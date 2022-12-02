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У 90 процентов мирового населения есть иммунитет к COVID-19, заявила ВОЗ - РИА Новости, 02.12.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20221202/immunitet-1835961686.html
У 90 процентов мирового населения есть иммунитет к COVID-19, заявила ВОЗ
У 90 процентов мирового населения есть иммунитет к COVID-19, заявила ВОЗ - РИА Новости, 02.12.2022
У 90 процентов мирового населения есть иммунитет к COVID-19, заявила ВОЗ
По меньше мере 90% населения мира, по данным ВОЗ, обладает определенным иммунитетом к COVID-19, выработанным в результате болезни или вакцинации, заявил на... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T17:52
2022-12-02T17:56
распространение коронавируса
в мире
здоровье - общество
тедрос адханом гебрейесус
воз
вакцинация
коронавирус covid-19
коронавирусы
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ЖЕНЕВА, 2 дек - РИА Новости. По меньше мере 90% населения мира, по данным ВОЗ, обладает определенным иммунитетом к COVID-19, выработанным в результате болезни или вакцинации, заявил на пресс-конференции глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус.Тедрос добавил, что число еженедельных случаев смерти от COVID-19 за последние пять недель немного снизилось, но на прошлой неделе скончались более 8,5 тысячи человек."Это неприемлемо через три года после начала пандемии, когда у нас есть так много инструментов для предотвращения инфекций и спасения жизней", - считает он.Глава ВОЗ уточнил, что на сегодняшний день существует более 500 подштаммов "омикрона".
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в мире, здоровье - общество, тедрос адханом гебрейесус, воз, вакцинация, коронавирус covid-19, коронавирусы, омикрон-штамм коронавируса
Распространение коронавируса, В мире, Здоровье - Общество, Тедрос Адханом Гебрейесус, ВОЗ, Вакцинация, Коронавирус COVID-19, Коронавирусы, Омикрон-штамм коронавируса
17:52 02.12.2022 (обновлено: 17:56 02.12.2022)
 
У 90 процентов мирового населения есть иммунитет к COVID-19, заявила ВОЗ

Глава ВОЗ Гебрейесус: примерно 90 процентов мирового населения имеет иммунитет к COVID-19

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкВакцинация от коронавируса Covid-19
Вакцинация от коронавируса Covid-19 - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЖЕНЕВА, 2 дек - РИА Новости. По меньше мере 90% населения мира, по данным ВОЗ, обладает определенным иммунитетом к COVID-19, выработанным в результате болезни или вакцинации, заявил на пресс-конференции глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус.
"По оценкам ВОЗ, по меньшей мере 90% населения мира в настоящее время имеют некоторый уровень иммунитета к SARS-CoV-2 из-за предшествующей инфекции или вакцинации", - сказал он.
Тедрос добавил, что число еженедельных случаев смерти от COVID-19 за последние пять недель немного снизилось, но на прошлой неделе скончались более 8,5 тысячи человек.
"Это неприемлемо через три года после начала пандемии, когда у нас есть так много инструментов для предотвращения инфекций и спасения жизней", - считает он.
Глава ВОЗ уточнил, что на сегодняшний день существует более 500 подштаммов "омикрона".
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