https://ria.ru/20221202/ispaniya-1835859415.html

МВД Испании отправило письмо странам ЕС о посылках со взрывчаткой

МВД Испании отправило письмо странам ЕС о посылках со взрывчаткой - РИА Новости, 02.12.2022

МВД Испании отправило письмо странам ЕС о посылках со взрывчаткой

Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка после обнаружения в стране нескольких посылок со взрывчатыми веществами заявил в письме европейским... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T13:35

2022-12-02T13:35

2022-12-02T13:47

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка после обнаружения в стране нескольких посылок со взрывчатыми веществами заявил в письме европейским странам, что их отправка может быть связана с конфликтом на Украине, передает агентство Europa Press.Как сообщается, испанский министр отправил письмо в том числе европейским партнерам, а также Еврокомиссии.По данным агентства, глава МВД Испании в письме отметил, что считает "необходимым проинформировать европейские институты, государства-члены и партнеров об этих событиях", которые могут быть связаны с ситуацией на Украине, "чтобы оценить возможные действия и на случай подобных инцидентов в других странах".Правоохранительные органы Испании пытаются найти связь между посылками, не исключая любых гипотез. При этом телеканал Sexta сообщал, что полиция Испании не видит признаков того, что за отправкой посылок стоят спецслужбы РФ или какая-либо организованная группа.Как сообщает газета Pais со ссылкой на источники, близкие к расследованию, добавляет, что ни к одной из посылок не прилагались записки или тексты с угрозами.Ранее посылки со взрывчаткой были отправлены в посольство Украины в Мадриде, оружейную компанию Instalaza, министерство обороны королевства и на авиабазу Торрехон-де-Ардос. Кроме того, 24 ноября полиция Испании перехватила конверт, предположительно, с "пиротехническим веществом", который был адресован премьеру Испании Педро Санчесу.Позже стало известно, что еще одну, уже шестую по счету в Испании, посылку, предположительно, со взрывчаткой обнаружили в посольстве США в Мадриде. К посольству выдвинулись специализированные отряды по обезвреживанию взрывчатых веществ Tedax и другие подразделения полиции. В дальнейшем посылку взорвали.

https://ria.ru/20221202/ispaniya-1835820199.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, педро санчес, испания, украина, мадрид, еврокомиссия