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Блинкен анонсировал визит в Китай в начале следующего года - РИА Новости, 02.12.2022
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Блинкен анонсировал визит в Китай в начале следующего года
Блинкен анонсировал визит в Китай в начале следующего года - РИА Новости, 02.12.2022
Блинкен анонсировал визит в Китай в начале следующего года
Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил в пятницу, что посетит с визитом Китай в январе или феврале будущего года. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T10:36
2022-12-02T10:36
в мире
энтони блинкен
китай
сша
государственный департамент сша
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ПАРИЖ, 2 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил в пятницу, что посетит с визитом Китай в январе или феврале будущего года."Мы поедем в Китай в начале года - это будет январь или февраль, мы ещё не решили", - сообщил Блинкен в интервью телеканалу France 2.Ранее он говорил, что его поездка в КНР будет посвящена дальнейшей проработке договоренностей в развитие состоявшейся на полях саммита G20 встречи американского лидера Джо Байдена и лидера КНР Си Цзиньпина.
https://ria.ru/20221116/kitay-1831752719.html
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в мире, энтони блинкен, китай, сша, государственный департамент сша
В мире, Энтони Блинкен, Китай, США, Государственный департамент США
10:36 02.12.2022
 
Блинкен анонсировал визит в Китай в начале следующего года

Госсекретарь США Блинкен заявил, что в январе или феврале посетит с визитом Китай

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 2 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил в пятницу, что посетит с визитом Китай в январе или феврале будущего года.
"Мы поедем в Китай в начале года - это будет январь или февраль, мы ещё не решили", - сообщил Блинкен в интервью телеканалу France 2.
Ранее он говорил, что его поездка в КНР будет посвящена дальнейшей проработке договоренностей в развитие состоявшейся на полях саммита G20 встречи американского лидера Джо Байдена и лидера КНР Си Цзиньпина.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите G20 в Индонезии - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
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Изменения неизбежны. Почему лидеры Запада решили дружить с Китаем
 
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