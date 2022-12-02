https://ria.ru/20221202/izrail-1835957107.html

Израильский антинацистский фронт призвал не поставлять оружие Киеву

Израильский антинацистский фронт призвал не поставлять оружие Киеву - РИА Новости, 02.12.2022

Израильский антинацистский фронт призвал не поставлять оружие Киеву

Израильский антинацистский фронт "Аллея ангелов", который проводит в Тель-Авиве акцию памяти погибших от действий Киева детей Донбасса, призвал избранного... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T17:36

2022-12-02T17:36

2022-12-02T17:51

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Израильский антинацистский фронт "Аллея ангелов", который проводит в Тель-Авиве акцию памяти погибших от действий Киева детей Донбасса, призвал избранного премьера страны Биньямина Нетаньяху не поставлять оружие Украине.Организаторы зачитали собравшимся письмо, адресованное Нетаньяху. В нем они выразили обеспокоенность сведениями о том, что Израиль, возможно, поставляет Украине противоракетное и противотанковое вооружение. В связи с этим антинацистский фронт призвал избранного премьера не передавать оружие Киеву и прекратить возможные поставки. Участники акции также выступили за сохранение Израилем нейтрального статуса. Помимо этого, члены антинацистского фронта хотят, чтобы Нетаньяху вместе с президентом России Владимиром Путиным сотрудничали для завершения конфликта на Украине.Организаторы акции призвали собравшихся подписать соответствующее письмо.В ноябре СМИ сообщили, что Израиль потратил миллионы долларов на закупку неких "стратегических материалов" для Украины под давлением США. По данным журналистов, полученным из европейских дипломатических источников, такое решение было принято после того, как администрация президента США Джо Байдена потребовала, чтобы Израиль перестал ограничиваться исключительно гуманитарными поставками, а расширил помощь Киеву, передав ему в том числе и системы ПВО. В итоге была достигнута договоренность о поставках "стратегических материалов" через одну из стран НАТО, которая, в том числе, поставляет оружие Украине.В конце октября издание Hill со ссылкой на украинского посла Евгения Корнийчука сообщило, что Украина просит Белый дом оказать давление на Израиль, чтобы он предоставил Киеву военную помощь, и проверить, насколько он соблюдает антироссийские санкции. Согласно изданию, посол регулярно встречался с американским коллегой Томасом Найдсом, которого в шутку называет своим "секретным оружием" в борьбе за смену настроений в Израиле относительно военной помощи.Ранее министр обороны Израиля Бени Ганц заявил главе минобороны Украины Алексею Резникову, что у Израиля есть эксплуатационные ограничения, из-за которых он не сможет поставлять Украине системы вооружения. В свою очередь, Владимир Зеленский выразил недовольство позицией Израиля.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221117/pomosch-1832328518.html

https://ria.ru/20221115/izrail-1831726803.html

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Акция памяти погибших детей Донбасса в Тель-Авиве Акция памяти погибших детей Донбасса в Тель-Авиве 2022-12-02T17:36 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, биньямин нетаньяху, владимир путин, джо байден, россия, израиль, украина, нато