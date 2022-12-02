https://ria.ru/20221202/kitay-1835787223.html
Блинкен анонсировал визит в Китай в начале следующего года
Блинкен анонсировал визит в Китай в начале следующего года - РИА Новости, 02.12.2022
Блинкен анонсировал визит в Китай в начале следующего года
Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил в пятницу, что посетит с визитом Китай в январе или феврале будущего года. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T10:36
2022-12-02T10:36
2022-12-02T10:36
в мире
энтони блинкен
китай
сша
государственный департамент сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832290517_0:160:3210:1966_1920x0_80_0_0_23e7ea19ee797380773841c2f6e1539b.jpg
ПАРИЖ, 2 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил в пятницу, что посетит с визитом Китай в январе или феврале будущего года."Мы поедем в Китай в начале года - это будет январь или февраль, мы ещё не решили", - сообщил Блинкен в интервью телеканалу France 2.Ранее он говорил, что его поездка в КНР будет посвящена дальнейшей проработке договоренностей в развитие состоявшейся на полях саммита G20 встречи американского лидера Джо Байдена и лидера КНР Си Цзиньпина.
https://ria.ru/20221116/kitay-1831752719.html
китай
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832290517_479:0:3210:2048_1920x0_80_0_0_f4d5418eb517b74046ad7db68f83aefb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, энтони блинкен, китай, сша, государственный департамент сша
В мире, Энтони Блинкен, Китай, США, Государственный департамент США
Блинкен анонсировал визит в Китай в начале следующего года
Госсекретарь США Блинкен заявил, что в январе или феврале посетит с визитом Китай