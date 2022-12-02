https://ria.ru/20221202/peregovory-1835830837.html
В Кремле подтвердили готовность содействовать встрече Асада с Эрдоганом
В Кремле подтвердили готовность содействовать встрече Асада с Эрдоганом - РИА Новости, 02.12.2022
В Кремле подтвердили готовность содействовать встрече Асада с Эрдоганом
Потенциальная возможность переговоров президентов Турции и Сирии Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада при посредничестве России есть, это в интересах... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T12:37
2022-12-02T12:37
2022-12-02T12:55
война в сирии
россия
башар асад
реджеп тайип эрдоган
в мире
турция
сирия
дмитрий песков
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Потенциальная возможность переговоров президентов Турции и Сирии Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада при посредничестве России есть, это в интересах стабилизации и мира в Сирии, РФ готова этому способствовать, но конкретики пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Потенциальная возможность такая есть, вы знаете, что президент (РФ) Путин, он неоднократно на протяжении последних нескольких лет, он говорил о том, что в интересах налаживания мира, стабильности в регионе, вокруг Сирии, внутри самой Сирии такие контакты приветствовались бы, и, конечно, российская сторона готова всячески этому способствовать", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли уже конкретные шаги организации встречи президентов Сирии и Турции. Однако он уточнил, что пока никакой конкретики по этому вопросу нет.Ранее в пятницу спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что Москва проводит работу с целью организации встречи президентов Сирии и Турции в РФ.Также спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов сказал РИА Новости, что Москва не навязывает посредничество Анкаре и Дамаску, но если РФ попросят, готовы провести встречу президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада.
https://ria.ru/20221129/erdogan-1834889163.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, башар асад, реджеп тайип эрдоган, в мире, турция, сирия, дмитрий песков
Война в Сирии, Россия, Башар Асад, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире, Турция, Сирия, Дмитрий Песков
12:37 02.12.2022 (обновлено: 12:55 02.12.2022)
В Кремле подтвердили готовность содействовать встрече Асада с Эрдоганом
Песков подтвердил, что Россия готова посредничать при переговорах Асада с Эрдоганом
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Потенциальная возможность переговоров президентов Турции и Сирии Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада при посредничестве России есть, это в интересах стабилизации и мира в Сирии, РФ готова этому способствовать, но конкретики пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Потенциальная возможность такая есть, вы знаете, что президент (РФ) Путин, он неоднократно на протяжении последних нескольких лет, он говорил о том, что в интересах налаживания мира, стабильности в регионе, вокруг Сирии, внутри самой Сирии такие контакты приветствовались бы, и, конечно, российская сторона готова всячески этому способствовать", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли уже конкретные шаги организации встречи президентов Сирии и Турции. Однако он уточнил, что пока никакой конкретики по этому вопросу нет.
Ранее в пятницу спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев
заявил, что Москва проводит работу с целью организации встречи президентов Сирии и Турции в РФ.
Также спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов
сказал РИА Новости, что Москва
не навязывает посредничество Анкаре
и Дамаску
, но если РФ
попросят, готовы провести встречу президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада.