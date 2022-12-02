https://ria.ru/20221202/pomosch-1835923118.html

В СФ разработали проект о бесплатной юридической помощи мобилизованным

В СФ разработали проект о бесплатной юридической помощи мобилизованным - РИА Новости, 02.12.2022

В СФ разработали проект о бесплатной юридической помощи мобилизованным

В Совете Федерации разработан законопроект о бесплатной юридической помощи для мобилизованных и членов их семей, он уже направлен на отзыв в правительство,... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T16:11

2022-12-02T16:11

2022-12-02T16:11

общество

вячеслав тимченко

кировская область

совет федерации рф

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. В Совете Федерации разработан законопроект о бесплатной юридической помощи для мобилизованных и членов их семей, он уже направлен на отзыв в правительство, сообщил сенатор от Кировской области Вячеслав Тимченко."Недавно законодательное собрание Кировской области приняло закон о бесплатной юридической помощи, в соответствии с которым правом на бесплатную юридическую помощь обладают мобилизованные граждане и члены их семей. Сенаторами подготовлена аналогичная законодательная инициатива на федеральном уровне и направлена на заключение правительства. Просьба поддержать эту законодательную инициативу, она имеет важное социальное значение", - заявил он на совещании со статс-секретарями в Совфеде.

https://ria.ru/20221129/yuristy-1834986402.html

кировская область

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, вячеслав тимченко, кировская область, совет федерации рф, частичная мобилизация в россии