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В Испании отвергли причастность России к отправке взрывчатки - РИА Новости, 02.12.2022
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В Испании отвергли причастность России к отправке взрывчатки
В Испании отвергли причастность России к отправке взрывчатки - РИА Новости, 02.12.2022
В Испании отвергли причастность России к отправке взрывчатки
В Испании не увидели признаков того, что за отправкой посылок со взрывчаткой стоят российские спецслужбы или какая-либо организованная группа, сообщил телеканал РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T12:01
2022-12-02T12:51
в мире
педро санчес
испания
мадрид
россия
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В Испании не увидели признаков того, что за отправкой посылок со взрывчаткой стоят российские спецслужбы или какая-либо организованная группа, сообщил телеканал La Sexta.Сейчас полиция устанавливает связь между инцидентами. На четырех из шести посылок подписи совпадают, "что может указывать на то, что они принадлежат одному и тому же автору, но все сценарии возможны, и ни одна гипотеза не исключена", передает СМИ.В последние несколько дней объекты со взрывчаткой были отправлены в посольство Украины в Мадриде, оружейную компанию Instalaza, Минобороны королевства и на авиабазу Торрехон-де-Ардос. Также сообщалось, что 24 ноября испанская полиция перехватила конверт, предположительно, с "пиротехническим веществом", который был адресован премьеру страны Педро Санчесу.Позже еще одну, уже шестую по счету в Испании, посылку, предположительно, со взрывчаткой обнаружили в посольстве США в Мадриде. На место выдвинулись саперы спецотряда Tedax и другие подразделения полиции. В дальнейшем посылку взорвали.Посольство России в Испании, комментируя ситуацию, заявило, что осуждает любые угрозы и террористические акты.
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в мире, педро санчес, испания, мадрид, россия
В мире, Педро Санчес, Испания, Мадрид, Россия
12:01 02.12.2022 (обновлено: 12:51 02.12.2022)
 
В Испании отвергли причастность России к отправке взрывчатки

Sexta: в Испании не увидели признаков, что за отправкой взрывчатки стоят спецслужбы России

© AP Photo / Paul WhiteИспанские полицейские в районе посольства США в Мадриде после сообщения о подозрительной посылке
Испанские полицейские в районе посольства США в Мадриде после сообщения о подозрительной посылке - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© AP Photo / Paul White
Испанские полицейские в районе посольства США в Мадриде после сообщения о подозрительной посылке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В Испании не увидели признаков того, что за отправкой посылок со взрывчаткой стоят российские спецслужбы или какая-либо организованная группа, сообщил телеканал La Sexta.
Сейчас полиция устанавливает связь между инцидентами. На четырех из шести посылок подписи совпадают, "что может указывать на то, что они принадлежат одному и тому же автору, но все сценарии возможны, и ни одна гипотеза не исключена", передает СМИ.
Испанский полицейский - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря, 13:06
Премьеру Испании, предположительно, послали конверт со взрывным устройством
В последние несколько дней объекты со взрывчаткой были отправлены в посольство Украины в Мадриде, оружейную компанию Instalaza, Минобороны королевства и на авиабазу Торрехон-де-Ардос. Также сообщалось, что 24 ноября испанская полиция перехватила конверт, предположительно, с "пиротехническим веществом", который был адресован премьеру страны Педро Санчесу.
Позже еще одну, уже шестую по счету в Испании, посылку, предположительно, со взрывчаткой обнаружили в посольстве США в Мадриде. На место выдвинулись саперы спецотряда Tedax и другие подразделения полиции. В дальнейшем посылку взорвали.
Посольство России в Испании, комментируя ситуацию, заявило, что осуждает любые угрозы и террористические акты.
Испанские полицейские - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря, 12:51
В Испании обнаружили четвертый пакет со взрывчаткой
 
В миреПедро СанчесИспанияМадридРоссия
 
 
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