https://ria.ru/20221202/khaos-1835811763.html

Китай обвинил США в создании хаоса по всему миру

Китай обвинил США в создании хаоса по всему миру - РИА Новости, 02.12.2022

Китай обвинил США в создании хаоса по всему миру

США своим неизбирательным применением силы и использованием дипломатии принуждения создают хаос по всему миру, заявил на брифинге в пятницу официальный... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T11:34

2022-12-02T11:34

2022-12-02T11:34

в мире

чжао лицзянь

китай

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ПЕКИН, 2 дек – РИА Новости. США своим неизбирательным применением силы и использованием дипломатии принуждения создают хаос по всему миру, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что на встрече в Бухаресте обсудил с коллегами по НАТО способы реагирования на вызовы со стороны Китая. По его словам, Соединенные Штаты обеспокоены политикой принуждения Китая, распространением ложной информации, а также быстрым и непрозрачным военным развитием."Соответствующие заявления США выдает черное за белое, полны менталитета холодной войны и идеологических предрассудков", - заявил дипломат.По его словам, именно Вашингтон является зачинщиком и настоящим мастером дипломатии принуждения, "от угроз силой до политической изоляции, от экономических санкций до технологической блокады, США не останавливаются ни перед чем и один за другим демонстрируют классические примеры дипломатии принуждения".Чжао Лицзянь добавил, что на счету США бесчисленное количество случаев распространении дезинформации: начиная с периода холодной войны, когда они запустили операцию "Пересмешник", планируя воздействовать на СМИ и манипулировать общественным мнением, до нового века, когда они использовали стиральный порошок и "Белые каски", чтобы развязать войны в Ираке и Сирии, а затем сфабриковали "ложь века" для очернения политики Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.Дипломат подчеркнул, что "США должны немедленно прекратить клеветнические нападки на Китай, а поддержание здоровых и стабильных китайско-американских отношений требует совместных усилий обеих сторон"."Мы надеемся, что США будут двигаться навстречу Китаю, в полной мере будут реализовывать важный консенсус, достигнутый главами двух государств, а также совместно с Пекином будут прокладывать правильный путь для сосуществования Китая и США как крупных держав", – добавил представитель внешнеполитического ведомства КНР.США 12 октября опубликовали стратегию по нацбезопасности, где за КНР был закреплен статус "самого серьезного геополитического вызова", за Россией - актуальной угрозы безопасности. В документе утверждается, что Россия представляет прямую угрозу свободной и открытой международной системе, безответственно подрывая основные законы сегодняшнего миропорядка, а КНР названа единственным соперником, имеющим намерение изменить международный порядок и все большие экономические, дипломатические и военные возможности для этого.

https://ria.ru/20221201/atr-1835445103.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, чжао лицзянь, китай, сша, мид кнр