https://ria.ru/20221202/peregovory-1835830837.html

В Кремле подтвердили готовность содействовать встрече Асада с Эрдоганом

В Кремле подтвердили готовность содействовать встрече Асада с Эрдоганом - РИА Новости, 02.12.2022

В Кремле подтвердили готовность содействовать встрече Асада с Эрдоганом

Потенциальная возможность переговоров президентов Турции и Сирии Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада при посредничестве России есть, это в интересах... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T12:37

2022-12-02T12:37

2022-12-02T12:55

война в сирии

россия

башар асад

реджеп тайип эрдоган

в мире

турция

сирия

дмитрий песков

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Потенциальная возможность переговоров президентов Турции и Сирии Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада при посредничестве России есть, это в интересах стабилизации и мира в Сирии, РФ готова этому способствовать, но конкретики пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Потенциальная возможность такая есть, вы знаете, что президент (РФ) Путин, он неоднократно на протяжении последних нескольких лет, он говорил о том, что в интересах налаживания мира, стабильности в регионе, вокруг Сирии, внутри самой Сирии такие контакты приветствовались бы, и, конечно, российская сторона готова всячески этому способствовать", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли уже конкретные шаги организации встречи президентов Сирии и Турции. Однако он уточнил, что пока никакой конкретики по этому вопросу нет.Ранее в пятницу спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что Москва проводит работу с целью организации встречи президентов Сирии и Турции в РФ.Также спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов сказал РИА Новости, что Москва не навязывает посредничество Анкаре и Дамаску, но если РФ попросят, готовы провести встречу президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада.

https://ria.ru/20221129/erdogan-1834889163.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, башар асад, реджеп тайип эрдоган, в мире, турция, сирия, дмитрий песков