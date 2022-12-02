https://ria.ru/20221202/kitay-1835787223.html

Блинкен анонсировал визит в Китай в начале следующего года

Блинкен анонсировал визит в Китай в начале следующего года - РИА Новости, 02.12.2022

Блинкен анонсировал визит в Китай в начале следующего года

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил в пятницу, что посетит с визитом Китай в январе или феврале будущего года. РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T10:36

2022-12-02T10:36

2022-12-02T10:36

в мире

энтони блинкен

китай

сша

государственный департамент сша

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ПАРИЖ, 2 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил в пятницу, что посетит с визитом Китай в январе или феврале будущего года."Мы поедем в Китай в начале года - это будет январь или февраль, мы ещё не решили", - сообщил Блинкен в интервью телеканалу France 2.Ранее он говорил, что его поездка в КНР будет посвящена дальнейшей проработке договоренностей в развитие состоявшейся на полях саммита G20 встречи американского лидера Джо Байдена и лидера КНР Си Цзиньпина.

https://ria.ru/20221116/kitay-1831752719.html

китай

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, энтони блинкен, китай, сша, государственный департамент сша