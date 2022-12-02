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В Приамурье пришли первые крепкие морозы - РИА Новости, 02.12.2022
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В Приамурье пришли первые крепкие морозы
В Приамурье пришли первые крепкие морозы - РИА Новости, 02.12.2022
В Приамурье пришли первые крепкие морозы
Морозы до минус 45 градусов пришли ночью на север Приамурья, сообщили РИА Новости в гидрометцентре Амурской области. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T07:32
2022-12-02T07:32
общество
сковородино
благовещенск
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 дек – РИА Новости. Морозы до минус 45 градусов пришли ночью на север Приамурья, сообщили РИА Новости в гидрометцентре Амурской области."Сегодняшняя ночная температура самая холодная за весь холодный период. Север практически везде к минус 40 градусам. В Сковородине, по данным метеостанции, самая низкая температура минус 45 за ночь. Также Тындинский район минус 38-42 градуса. Сковородинский район до минус 42, восток Зейского района, Селемджинский район до минус 42 морозы. Центральный и южные районы было очень холодно минус 37-38 мороза", - рассказала агентству главный синоптик Ольга Четырина.По югу области тоже отмечены морозы в 30-35 градусов. К примеру, в Благовещенске ночью было минус 28,3, а метеостанция в селе Сергеевка, которая находится севернее, в 60 километрах от города, зафиксировала минус 37 градусов.Среднесуточные температуры были ниже нормы повсеместно по региону. Декадная норма на юге области ниже климатической нормы на 4-5 градусов, в северных районах - на 3-6 градуса, уточнила Четырина.Рекорд холодов был установлен в Сковородино в 1952 году – минус 50,7 градуса.Ночь на субботу в регионе тоже станет морозной, так, в Благовещенске ожидается минус 27-29 градусов.
https://ria.ru/20221201/moroz-1835449998.html
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общество, сковородино, благовещенск, амурская область
Общество, Сковородино, Благовещенск, Амурская область
07:32 02.12.2022
 
В Приамурье пришли первые крепкие морозы

На север Приамурья пришли морозы до минус 45 градусов

© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в медиабанкМорозы
Морозы - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Андрей Сорокин
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 дек – РИА Новости. Морозы до минус 45 градусов пришли ночью на север Приамурья, сообщили РИА Новости в гидрометцентре Амурской области.
"Сегодняшняя ночная температура самая холодная за весь холодный период. Север практически везде к минус 40 градусам. В Сковородине, по данным метеостанции, самая низкая температура минус 45 за ночь. Также Тындинский район минус 38-42 градуса. Сковородинский район до минус 42, восток Зейского района, Селемджинский район до минус 42 морозы. Центральный и южные районы было очень холодно минус 37-38 мороза", - рассказала агентству главный синоптик Ольга Четырина.
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По югу области тоже отмечены морозы в 30-35 градусов. К примеру, в Благовещенске ночью было минус 28,3, а метеостанция в селе Сергеевка, которая находится севернее, в 60 километрах от города, зафиксировала минус 37 градусов.
Среднесуточные температуры были ниже нормы повсеместно по региону. Декадная норма на юге области ниже климатической нормы на 4-5 градусов, в северных районах - на 3-6 градуса, уточнила Четырина.
Рекорд холодов был установлен в Сковородино в 1952 году – минус 50,7 градуса.
Ночь на субботу в регионе тоже станет морозной, так, в Благовещенске ожидается минус 27-29 градусов.
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