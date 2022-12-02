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ЕС планирует сделать лимит цен на российскую нефть регулируемым - РИА Новости, 02.12.2022
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ЕС планирует сделать лимит цен на российскую нефть регулируемым
ЕС планирует сделать лимит цен на российскую нефть регулируемым - РИА Новости, 02.12.2022
ЕС планирует сделать лимит цен на российскую нефть регулируемым
Потолок цены на поставляемую морем российскую нефть, который согласовали Евросоюз, страны "Большой семерки", будет регулируемым, сообщила глава Еврокомиссии... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T21:27
2022-12-02T22:33
экономика
цены на нефть
урсула фон дер ляйен
владимир путин
александр новак
россия
европа
сша
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БРЮССЕЛЬ, 2 дек - РИА Новости. Потолок цены на поставляемую морем российскую нефть, который согласовали Евросоюз, страны "Большой семерки", будет регулируемым, сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в своем заявлении.Это даст возможность реагировать на развитие ситуации на рынке, пояснила фон дер Ляйен.Глава ЕК напомнила, что в странах Евросоюза с 5 декабря начнет действовать запрет на импорт российской морской нефти."Однако нам необходимо обеспечить, чтобы развивающиеся страны продолжали иметь доступ к некоторой российской сырой нефти по ограниченным ценам", - сказала она.По словам фон дер Ляйен, лимит, о котором была достигнута договоренность в пятницу, имеет три цели."Первое - он усиливает эффект наших санкций. Второе - он еще уменьшит доходы России. И в-третьих, в то же время он стабилизирует глобальные рынки энергии, поскольку он даст возможность операторам Евросоюза продавать и транспортировать некоторые (объемы - ред.) российской нефти в третьи страны, когда она продана по цене ниже лимита. Таким образом, этот потолок цены напрямую принесет пользу развивающимся экономикам", - заявила фон дер Ляйен.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы, и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, говорил он.Президент РФ, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20221202/potolok-1835999238.html
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экономика, цены на нефть, урсула фон дер ляйен, владимир путин, александр новак, россия, европа, сша, еврокомиссия, g7, евросоюз
Экономика, Цены на нефть, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Путин, Александр Новак, Россия, Европа, США, Еврокомиссия, G7, Евросоюз
21:27 02.12.2022 (обновлено: 22:33 02.12.2022)
 
ЕС планирует сделать лимит цен на российскую нефть регулируемым

Глава ЕК фон дер Ляйен заявила, что лимит цен на российскую нефть будет регулируемым

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 2 дек - РИА Новости. Потолок цены на поставляемую морем российскую нефть, который согласовали Евросоюз, страны "Большой семерки", будет регулируемым, сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в своем заявлении.
"Сегодня Европейский союз, G7 и другие международные партнеры договорились ввести глобальный потолок цены на морскую нефть из РФ", - сказал она, добавив, что он "будет регулируемым".
Это даст возможность реагировать на развитие ситуации на рынке, пояснила фон дер Ляйен.
Глава ЕК напомнила, что в странах Евросоюза с 5 декабря начнет действовать запрет на импорт российской морской нефти.
"Однако нам необходимо обеспечить, чтобы развивающиеся страны продолжали иметь доступ к некоторой российской сырой нефти по ограниченным ценам", - сказала она.
По словам фон дер Ляйен, лимит, о котором была достигнута договоренность в пятницу, имеет три цели.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
Вчера, 20:28
США поприветствовали договоренности ЕС о потолке цен на нефть из России
"Первое - он усиливает эффект наших санкций. Второе - он еще уменьшит доходы России. И в-третьих, в то же время он стабилизирует глобальные рынки энергии, поскольку он даст возможность операторам Евросоюза продавать и транспортировать некоторые (объемы - ред.) российской нефти в третьи страны, когда она продана по цене ниже лимита. Таким образом, этот потолок цены напрямую принесет пользу развивающимся экономикам", - заявила фон дер Ляйен.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы, и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, говорил он.
Президент РФ, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.
В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Нефтяные вышки - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря, 20:40
OilPrice: Россия обернет в свою пользу потолок цен на нефть
 
ЭкономикаЦены на нефтьУрсула фон дер ЛяйенВладимир ПутинАлександр НовакРоссияЕвропаСШАЕврокомиссияG7Евросоюз
 
 
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