, совет федерации рф, частичная мобилизация в россии
Общество, Вячеслав Тимченко, Кировская область, Совет Федерации РФ, Частичная мобилизация в России
В СФ разработали проект о бесплатной юридической помощи мобилизованным
В Совфеде разработали проект о бесплатной юридической помощи мобилизованным и их семьям