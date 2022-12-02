https://ria.ru/20221202/morozy-1835761970.html

В Приамурье пришли первые крепкие морозы

В Приамурье пришли первые крепкие морозы - РИА Новости, 02.12.2022

В Приамурье пришли первые крепкие морозы

Морозы до минус 45 градусов пришли ночью на север Приамурья, сообщили РИА Новости в гидрометцентре Амурской области. РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T07:32

2022-12-02T07:32

2022-12-02T07:32

общество

сковородино

благовещенск

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 дек – РИА Новости. Морозы до минус 45 градусов пришли ночью на север Приамурья, сообщили РИА Новости в гидрометцентре Амурской области."Сегодняшняя ночная температура самая холодная за весь холодный период. Север практически везде к минус 40 градусам. В Сковородине, по данным метеостанции, самая низкая температура минус 45 за ночь. Также Тындинский район минус 38-42 градуса. Сковородинский район до минус 42, восток Зейского района, Селемджинский район до минус 42 морозы. Центральный и южные районы было очень холодно минус 37-38 мороза", - рассказала агентству главный синоптик Ольга Четырина.По югу области тоже отмечены морозы в 30-35 градусов. К примеру, в Благовещенске ночью было минус 28,3, а метеостанция в селе Сергеевка, которая находится севернее, в 60 километрах от города, зафиксировала минус 37 градусов.Среднесуточные температуры были ниже нормы повсеместно по региону. Декадная норма на юге области ниже климатической нормы на 4-5 градусов, в северных районах - на 3-6 градуса, уточнила Четырина.Рекорд холодов был установлен в Сковородино в 1952 году – минус 50,7 градуса.Ночь на субботу в регионе тоже станет морозной, так, в Благовещенске ожидается минус 27-29 градусов.

https://ria.ru/20221201/moroz-1835449998.html

https://ria.ru/20221128/sibir-1834703811.html

сковородино

благовещенск

амурская область

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общество, сковородино, благовещенск, амурская область