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В Совфеде оценили заявление Байдена о готовности к переговорам с Россией - РИА Новости, 02.12.2022
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В Совфеде оценили заявление Байдена о готовности к переговорам с Россией
В Совфеде оценили заявление Байдена о готовности к переговорам с Россией - РИА Новости, 02.12.2022
В Совфеде оценили заявление Байдена о готовности к переговорам с Россией
Стремление США к переговорам с Россией не означает прекращения конфликта на Украине, Вашингтон готов начать торг на своих условиях, считает глава комиссии... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T09:49
2022-12-02T09:49
андрей климов
россия
джо байден
сша
политика
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Стремление США к переговорам с Россией не означает прекращения конфликта на Украине, Вашингтон готов начать торг на своих условиях, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.Ранее президент США Джо Байден сказал, что готов поговорить с президентом РФ, если он проявит интерес."Итак, президент США, который ещё будучи и вице-президентом внёс личный вклад в киевский госпереворот 2014 (года), разжигание гражданской войны с 2015, милитаризацию Украины, превращения её в Антироссию, поощрение кровавых боевых действий режима Зеленского, вовлечения в его военную авантюру НАТО, теперь "вдруг" заговорил о переговорах с Москвой да ещё "забыл" упомянуть об участии в них киевских марионеток", - написал сенатор в своем Telegram-канале.По словам Климова, практически все пресс-конференции Байдена носят теперь постановочный характер, то есть "эта фраза вряд ли случайна". "Но означать она может не столько готовность срочно дать команду своим вассалам прекратить конфликт на украинском театре военных действий, сколько начать с нами торг и явно на американских условиях", полагает он.Этот торг может быть не только и не столько про бывшую УССР, сколько о широком комплексе отношений между двумя нашими ракетно-ядерными сверхдержавами, написал сенатор.Климов напомнил, что первые прямые переговоры с Владимиром Путиным у Байдена прошли вскоре после избрания последнего. "Однако Вашингтон к осени 2021 вероятно решил проверить Россию на способность к сопротивлению тотальной гибридной атаке коллективного Запада. Но антироссийский блицкриг не удался. Зато внутри США представляемый Байденом клан утратил многие позиции после ноябрьских выборов и положение таково, что им надо срочно выбираться из крупнейшего социально-экономического кризиса за последние полвека", - отметил законодатель.Причём без успехов на внутреннем фронте указанный клан может утратить все командные высоты к 2024. Отсюда, скорее всего, и появилось вчерашнее высказывание Байдена, считает парламентарий."Но что бы за ним ни стояло, это не означает вспышки любви к России правящих кругов США. Стратегия там прежняя - сдерживание РФ любой ценой, что не исключает возможности их тактических компромиссов и, тем более, вариаций в словесной эквилибристике янки", - заключил Климов.
https://ria.ru/20221202/bayden-1835761198.html
https://ria.ru/20221202/ssha-1835671045.html
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андрей климов, россия, джо байден, сша, политика
Андрей Климов, Россия, Джо Байден, США, Политика
09:49 02.12.2022
 
В Совфеде оценили заявление Байдена о готовности к переговорам с Россией

Сенатор Климов: если США и готовы к переговорам с Россией по Украине, то на своих условиях

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкПредседатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов
Председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов . Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Стремление США к переговорам с Россией не означает прекращения конфликта на Украине, Вашингтон готов начать торг на своих условиях, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
Ранее президент США Джо Байден сказал, что готов поговорить с президентом РФ, если он проявит интерес.
"Итак, президент США, который ещё будучи и вице-президентом внёс личный вклад в киевский госпереворот 2014 (года), разжигание гражданской войны с 2015, милитаризацию Украины, превращения её в Антироссию, поощрение кровавых боевых действий режима Зеленского, вовлечения в его военную авантюру НАТО, теперь "вдруг" заговорил о переговорах с Москвой да ещё "забыл" упомянуть об участии в них киевских марионеток", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
По словам Климова, практически все пресс-конференции Байдена носят теперь постановочный характер, то есть "эта фраза вряд ли случайна". "Но означать она может не столько готовность срочно дать команду своим вассалам прекратить конфликт на украинском театре военных действий, сколько начать с нами торг и явно на американских условиях", полагает он.
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Этот торг может быть не только и не столько про бывшую УССР, сколько о широком комплексе отношений между двумя нашими ракетно-ядерными сверхдержавами, написал сенатор.
Климов напомнил, что первые прямые переговоры с Владимиром Путиным у Байдена прошли вскоре после избрания последнего. "Однако Вашингтон к осени 2021 вероятно решил проверить Россию на способность к сопротивлению тотальной гибридной атаке коллективного Запада. Но антироссийский блицкриг не удался. Зато внутри США представляемый Байденом клан утратил многие позиции после ноябрьских выборов и положение таково, что им надо срочно выбираться из крупнейшего социально-экономического кризиса за последние полвека", - отметил законодатель.
Причём без успехов на внутреннем фронте указанный клан может утратить все командные высоты к 2024. Отсюда, скорее всего, и появилось вчерашнее высказывание Байдена, считает парламентарий.
"Но что бы за ним ни стояло, это не означает вспышки любви к России правящих кругов США. Стратегия там прежняя - сдерживание РФ любой ценой, что не исключает возможности их тактических компромиссов и, тем более, вариаций в словесной эквилибристике янки", - заключил Климов.
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Андрей КлимовРоссияДжо БайденСШАПолитика
 
 
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