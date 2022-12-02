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Консульству Украины в Барселоне сообщили о подозрительной посылке - РИА Новости, 02.12.2022
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Консульству Украины в Барселоне сообщили о подозрительной посылке
Консульству Украины в Барселоне сообщили о подозрительной посылке - РИА Новости, 02.12.2022
Консульству Украины в Барселоне сообщили о подозрительной посылке
Каталонское подразделение по обезвреживанию взрывчатых веществ Tedax уведомила персонал консульства Украины в Барселоне о возможном получении подозрительной... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T17:15
2022-12-02T17:15
в мире
педро санчес
украина
барселона (город)
испания
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Каталонское подразделение по обезвреживанию взрывчатых веществ Tedax уведомила персонал консульства Украины в Барселоне о возможном получении подозрительной посылки, сообщает телеканал Sexta."Подразделение Tedax каталонской полиции Моссос д'Эксвадра уведомила персонал консульства Украины в Барселоне о возможности получения подозрительной посылки", - говорится в сообщении.Ранее посылки со взрывчаткой были отправлены в посольство Украины в Мадриде, оружейную компанию Instalaza, министерство обороны королевства и на авиабазу Торрехон-де-Ардос. Кроме того, 24 ноября полиция Испании перехватила конверт, предположительно, с "пиротехническим веществом", который был адресован премьеру Испании Педро Санчесу.Позже стало известно, что еще одну, уже шестую по счету в Испании, посылку, предположительно, со взрывчаткой обнаружили в посольстве США в Мадриде. К посольству выдвинулись специализированные отряды по обезвреживанию взрывчатых веществ Tedax и другие подразделения полиции. В дальнейшем посылку взорвали.
https://radiosputnik.ria.ru/20221202/posylki-1835926644.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221202/ispaniya-1835944857.html
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в мире, педро санчес, украина, барселона (город), испания
В мире, Педро Санчес, Украина, Барселона (город), Испания
17:15 02.12.2022
 
Консульству Украины в Барселоне сообщили о подозрительной посылке

Консульству Украины в Барселоне сообщили о возможном получении подозрительной посылки

© AP Photo / Paul WhiteИспанские полицейские
Испанские полицейские - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© AP Photo / Paul White
Испанские полицейские. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Каталонское подразделение по обезвреживанию взрывчатых веществ Tedax уведомила персонал консульства Украины в Барселоне о возможном получении подозрительной посылки, сообщает телеканал Sexta.
"Подразделение Tedax каталонской полиции Моссос д'Эксвадра уведомила персонал консульства Украины в Барселоне о возможности получения подозрительной посылки", - говорится в сообщении.
Киев - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
Вчера, 16:22В мире
В Киеве ищут смысл в "посылках с глазами", отправленных посольствам Украины
Ранее посылки со взрывчаткой были отправлены в посольство Украины в Мадриде, оружейную компанию Instalaza, министерство обороны королевства и на авиабазу Торрехон-де-Ардос. Кроме того, 24 ноября полиция Испании перехватила конверт, предположительно, с "пиротехническим веществом", который был адресован премьеру Испании Педро Санчесу.
Позже стало известно, что еще одну, уже шестую по счету в Испании, посылку, предположительно, со взрывчаткой обнаружили в посольстве США в Мадриде. К посольству выдвинулись специализированные отряды по обезвреживанию взрывчатых веществ Tedax и другие подразделения полиции. В дальнейшем посылку взорвали.
Полицейские в Мадриде - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
Вчера, 17:05Сказано в эфире
Ветеран СВР рассказал, кто мог рассылать в Испании посылки со взрывчаткой
 
В миреПедро СанчесУкраинаБарселона (город)Испания
 
 
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