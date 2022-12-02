https://ria.ru/20221202/ispaniya-1835820199.html

В Испании отвергли причастность России к отправке взрывчатки

В Испании отвергли причастность России к отправке взрывчатки - РИА Новости, 02.12.2022

В Испании отвергли причастность России к отправке взрывчатки

В Испании не увидели признаков того, что за отправкой посылок со взрывчаткой стоят российские спецслужбы или какая-либо организованная группа, сообщил телеканал РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T12:01

2022-12-02T12:01

2022-12-02T12:51

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педро санчес

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В Испании не увидели признаков того, что за отправкой посылок со взрывчаткой стоят российские спецслужбы или какая-либо организованная группа, сообщил телеканал La Sexta.Сейчас полиция устанавливает связь между инцидентами. На четырех из шести посылок подписи совпадают, "что может указывать на то, что они принадлежат одному и тому же автору, но все сценарии возможны, и ни одна гипотеза не исключена", передает СМИ.В последние несколько дней объекты со взрывчаткой были отправлены в посольство Украины в Мадриде, оружейную компанию Instalaza, Минобороны королевства и на авиабазу Торрехон-де-Ардос. Также сообщалось, что 24 ноября испанская полиция перехватила конверт, предположительно, с "пиротехническим веществом", который был адресован премьеру страны Педро Санчесу.Позже еще одну, уже шестую по счету в Испании, посылку, предположительно, со взрывчаткой обнаружили в посольстве США в Мадриде. На место выдвинулись саперы спецотряда Tedax и другие подразделения полиции. В дальнейшем посылку взорвали.Посольство России в Испании, комментируя ситуацию, заявило, что осуждает любые угрозы и террористические акты.

https://ria.ru/20221201/konvert-1835537322.html

https://ria.ru/20221201/bomba-1835530715.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, педро санчес, испания, мадрид, россия