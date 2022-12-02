https://ria.ru/20221202/ispaniya-1835949496.html

Консульству Украины в Барселоне сообщили о подозрительной посылке

Консульству Украины в Барселоне сообщили о подозрительной посылке - РИА Новости, 02.12.2022

Консульству Украины в Барселоне сообщили о подозрительной посылке

Каталонское подразделение по обезвреживанию взрывчатых веществ Tedax уведомила персонал консульства Украины в Барселоне о возможном получении подозрительной... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T17:15

2022-12-02T17:15

2022-12-02T17:15

в мире

педро санчес

украина

барселона (город)

испания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835684293_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_927e792d3d2029b99893706c5b0c2dff.jpg

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Каталонское подразделение по обезвреживанию взрывчатых веществ Tedax уведомила персонал консульства Украины в Барселоне о возможном получении подозрительной посылки, сообщает телеканал Sexta."Подразделение Tedax каталонской полиции Моссос д'Эксвадра уведомила персонал консульства Украины в Барселоне о возможности получения подозрительной посылки", - говорится в сообщении.Ранее посылки со взрывчаткой были отправлены в посольство Украины в Мадриде, оружейную компанию Instalaza, министерство обороны королевства и на авиабазу Торрехон-де-Ардос. Кроме того, 24 ноября полиция Испании перехватила конверт, предположительно, с "пиротехническим веществом", который был адресован премьеру Испании Педро Санчесу.Позже стало известно, что еще одну, уже шестую по счету в Испании, посылку, предположительно, со взрывчаткой обнаружили в посольстве США в Мадриде. К посольству выдвинулись специализированные отряды по обезвреживанию взрывчатых веществ Tedax и другие подразделения полиции. В дальнейшем посылку взорвали.

https://radiosputnik.ria.ru/20221202/posylki-1835926644.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221202/ispaniya-1835944857.html

украина

барселона (город)

испания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, педро санчес, украина, барселона (город), испания