https://ria.ru/20221202/immunitet-1835961686.html

У 90 процентов мирового населения есть иммунитет к COVID-19, заявила ВОЗ

У 90 процентов мирового населения есть иммунитет к COVID-19, заявила ВОЗ - РИА Новости, 02.12.2022

У 90 процентов мирового населения есть иммунитет к COVID-19, заявила ВОЗ

По меньше мере 90% населения мира, по данным ВОЗ, обладает определенным иммунитетом к COVID-19, выработанным в результате болезни или вакцинации, заявил на... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T17:52

2022-12-02T17:52

2022-12-02T17:56

распространение коронавируса

в мире

здоровье - общество

тедрос адханом гебрейесус

воз

вакцинация

коронавирус covid-19

коронавирусы

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ЖЕНЕВА, 2 дек - РИА Новости. По меньше мере 90% населения мира, по данным ВОЗ, обладает определенным иммунитетом к COVID-19, выработанным в результате болезни или вакцинации, заявил на пресс-конференции глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус.Тедрос добавил, что число еженедельных случаев смерти от COVID-19 за последние пять недель немного снизилось, но на прошлой неделе скончались более 8,5 тысячи человек."Это неприемлемо через три года после начала пандемии, когда у нас есть так много инструментов для предотвращения инфекций и спасения жизней", - считает он.Глава ВОЗ уточнил, что на сегодняшний день существует более 500 подштаммов "омикрона".

https://ria.ru/20221117/immunitet-1832298668.html

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, здоровье - общество, тедрос адханом гебрейесус, воз, вакцинация, коронавирус covid-19, коронавирусы, омикрон-штамм коронавируса