https://ria.ru/20221202/korvet-1835850630.html
Новейший корвет "Меркурий" впервые вышел в море на испытания
Новейший корвет "Меркурий" впервые вышел в море на испытания - РИА Новости, 02.12.2022
Новейший корвет "Меркурий" впервые вышел в море на испытания
Новейший корвет "Меркурий" проекта 20380 впервые вышел в Финский залив Балтийского моря для проведения завершающего этапа заводских ходовых испытаний, сообщило... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T13:25
2022-12-02T13:25
2022-12-02T13:25
безопасность
николай евменов
россия
финский залив
балтийское море
северная верфь
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Новейший корвет "Меркурий" проекта 20380 впервые вышел в Финский залив Балтийского моря для проведения завершающего этапа заводских ходовых испытаний, сообщило Минобороны РФ.Корвет "Меркурий" является пятым кораблем в серии проекта 20380, построен на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге. Передача корабля ВМФ запланирована на 2023 год.О начале испытаний доложено главкому ВМФ России адмиралу Николаю Евменову на совещании по надводному кораблестроению, которое состоялось в адмиралтействе.На совещании Евменов заслушал доклады начальников профильных органов военного управления о ходе испытаний ещё трёх надводных кораблей.Параллельно с корветом "Меркурий" на Балтике проходят испытания новый фрегат "Адмирал Головко" и малый ракетный корабль "Град", а на Тихоокеанском флоте - корабль противоминной обороны "Анатолий Шлемов".Евменов в ежедневном режиме принимает доклады о ходе испытаний новых кораблей.Фрегат "Адмирал Головко" и корвет "Меркурий" - серийные корабли своих проектов, построенные на "Северной верфи" для Северного и Черноморского флотов соответственно. Корабли являются носителями современного ракетного оружия морского базирования - в частности, ракет "Калибр".
https://ria.ru/20221128/ispytaniya-1834771816.html
https://ria.ru/20221007/ispytaniya-1822310151.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, николай евменов, россия, финский залив, балтийское море, северная верфь
Безопасность, Николай Евменов, Россия, Финский залив, Балтийское море, Северная верфь
Новейший корвет "Меркурий" впервые вышел в море на испытания
Новейший корвет "Меркурий" проекта 20380 вышел в Балтийское море на испытания
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Новейший корвет "Меркурий" проекта 20380 впервые вышел в Финский залив Балтийского моря для проведения завершающего этапа заводских ходовых испытаний, сообщило Минобороны РФ.
Корвет "Меркурий" является пятым кораблем в серии проекта 20380, построен на "Северной верфи
" в Санкт-Петербурге
. Передача корабля ВМФ запланирована на 2023 год.
О начале испытаний доложено главкому ВМФ России адмиралу Николаю Евменову
на совещании по надводному кораблестроению, которое состоялось в адмиралтействе.
"Проверка маневренных характеристик, работоспособности систем, механизмов и вооружения корвета "Меркурий" продлится в морских полигонах в течение нескольких дней, после чего корабль вернётся на завод для устранения выявленных замечаний и подготовке к государственным испытаниям", - говорится в сообщении.
На совещании Евменов заслушал доклады начальников профильных органов военного управления о ходе испытаний ещё трёх надводных кораблей.
Параллельно с корветом "Меркурий" на Балтике проходят испытания новый фрегат "Адмирал Головко" и малый ракетный корабль "Град", а на Тихоокеанском флоте - корабль противоминной обороны "Анатолий Шлемов".
Евменов в ежедневном режиме принимает доклады о ходе испытаний новых кораблей.
Фрегат "Адмирал Головко" и корвет "Меркурий" - серийные корабли своих проектов, построенные на "Северной верфи" для Северного и Черноморского флотов соответственно. Корабли являются носителями современного ракетного оружия морского базирования - в частности, ракет "Калибр".