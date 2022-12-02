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МВД Испании отправило письмо странам ЕС о посылках со взрывчаткой - РИА Новости, 02.12.2022
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МВД Испании отправило письмо странам ЕС о посылках со взрывчаткой
МВД Испании отправило письмо странам ЕС о посылках со взрывчаткой - РИА Новости, 02.12.2022
МВД Испании отправило письмо странам ЕС о посылках со взрывчаткой
Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка после обнаружения в стране нескольких посылок со взрывчатыми веществами заявил в письме европейским... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T13:35
2022-12-02T13:47
в мире
педро санчес
испания
украина
мадрид
еврокомиссия
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка после обнаружения в стране нескольких посылок со взрывчатыми веществами заявил в письме европейским странам, что их отправка может быть связана с конфликтом на Украине, передает агентство Europa Press.Как сообщается, испанский министр отправил письмо в том числе европейским партнерам, а также Еврокомиссии.По данным агентства, глава МВД Испании в письме отметил, что считает "необходимым проинформировать европейские институты, государства-члены и партнеров об этих событиях", которые могут быть связаны с ситуацией на Украине, "чтобы оценить возможные действия и на случай подобных инцидентов в других странах".Правоохранительные органы Испании пытаются найти связь между посылками, не исключая любых гипотез. При этом телеканал Sexta сообщал, что полиция Испании не видит признаков того, что за отправкой посылок стоят спецслужбы РФ или какая-либо организованная группа.Как сообщает газета Pais со ссылкой на источники, близкие к расследованию, добавляет, что ни к одной из посылок не прилагались записки или тексты с угрозами.Ранее посылки со взрывчаткой были отправлены в посольство Украины в Мадриде, оружейную компанию Instalaza, министерство обороны королевства и на авиабазу Торрехон-де-Ардос. Кроме того, 24 ноября полиция Испании перехватила конверт, предположительно, с "пиротехническим веществом", который был адресован премьеру Испании Педро Санчесу.Позже стало известно, что еще одну, уже шестую по счету в Испании, посылку, предположительно, со взрывчаткой обнаружили в посольстве США в Мадриде. К посольству выдвинулись специализированные отряды по обезвреживанию взрывчатых веществ Tedax и другие подразделения полиции. В дальнейшем посылку взорвали.
https://ria.ru/20221202/ispaniya-1835820199.html
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в мире, педро санчес, испания, украина, мадрид, еврокомиссия
В мире, Педро Санчес, Испания, Украина, Мадрид, Еврокомиссия
13:35 02.12.2022 (обновлено: 13:47 02.12.2022)
 
МВД Испании отправило письмо странам ЕС о посылках со взрывчаткой

МВД Испании предположило связь посылок со взрывчаткой с конфликтом на Украине

© AP Photo / Paul WhiteПолицейские в Мадриде
Полицейские в Мадриде - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© AP Photo / Paul White
Полицейские в Мадриде. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка после обнаружения в стране нескольких посылок со взрывчатыми веществами заявил в письме европейским странам, что их отправка может быть связана с конфликтом на Украине, передает агентство Europa Press.
Как сообщается, испанский министр отправил письмо в том числе европейским партнерам, а также Еврокомиссии.
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По данным агентства, глава МВД Испании в письме отметил, что считает "необходимым проинформировать европейские институты, государства-члены и партнеров об этих событиях", которые могут быть связаны с ситуацией на Украине, "чтобы оценить возможные действия и на случай подобных инцидентов в других странах".
Правоохранительные органы Испании пытаются найти связь между посылками, не исключая любых гипотез. При этом телеканал Sexta сообщал, что полиция Испании не видит признаков того, что за отправкой посылок стоят спецслужбы РФ или какая-либо организованная группа.
Как сообщает газета Pais со ссылкой на источники, близкие к расследованию, добавляет, что ни к одной из посылок не прилагались записки или тексты с угрозами.
Ранее посылки со взрывчаткой были отправлены в посольство Украины в Мадриде, оружейную компанию Instalaza, министерство обороны королевства и на авиабазу Торрехон-де-Ардос. Кроме того, 24 ноября полиция Испании перехватила конверт, предположительно, с "пиротехническим веществом", который был адресован премьеру Испании Педро Санчесу.
Позже стало известно, что еще одну, уже шестую по счету в Испании, посылку, предположительно, со взрывчаткой обнаружили в посольстве США в Мадриде. К посольству выдвинулись специализированные отряды по обезвреживанию взрывчатых веществ Tedax и другие подразделения полиции. В дальнейшем посылку взорвали.
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В миреПедро СанчесИспанияУкраинаМадридЕврокомиссия
 
 
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