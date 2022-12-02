https://ria.ru/20221202/ispaniya-1835877127.html

Испания усилит меры безопасности у диппредставительств

Испания усилит меры безопасности у диппредставительств - РИА Новости, 02.12.2022

Испания усилит меры безопасности у диппредставительств

Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка после обнаружения в стране нескольких посылок со взрывчатыми веществами распорядился усилить меры... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T14:13

2022-12-02T14:13

2022-12-02T14:13

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка после обнаружения в стране нескольких посылок со взрывчатыми веществами распорядился усилить меры безопасности в районе иностранных диппредставительств в стране, передает агентство Europa Press.По данным агентства, о своем распоряжении испанский министр написал в письме, направленном европейским странам, а также Еврокомиссии, исполнительному директору Europol (полицейское агентство Евросоюза) и координатору ЕС по борьбе с терроризмом.Согласно письму, глава МВД Испании заявил, что отдал распоряжение "усилить меры безопасности вокруг диппредставителств в Испании, а также в других местах особой защиты".Ранее посылки со взрывчаткой были отправлены в посольство Украины в Мадриде, оружейную компанию Instalaza, министерство обороны королевства и на авиабазу Торрехон-де-Ардос. Кроме того, 24 ноября полиция Испании перехватила конверт, предположительно, с "пиротехническим веществом", который был адресован премьеру Испании Педро Санчесу.Позже стало известно, что еще одну, уже шестую по счету в Испании, посылку, предположительно, со взрывчаткой обнаружили в посольстве США в Мадриде. К посольству выдвинулись специализированные отряды по обезвреживанию взрывчатых веществ Tedax и другие подразделения полиции. В дальнейшем посылку взорвали.

https://ria.ru/20221130/vzryv-1835399485.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, испания, мадрид, украина, европа