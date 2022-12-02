12:01 02.12.2022 (обновлено: 12:51 02.12.2022)
В Испании отвергли причастность России к отправке взрывчатки
Sexta: в Испании не увидели признаков, что за отправкой взрывчатки стоят спецслужбы России
© AP Photo / Paul WhiteИспанские полицейские в районе посольства США в Мадриде после сообщения о подозрительной посылке
© AP Photo / Paul White
Испанские полицейские в районе посольства США в Мадриде после сообщения о подозрительной посылке. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В Испании не увидели признаков того, что за отправкой посылок со взрывчаткой стоят российские спецслужбы или какая-либо организованная группа, сообщил телеканал La Sexta.
Сейчас полиция устанавливает связь между инцидентами. На четырех из шести посылок подписи совпадают, "что может указывать на то, что они принадлежат одному и тому же автору, но все сценарии возможны, и ни одна гипотеза не исключена", передает СМИ.
В последние несколько дней объекты со взрывчаткой были отправлены в посольство Украины в Мадриде, оружейную компанию Instalaza, Минобороны королевства и на авиабазу Торрехон-де-Ардос. Также сообщалось, что 24 ноября испанская полиция перехватила конверт, предположительно, с "пиротехническим веществом", который был адресован премьеру страны Педро Санчесу.
Позже еще одну, уже шестую по счету в Испании, посылку, предположительно, со взрывчаткой обнаружили в посольстве США в Мадриде. На место выдвинулись саперы спецотряда Tedax и другие подразделения полиции. В дальнейшем посылку взорвали.
Посольство России в Испании, комментируя ситуацию, заявило, что осуждает любые угрозы и террористические акты.
1 декабря, 12:51В Испании обнаружили четвертый пакет со взрывчаткой