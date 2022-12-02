Испания усилит меры безопасности у диппредставительств
Глава МВД Испании Гранде-Марласка приказал усилить меры безопасности у диппредставительств
© AP Photo / Paul WhiteИспанские полицейские в районе посольства США в Мадриде
© AP Photo / Paul White
Испанские полицейские в районе посольства США в Мадриде. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка после обнаружения в стране нескольких посылок со взрывчатыми веществами распорядился усилить меры безопасности в районе иностранных диппредставительств в стране, передает агентство Europa Press.
По данным агентства, о своем распоряжении испанский министр написал в письме, направленном европейским странам, а также Еврокомиссии, исполнительному директору Europol (полицейское агентство Евросоюза) и координатору ЕС по борьбе с терроризмом.
Согласно письму, глава МВД Испании заявил, что отдал распоряжение "усилить меры безопасности вокруг диппредставителств в Испании, а также в других местах особой защиты".
Ранее посылки со взрывчаткой были отправлены в посольство Украины в Мадриде, оружейную компанию Instalaza, министерство обороны королевства и на авиабазу Торрехон-де-Ардос. Кроме того, 24 ноября полиция Испании перехватила конверт, предположительно, с "пиротехническим веществом", который был адресован премьеру Испании Педро Санчесу.
Позже стало известно, что еще одну, уже шестую по счету в Испании, посылку, предположительно, со взрывчаткой обнаружили в посольстве США в Мадриде. К посольству выдвинулись специализированные отряды по обезвреживанию взрывчатых веществ Tedax и другие подразделения полиции. В дальнейшем посылку взорвали.