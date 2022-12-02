https://ria.ru/20221202/levkin-1835878928.html

Левкин раскрыл детали конфликта с Алибасовым

Левкин раскрыл детали конфликта с Алибасовым - РИА Новости, 02.12.2022

Левкин раскрыл детали конфликта с Алибасовым

Экс-участник "На-на" Владимир Левкин раскрыл детали конфликта с продюсером Бари Алибасовым из-за песен коллектива. По словам артиста, причиной противоречий... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T15:31

2022-12-02T15:31

2022-12-02T15:31

шоубиз

бари алибасов

на-на

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Экс-участник "На-на" Владимир Левкин раскрыл детали конфликта с продюсером Бари Алибасовым из-за песен коллектива. По словам артиста, причиной противоречий послужило приглашение группы на его юбилейный концерт. Кроме того, певец признался, что общался с бывшим наставником исключительно через СМИ. Также исполнитель рассказал, что имеет право включать песни в свой репертуар и платит за это авторские отчисления. Помимо этого, он опроверг слова продюсера о том, что его посадили в тюрьму за нарушение авторских прав. Однако он сообщил, что переживает за Алибасова.Ранее участники группы "На-На" рассказали о самочувствии продюсера после операции. По словам Владимира Политова, шоумену организовали хороший уход.

https://ria.ru/20221123/lel-1833649397.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

бари алибасов, на-на