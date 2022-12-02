https://ria.ru/20221202/lenoblast-1835796232.html

Ленобласть внедряет социальный стандарт для повышения качества жизни

Ленобласть внедряет социальный стандарт для повышения качества жизни - РИА Новости, 02.12.2022

Ленобласть внедряет социальный стандарт для повышения качества жизни

Власти Ленинградской области первыми в России начали внедрять социальный стандарт, который повысит удовлетворенность жителей региона качеством оказания... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T11:00

2022-12-02T11:00

2022-12-02T11:00

ленинградская область

александр дрозденко

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек - РИА Новости. Власти Ленинградской области первыми в России начали внедрять социальный стандарт, который повысит удовлетворенность жителей региона качеством оказания социальных услуг в различных жизненных ситуациях, сообщил на стратегической сессии к пятилетию "Социального кодекса Ленинградской области" заместитель председателя правительства региона по социальным вопросам Николай Емельянов."Живой" документВ ноябре 2017 года по поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко был принят Социальный кодекс, а с 1 января 2018 года он уже начал работать в регионе. По словам чиновника, Социальный кодекс - "живой" документ, который постоянно совершенствуется, устанавливая новые меры и повышая доступность действующих, синхронизируя и выравнивая меры соцподдержки в области с мерами, установленными в Санкт-Петербурге."Это фактически единое пространство. Те граждане, которые нуждаются в социальной поддержке очень плотно, с учетом маятниковой миграции, общаются с Санкт-Петербургом. Именно синхронизация этих мер - очень важная задача для губернаторов Ленинградской области и Санкт-Петербурга и двух субъектов Российской Федерации", - пояснил Емельянов.Он отметил, что существующие меры социальной поддержки характеризуются разнообразием форм, широким охватом и дифференциацией видов, размеров поддержки в зависимости от жизненных ситуаций. Так, с 2017 по 2022 год в Социальный кодекс были введены 27 новых мер социальной поддержки и значительно расширена в последний период линейка мер, направленных на поддержку отдельных категорий граждан. "Если в 2017 году социальный кодекс содержал 69 мер поддержки, то сегодня он уже насчитывает 96. Это подтверждает, что Социальный кодекс - живой организм", - подытожил Емельянов подчеркнув, что за пять лет финансирование мер соцподдержки увеличилось более чем в два раза. Так, в 2017 году на эти цели из бюджета было выделено 12,3 миллиарда рублей, а в 2022 году — более 26 миллиардов рублей. Главное - адресная поддержкаПо словам Емельянова, адресность и нуждаемость — основополагающие принципы предоставления социальной поддержки Ленинградской области. При этом чиновник подчеркнул, что особое внимание уделяется семьям с детьми."В последние годы меры социальной поддержки для семей с детьми стали еще более адресными. Вводятся новые формы социальной помощи, трансформируются условия и критерии предоставления государственных услуг", - сказал спикер отметив, что на сегодняшний день в регионе реализуются 29 мер социальной поддержки для семей с детьми из них 24 - прямые выплаты. Для получения социальных услуг и социальной поддержки в Ленобласти создан ряд удобных сервисов, например, жители могут обратиться в многофункциональные центры (МФЦ) Ленобласти или подать заявления через портал Госуслуг. Кроме того, в 2021 году в регионе впервые было выпущено иллюстрированное издание социального кодекса Ленобласти, который пользуется большим спросом среди жителей региона.Только впередОднако на достигнутом власти региона останавливаться не собираются и одними из первых начали работу по внедрению социального стандарта, который был разработан Агентством стратегических инициатив (АСИ). Социальный стандарт, по словам областного чиновника - это комплекс современных управленческих решений для повышения количества и доступности услуг соцсферы."Внедрение социального стандарта должно повысить удовлетворенность жителей региона качеством оказания социальных услуг в различных жизненных ситуациях", - подчеркнул Емельянов.В свою очередь, директор проектов дивизиона "Качество жизни" АСИ Альбина Газизуллина отметила, что к работе по внедрению социального стандарта от Ленобласти привлечены эксперты соцзащиты, образования, здравоохранения, поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций (НКО), волонтерства, специалисты в области исследований."При внедрении соцстандарта в жизнь региона не будут ломать то, что уже работает и не будут дублировать те меры, которые уже применяются", - заверила спикер пояснив, что социальный стандарт был сформирован из лучших практик регионов и экспертных позиций и он будет адаптирован под тот или иной субъект страны, чтобы улучшить качество жизни в регионе.Директор департамента социальной защиты и социального обслуживания министерства труда и социальной защиты России Тарас Васько отметил, что основная задача стандарта - быть ближе к человеку и оказывать более адресную помощь, которая наиболее востребована в регионе. "Слово "стандарт" звучит так, что все должны жить по шаблону, по одним правилам. Но мы с вами - кто занимается социальным обслуживанием знаем, что шаблонов и правил не бывает, потому что каждый человек уникален и каждая ситуация уникальна", - указал спикер добавив, что каждый субъект, где внедряется соцстандарт, сам будет определять свои потребности и нужды. В свою очередь, председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен подчеркнула, что стандарт, как слово, само по себе определяет рамки, однако социальный стандарт как документ - не ограничивает социальную инициативу, а наоборот, поддерживает ее. "В последние годы высокой турбулентности социальные инициативы, которые идут от людей, которые хотят помогать, нельзя запретить никак потому что это нормальное человеческое стремление. Мы не говорим об управлении в этой сфере, мы говорим о координации. Потому что именно объединяя усилия, мы можем добиться максимального результата, именно того результата, который востребован", - заключила чиновница.Подводя итог, председатель комитета по социальной защите населения Ленинградской области Анастасия Толмачева отметила, что социальный стандарт сфокусирован не на одной отрасли и не только на изменениях в государстве. "То, как у нас уже выстроена работа, настроено межсекторное взаимодействие — здесь нет никакого сомнения, что стандарт будет внедряться не только чиновниками, а всеми участниками. Любая хорошая идея нуждается в хорошей ресурсной поддержке и у нас это есть: во-первых — команда, во-вторых — лучшие практики, а следовательно - профессиональный опыт и наработанная методическая база, и в-третьих — бюджет. Ленобласть в данном случае отличается социально-ориентированным бюджетом и мы входим по этим показателем в регионы-лидеры", — резюмировала глава комитета.

https://ria.ru/20221124/lenoblast-1833934214.html

https://ria.ru/20221109/rabota-1830260019.html

https://ria.ru/20221115/musor-1831696865.html

https://ria.ru/20221108/gazoprovod-1830035429.html

санкт-петербург

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