https://ria.ru/20221202/ispaniya-1835949496.html
Консульству Украины в Барселоне сообщили о подозрительной посылке
Консульству Украины в Барселоне сообщили о подозрительной посылке - РИА Новости, 02.12.2022
Консульству Украины в Барселоне сообщили о подозрительной посылке
Каталонское подразделение по обезвреживанию взрывчатых веществ Tedax уведомила персонал консульства Украины в Барселоне о возможном получении подозрительной... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T17:15
2022-12-02T17:15
2022-12-02T17:15
в мире
педро санчес
украина
барселона (город)
испания
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Каталонское подразделение по обезвреживанию взрывчатых веществ Tedax уведомила персонал консульства Украины в Барселоне о возможном получении подозрительной посылки, сообщает телеканал Sexta."Подразделение Tedax каталонской полиции Моссос д'Эксвадра уведомила персонал консульства Украины в Барселоне о возможности получения подозрительной посылки", - говорится в сообщении.Ранее посылки со взрывчаткой были отправлены в посольство Украины в Мадриде, оружейную компанию Instalaza, министерство обороны королевства и на авиабазу Торрехон-де-Ардос. Кроме того, 24 ноября полиция Испании перехватила конверт, предположительно, с "пиротехническим веществом", который был адресован премьеру Испании Педро Санчесу.Позже стало известно, что еще одну, уже шестую по счету в Испании, посылку, предположительно, со взрывчаткой обнаружили в посольстве США в Мадриде. К посольству выдвинулись специализированные отряды по обезвреживанию взрывчатых веществ Tedax и другие подразделения полиции. В дальнейшем посылку взорвали.
https://radiosputnik.ria.ru/20221202/posylki-1835926644.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, педро санчес, украина, барселона (город), испания
В мире, Педро Санчес, Украина, Барселона (город), Испания
Консульству Украины в Барселоне сообщили о подозрительной посылке
Консульству Украины в Барселоне сообщили о возможном получении подозрительной посылки