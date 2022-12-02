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Левкин раскрыл детали конфликта с Алибасовым - РИА Новости, 02.12.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221202/levkin-1835878928.html
Левкин раскрыл детали конфликта с Алибасовым
Левкин раскрыл детали конфликта с Алибасовым - РИА Новости, 02.12.2022
Левкин раскрыл детали конфликта с Алибасовым
Экс-участник "На-на" Владимир Левкин раскрыл детали конфликта с продюсером Бари Алибасовым из-за песен коллектива. По словам артиста, причиной противоречий... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T15:31
2022-12-02T15:31
шоубиз
бари алибасов
на-на
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Экс-участник "На-на" Владимир Левкин раскрыл детали конфликта с продюсером Бари Алибасовым из-за песен коллектива. По словам артиста, причиной противоречий послужило приглашение группы на его юбилейный концерт. Кроме того, певец признался, что общался с бывшим наставником исключительно через СМИ. Также исполнитель рассказал, что имеет право включать песни в свой репертуар и платит за это авторские отчисления. Помимо этого, он опроверг слова продюсера о том, что его посадили в тюрьму за нарушение авторских прав. Однако он сообщил, что переживает за Алибасова.Ранее участники группы "На-На" рассказали о самочувствии продюсера после операции. По словам Владимира Политова, шоумену организовали хороший уход.
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бари алибасов, на-на
Шоубиз, Бари Алибасов, На-На
15:31 02.12.2022
 
Левкин раскрыл детали конфликта с Алибасовым

Левкин раскрыл детали конфликта с Алибасовым из-за песен "На-На"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкПевец Владимир Левкин
Певец Владимир Левкин - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Экс-участник "На-на" Владимир Левкин раскрыл детали конфликта с продюсером Бари Алибасовым из-за песен коллектива. По словам артиста, причиной противоречий послужило приглашение группы на его юбилейный концерт.

"Алибасов возмутился, что Левкин дает концерт группы. А это был мой юбилейный концерт "Левкин – 55, в котором приняла бы участие группа. Мне было заявлено через телевизор, что "На-На" – зарегистрированный товарный знак и меня в нем нет", – поделился музыкант в интервью "Алена, блин!"

Кроме того, певец признался, что общался с бывшим наставником исключительно через СМИ.
"Последние года два мы общаемся через телевизор. Он мне что-то запрещает. Я вынужден отвечать. Он думает, что у меня концерт состоит из песен "На-На". Я его разочарую: после ухода из группы я выпустил семь альбомов", – сообщил Левкин.
Также исполнитель рассказал, что имеет право включать песни в свой репертуар и платит за это авторские отчисления.
"За каждое исполнение мы отчисляем денежку. Бари Алибасов себя записал в авторы, но песни не его. Я имею практически те же права, что и он. Там мой голос, мои песни", – пожаловался певец.
Помимо этого, он опроверг слова продюсера о том, что его посадили в тюрьму за нарушение авторских прав.
"Он рассказывал, что посадил меня в тюрьму. За нарушение авторских прав в тюрьму не сажают. Меня в тюрьму ни разу не забирали", – добавил исполнитель.
Однако он сообщил, что переживает за Алибасова.
"Мы всей семьей за него переживаем. Чем быстрее увижу его на экране телевизора, тем быстрее успокоюсь", – заключил артист.
Ранее участники группы "На-На" рассказали о самочувствии продюсера после операции. По словам Владимира Политова, шоумену организовали хороший уход.
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ШоубизБари АлибасовНа-На
 
 
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