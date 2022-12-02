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Израильский антинацистский фронт призвал не поставлять оружие Киеву - РИА Новости, 02.12.2022
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Израильский антинацистский фронт призвал не поставлять оружие Киеву
Израильский антинацистский фронт призвал не поставлять оружие Киеву - РИА Новости, 02.12.2022
Израильский антинацистский фронт призвал не поставлять оружие Киеву
Израильский антинацистский фронт "Аллея ангелов", который проводит в Тель-Авиве акцию памяти погибших от действий Киева детей Донбасса, призвал избранного... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T17:36
2022-12-02T17:51
в мире
биньямин нетаньяху
владимир путин
джо байден
россия
израиль
украина
нато
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Израильский антинацистский фронт "Аллея ангелов", который проводит в Тель-Авиве акцию памяти погибших от действий Киева детей Донбасса, призвал избранного премьера страны Биньямина Нетаньяху не поставлять оружие Украине.Организаторы зачитали собравшимся письмо, адресованное Нетаньяху. В нем они выразили обеспокоенность сведениями о том, что Израиль, возможно, поставляет Украине противоракетное и противотанковое вооружение. В связи с этим антинацистский фронт призвал избранного премьера не передавать оружие Киеву и прекратить возможные поставки. Участники акции также выступили за сохранение Израилем нейтрального статуса. Помимо этого, члены антинацистского фронта хотят, чтобы Нетаньяху вместе с президентом России Владимиром Путиным сотрудничали для завершения конфликта на Украине.Организаторы акции призвали собравшихся подписать соответствующее письмо.В ноябре СМИ сообщили, что Израиль потратил миллионы долларов на закупку неких "стратегических материалов" для Украины под давлением США. По данным журналистов, полученным из европейских дипломатических источников, такое решение было принято после того, как администрация президента США Джо Байдена потребовала, чтобы Израиль перестал ограничиваться исключительно гуманитарными поставками, а расширил помощь Киеву, передав ему в том числе и системы ПВО. В итоге была достигнута договоренность о поставках "стратегических материалов" через одну из стран НАТО, которая, в том числе, поставляет оружие Украине.В конце октября издание Hill со ссылкой на украинского посла Евгения Корнийчука сообщило, что Украина просит Белый дом оказать давление на Израиль, чтобы он предоставил Киеву военную помощь, и проверить, насколько он соблюдает антироссийские санкции. Согласно изданию, посол регулярно встречался с американским коллегой Томасом Найдсом, которого в шутку называет своим "секретным оружием" в борьбе за смену настроений в Израиле относительно военной помощи.Ранее министр обороны Израиля Бени Ганц заявил главе минобороны Украины Алексею Резникову, что у Израиля есть эксплуатационные ограничения, из-за которых он не сможет поставлять Украине системы вооружения. В свою очередь, Владимир Зеленский выразил недовольство позицией Израиля.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221117/pomosch-1832328518.html
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Акция памяти погибших детей Донбасса в Тель-Авиве
Акция памяти погибших детей Донбасса в Тель-Авиве
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в мире, биньямин нетаньяху, владимир путин, джо байден, россия, израиль, украина, нато
В мире, Биньямин Нетаньяху, Владимир Путин, Джо Байден, Россия, Израиль, Украина, НАТО
17:36 02.12.2022 (обновлено: 17:51 02.12.2022)
 
Израильский антинацистский фронт призвал не поставлять оружие Киеву

Антинацистский фронт "Аллея ангелов" призвал Нетаньяху не поставлять оружие Киеву

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Израильский антинацистский фронт "Аллея ангелов", который проводит в Тель-Авиве акцию памяти погибших от действий Киева детей Донбасса, призвал избранного премьера страны Биньямина Нетаньяху не поставлять оружие Украине.
Организаторы зачитали собравшимся письмо, адресованное Нетаньяху. В нем они выразили обеспокоенность сведениями о том, что Израиль, возможно, поставляет Украине противоракетное и противотанковое вооружение. В связи с этим антинацистский фронт призвал избранного премьера не передавать оружие Киеву и прекратить возможные поставки. Участники акции также выступили за сохранение Израилем нейтрального статуса. Помимо этого, члены антинацистского фронта хотят, чтобы Нетаньяху вместе с президентом России Владимиром Путиным сотрудничали для завершения конфликта на Украине.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября, 20:14Специальная военная операция на Украине
СМИ: Израиль потратил миллионы долларов на помощь Украине под давлением США
Организаторы акции призвали собравшихся подписать соответствующее письмо.
В ноябре СМИ сообщили, что Израиль потратил миллионы долларов на закупку неких "стратегических материалов" для Украины под давлением США. По данным журналистов, полученным из европейских дипломатических источников, такое решение было принято после того, как администрация президента США Джо Байдена потребовала, чтобы Израиль перестал ограничиваться исключительно гуманитарными поставками, а расширил помощь Киеву, передав ему в том числе и системы ПВО. В итоге была достигнута договоренность о поставках "стратегических материалов" через одну из стран НАТО, которая, в том числе, поставляет оружие Украине.
В конце октября издание Hill со ссылкой на украинского посла Евгения Корнийчука сообщило, что Украина просит Белый дом оказать давление на Израиль, чтобы он предоставил Киеву военную помощь, и проверить, насколько он соблюдает антироссийские санкции. Согласно изданию, посол регулярно встречался с американским коллегой Томасом Найдсом, которого в шутку называет своим "секретным оружием" в борьбе за смену настроений в Израиле относительно военной помощи.
Ранее министр обороны Израиля Бени Ганц заявил главе минобороны Украины Алексею Резникову, что у Израиля есть эксплуатационные ограничения, из-за которых он не сможет поставлять Украине системы вооружения. В свою очередь, Владимир Зеленский выразил недовольство позицией Израиля.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Израильский флаг - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
15 ноября, 18:07
Израиль выразил неудовлетворение голосованием Украины в ООН
 
В миреБиньямин НетаньяхуВладимир ПутинДжо БайденРоссияИзраильУкраинаНАТО
 
 
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