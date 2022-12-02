https://ria.ru/20221202/korvet-1835850630.html

Новейший корвет "Меркурий" впервые вышел в море на испытания

Новейший корвет "Меркурий" впервые вышел в море на испытания - РИА Новости, 02.12.2022

Новейший корвет "Меркурий" впервые вышел в море на испытания

Новейший корвет "Меркурий" проекта 20380 впервые вышел в Финский залив Балтийского моря для проведения завершающего этапа заводских ходовых испытаний, сообщило... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T13:25

2022-12-02T13:25

2022-12-02T13:25

безопасность

николай евменов

россия

финский залив

балтийское море

северная верфь

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Новейший корвет "Меркурий" проекта 20380 впервые вышел в Финский залив Балтийского моря для проведения завершающего этапа заводских ходовых испытаний, сообщило Минобороны РФ.Корвет "Меркурий" является пятым кораблем в серии проекта 20380, построен на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге. Передача корабля ВМФ запланирована на 2023 год.О начале испытаний доложено главкому ВМФ России адмиралу Николаю Евменову на совещании по надводному кораблестроению, которое состоялось в адмиралтействе.На совещании Евменов заслушал доклады начальников профильных органов военного управления о ходе испытаний ещё трёх надводных кораблей.Параллельно с корветом "Меркурий" на Балтике проходят испытания новый фрегат "Адмирал Головко" и малый ракетный корабль "Град", а на Тихоокеанском флоте - корабль противоминной обороны "Анатолий Шлемов".Евменов в ежедневном режиме принимает доклады о ходе испытаний новых кораблей.Фрегат "Адмирал Головко" и корвет "Меркурий" - серийные корабли своих проектов, построенные на "Северной верфи" для Северного и Черноморского флотов соответственно. Корабли являются носителями современного ракетного оружия морского базирования - в частности, ракет "Калибр".

https://ria.ru/20221128/ispytaniya-1834771816.html

https://ria.ru/20221007/ispytaniya-1822310151.html

россия

финский залив

балтийское море

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Дарья Буймова

безопасность, николай евменов, россия, финский залив, балтийское море, северная верфь