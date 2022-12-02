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Economist предупредил о скачке цен на нефть из-за западного "потолка" - РИА Новости, 02.12.2022
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Economist предупредил о скачке цен на нефть из-за западного "потолка"
Economist предупредил о скачке цен на нефть из-за западного "потолка" - РИА Новости, 02.12.2022
Economist предупредил о скачке цен на нефть из-за западного "потолка"
Если Евросоюз введет эмбарго на импорт российской нефти морским путем и установит ценовой потолок, мир может столкнуться с дефицитом сырья и ростом котировок,... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T22:51
2022-12-02T23:04
в мире
экономика
урсула фон дер ляйен
цены на нефть
александр новак
владимир путин
россия
евросоюз
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Если Евросоюз введет эмбарго на импорт российской нефти морским путем и установит ценовой потолок, мир может столкнуться с дефицитом сырья и ростом котировок, пишет The Economist.Издание напомнило, что с начала российской спецоперации на Украине Запад поставил цель максимально сократить нефтегазовые доходы Москвы, не сократив при этом мировые поставки и не вызвав всплеска цен. Позднее ЕС запретил страховать нефтяные танкеры с российской нефтью. Эта мера должна была серьезно повлиять на экспорт из страны, однако обладала серьезным недостатком."Если российская нефть не поступит на рынок, мировые цены на нефть могут резко возрасти, что ударит по западным потребителям", — говорится в статье.Тогда в США предложили ввести потолок цен — максимальный уровень, при котором европейские компании смогут дальше страховать суда с российской нефтью. При этом планка цены должна быть ниже рынка, но выше себестоимости: так, по замыслу, удастся и сократить доходы Москвы, и избежать дефицита.Однако все не так гладко. Так, в Кремле могут отказаться от использования танкеров из стран, соблюдающих ценовой потолок, что сократит экспорт нефти из-за сокращения количества потенциальных средств транспортировки. Поэтому Запад стремится не ставить максимальную цену сильно ниже рыночной, что делает весь план малоэффективным, отмечается в материале.Другая проблема — насколько сильно Запад сможет влиять на нефтяной рынок. На некоторые виды страховых услуг у этих стран практически монопольное положение. При этом азиатские страны, в частности Китай, Индия и Индонезия, не хотят присоединяться к санкциям против России и могут найти альтернативу западным страховщикам."Истинная расстановка сил на нефтяных рынках станет очевидной после 5 декабря. Возможен резкий скачок цен", — предостерег Economist.Однако издание спрогнозировало, что глобальный нефтяной рынок станет более гибким и адаптивным, а роль Запада в энергетике снизится. Кроме того, санкции и эмбарго также имеют ограничения, в том числе по сроку действия.Министры финансов стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) в сентябре подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на поставки из России. Постпреды государств — членов Евросоюза 2 декабря достигли соглашения по уровню лимита цен на российскую нефть, перевозимую по морю. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила, что потолок стоимости российского энергоресурса будет регулируемым.Планируется, что для нефти лимит введут 5 декабря, а для нефтепродуктов — 5 февраля 2023 года.Президент Владимир Путин, комментируя эту инициативу, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее интересам.Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что Москва не станет экспортировать нефть в страны, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. По его словам, подобные ограничения означают вмешательство в рыночные инструменты и Россия будет сотрудничать с теми потребителями, которые готовы работать на условиях рынка.
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в мире, экономика, урсула фон дер ляйен, цены на нефть, александр новак, владимир путин, россия, евросоюз, еврокомиссия, сша, санкции в отношении россии
В мире, Экономика, Урсула фон дер Ляйен, Цены на нефть, Александр Новак, Владимир Путин, Россия, Евросоюз, Еврокомиссия, США, Санкции в отношении России
22:51 02.12.2022 (обновлено: 23:04 02.12.2022)
 
Economist предупредил о скачке цен на нефть из-за западного "потолка"

Economist: введение потолка цен на российскую нефть вызовет дефицит и резкое подорожание

© AP PhotoТанкер Minerva Symphony под греческим флагом в Черном море
Танкер Minerva Symphony под греческим флагом в Черном море - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© AP Photo
Танкер Minerva Symphony под греческим флагом в Черном море. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Если Евросоюз введет эмбарго на импорт российской нефти морским путем и установит ценовой потолок, мир может столкнуться с дефицитом сырья и ростом котировок, пишет The Economist.
Издание напомнило, что с начала российской спецоперации на Украине Запад поставил цель максимально сократить нефтегазовые доходы Москвы, не сократив при этом мировые поставки и не вызвав всплеска цен. Позднее ЕС запретил страховать нефтяные танкеры с российской нефтью. Эта мера должна была серьезно повлиять на экспорт из страны, однако обладала серьезным недостатком.
"Если российская нефть не поступит на рынок, мировые цены на нефть могут резко возрасти, что ударит по западным потребителям", — говорится в статье.
Тогда в США предложили ввести потолок цен — максимальный уровень, при котором европейские компании смогут дальше страховать суда с российской нефтью. При этом планка цены должна быть ниже рынка, но выше себестоимости: так, по замыслу, удастся и сократить доходы Москвы, и избежать дефицита.
Нефтяной терминал Шесхарис в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
Вчера, 02:56
В Японии сочли оскорбительным потолок цен на российскую нефть
Однако все не так гладко. Так, в Кремле могут отказаться от использования танкеров из стран, соблюдающих ценовой потолок, что сократит экспорт нефти из-за сокращения количества потенциальных средств транспортировки. Поэтому Запад стремится не ставить максимальную цену сильно ниже рыночной, что делает весь план малоэффективным, отмечается в материале.
Другая проблема — насколько сильно Запад сможет влиять на нефтяной рынок. На некоторые виды страховых услуг у этих стран практически монопольное положение. При этом азиатские страны, в частности Китай, Индия и Индонезия, не хотят присоединяться к санкциям против России и могут найти альтернативу западным страховщикам.
"Истинная расстановка сил на нефтяных рынках станет очевидной после 5 декабря. Возможен резкий скачок цен", — предостерег Economist.
Однако издание спрогнозировало, что глобальный нефтяной рынок станет более гибким и адаптивным, а роль Запада в энергетике снизится. Кроме того, санкции и эмбарго также имеют ограничения, в том числе по сроку действия.
Нефтяные вышки - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря, 20:40
OilPrice: Россия обернет в свою пользу потолок цен на нефть
Министры финансов стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) в сентябре подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на поставки из России. Постпреды государств — членов Евросоюза 2 декабря достигли соглашения по уровню лимита цен на российскую нефть, перевозимую по морю. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила, что потолок стоимости российского энергоресурса будет регулируемым.
Планируется, что для нефти лимит введут 5 декабря, а для нефтепродуктов — 5 февраля 2023 года.
Президент Владимир Путин, комментируя эту инициативу, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее интересам.
Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что Москва не станет экспортировать нефть в страны, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. По его словам, подобные ограничения означают вмешательство в рыночные инструменты и Россия будет сотрудничать с теми потребителями, которые готовы работать на условиях рынка.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря, 13:07
Россию не интересует, каким будет потолок цен на нефть, заявил Лавров
 
В миреЭкономикаУрсула фон дер ЛяйенЦены на нефтьАлександр НовакВладимир ПутинРоссияЕвросоюзЕврокомиссияСШАСанкции в отношении России
 
 
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