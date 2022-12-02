https://ria.ru/20221202/meditsina-1835973082.html
Москва закупила 800 единиц медицинского оборудования для Донбасса
Москва закупила 800 единиц медицинского оборудования для Донбасса - РИА Новости, 02.12.2022
Москва закупила 800 единиц медицинского оборудования для Донбасса
Москва закупила для Донецка и Луганска 800 единиц медицинского оборудования, к новому году будет поставлено еще несколько сотен единиц, заявил мэр столицы... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T18:32
2022-12-02T18:32
2022-12-02T19:06
специальная военная операция на украине
общество
здоровье - общество
сергей собянин
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донецкая народная республика
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Москва закупила для Донецка и Луганска 800 единиц медицинского оборудования, к новому году будет поставлено еще несколько сотен единиц, заявил мэр столицы Сергей Собянин во время визита в Луганскую Народную Республику."Мы уже закупили где-то порядка 800 единиц оборудования медицинского для Донецка, для Луганска. Мы сейчас еще большие закупки ведем. К новому году еще поставим несколько сотен единиц оборудования. Вы хорошо знаете ситуацию, давайте заявки, какие лекарства, расходники и оборудование, что необходимо закупить. Мы это все сделаем", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".Как отметил мэр в своем Telegram-канале, московские специалисты за лето полностью перестроили 1-й корпус учебно-воспитательного комплекса имени лётчика-космонавта Г.Т. Берегового в Луганске. Также вокруг комплекса разобрали руины после бомбëжки, территорию благоустроили."Как и обещал детям, занятия после многолетнего перерыва возобновились", - написал Собянин.
https://ria.ru/20221106/spetsoperatsiya-1828935913.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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18:32 02.12.2022 (обновлено: 19:06 02.12.2022)
Москва закупила 800 единиц медицинского оборудования для Донбасса
Собянин заявил, что Москва закупила 800 единиц медоборудования для Донецка и Луганска