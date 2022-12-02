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Китай обвинил США в создании хаоса по всему миру - РИА Новости, 02.12.2022
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Китай обвинил США в создании хаоса по всему миру
Китай обвинил США в создании хаоса по всему миру - РИА Новости, 02.12.2022
Китай обвинил США в создании хаоса по всему миру
США своим неизбирательным применением силы и использованием дипломатии принуждения создают хаос по всему миру, заявил на брифинге в пятницу официальный... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T11:34
2022-12-02T11:34
в мире
чжао лицзянь
китай
сша
мид кнр
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ПЕКИН, 2 дек – РИА Новости. США своим неизбирательным применением силы и использованием дипломатии принуждения создают хаос по всему миру, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что на встрече в Бухаресте обсудил с коллегами по НАТО способы реагирования на вызовы со стороны Китая. По его словам, Соединенные Штаты обеспокоены политикой принуждения Китая, распространением ложной информации, а также быстрым и непрозрачным военным развитием."Соответствующие заявления США выдает черное за белое, полны менталитета холодной войны и идеологических предрассудков", - заявил дипломат.По его словам, именно Вашингтон является зачинщиком и настоящим мастером дипломатии принуждения, "от угроз силой до политической изоляции, от экономических санкций до технологической блокады, США не останавливаются ни перед чем и один за другим демонстрируют классические примеры дипломатии принуждения".Чжао Лицзянь добавил, что на счету США бесчисленное количество случаев распространении дезинформации: начиная с периода холодной войны, когда они запустили операцию "Пересмешник", планируя воздействовать на СМИ и манипулировать общественным мнением, до нового века, когда они использовали стиральный порошок и "Белые каски", чтобы развязать войны в Ираке и Сирии, а затем сфабриковали "ложь века" для очернения политики Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.Дипломат подчеркнул, что "США должны немедленно прекратить клеветнические нападки на Китай, а поддержание здоровых и стабильных китайско-американских отношений требует совместных усилий обеих сторон"."Мы надеемся, что США будут двигаться навстречу Китаю, в полной мере будут реализовывать важный консенсус, достигнутый главами двух государств, а также совместно с Пекином будут прокладывать правильный путь для сосуществования Китая и США как крупных держав", – добавил представитель внешнеполитического ведомства КНР.США 12 октября опубликовали стратегию по нацбезопасности, где за КНР был закреплен статус "самого серьезного геополитического вызова", за Россией - актуальной угрозы безопасности. В документе утверждается, что Россия представляет прямую угрозу свободной и открытой международной системе, безответственно подрывая основные законы сегодняшнего миропорядка, а КНР названа единственным соперником, имеющим намерение изменить международный порядок и все большие экономические, дипломатические и военные возможности для этого.
https://ria.ru/20221201/atr-1835445103.html
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в мире, чжао лицзянь, китай, сша, мид кнр
В мире, Чжао Лицзянь, Китай, США, МИД КНР
11:34 02.12.2022
 
Китай обвинил США в создании хаоса по всему миру

МИД Китая заявил, что США неизбирательным применением силы создают хаос по всему миру

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 2 дек – РИА Новости. США своим неизбирательным применением силы и использованием дипломатии принуждения создают хаос по всему миру, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что на встрече в Бухаресте обсудил с коллегами по НАТО способы реагирования на вызовы со стороны Китая. По его словам, Соединенные Штаты обеспокоены политикой принуждения Китая, распространением ложной информации, а также быстрым и непрозрачным военным развитием.
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"Соответствующие заявления США выдает черное за белое, полны менталитета холодной войны и идеологических предрассудков", - заявил дипломат.
По его словам, именно Вашингтон является зачинщиком и настоящим мастером дипломатии принуждения, "от угроз силой до политической изоляции, от экономических санкций до технологической блокады, США не останавливаются ни перед чем и один за другим демонстрируют классические примеры дипломатии принуждения".
Чжао Лицзянь добавил, что на счету США бесчисленное количество случаев распространении дезинформации: начиная с периода холодной войны, когда они запустили операцию "Пересмешник", планируя воздействовать на СМИ и манипулировать общественным мнением, до нового века, когда они использовали стиральный порошок и "Белые каски", чтобы развязать войны в Ираке и Сирии, а затем сфабриковали "ложь века" для очернения политики Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
"Именно США создают хаос во всем мире путем неизбирательного применения силы… Военные самолеты и корабли США постоянно появляются во всех частях мира для бряцания оружием. Кто в конечном счете подрывает международную и региональную безопасность и стабильность? Правда очевидна с первого взгляда", - указал он.
Дипломат подчеркнул, что "США должны немедленно прекратить клеветнические нападки на Китай, а поддержание здоровых и стабильных китайско-американских отношений требует совместных усилий обеих сторон".
"Мы надеемся, что США будут двигаться навстречу Китаю, в полной мере будут реализовывать важный консенсус, достигнутый главами двух государств, а также совместно с Пекином будут прокладывать правильный путь для сосуществования Китая и США как крупных держав", – добавил представитель внешнеполитического ведомства КНР.
США 12 октября опубликовали стратегию по нацбезопасности, где за КНР был закреплен статус "самого серьезного геополитического вызова", за Россией - актуальной угрозы безопасности. В документе утверждается, что Россия представляет прямую угрозу свободной и открытой международной системе, безответственно подрывая основные законы сегодняшнего миропорядка, а КНР названа единственным соперником, имеющим намерение изменить международный порядок и все большие экономические, дипломатические и военные возможности для этого.
Офис компании Twitter в Сан-Франциско - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
Вчера, 08:00
Империя лжи оказалась империей лишних людей
 
В миреЧжао ЛицзяньКитайСШАМИД КНР
 
 
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