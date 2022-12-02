https://ria.ru/20221202/immunitet-1835961686.html
У 90 процентов мирового населения есть иммунитет к COVID-19, заявила ВОЗ
У 90 процентов мирового населения есть иммунитет к COVID-19, заявила ВОЗ - РИА Новости, 02.12.2022
У 90 процентов мирового населения есть иммунитет к COVID-19, заявила ВОЗ
По меньше мере 90% населения мира, по данным ВОЗ, обладает определенным иммунитетом к COVID-19, выработанным в результате болезни или вакцинации, заявил на... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T17:52
2022-12-02T17:52
2022-12-02T17:56
распространение коронавируса
в мире
здоровье - общество
тедрос адханом гебрейесус
воз
вакцинация
коронавирус covid-19
коронавирусы
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ЖЕНЕВА, 2 дек - РИА Новости. По меньше мере 90% населения мира, по данным ВОЗ, обладает определенным иммунитетом к COVID-19, выработанным в результате болезни или вакцинации, заявил на пресс-конференции глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус.Тедрос добавил, что число еженедельных случаев смерти от COVID-19 за последние пять недель немного снизилось, но на прошлой неделе скончались более 8,5 тысячи человек."Это неприемлемо через три года после начала пандемии, когда у нас есть так много инструментов для предотвращения инфекций и спасения жизней", - считает он.Глава ВОЗ уточнил, что на сегодняшний день существует более 500 подштаммов "омикрона".
https://ria.ru/20221117/immunitet-1832298668.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, тедрос адханом гебрейесус, воз, вакцинация, коронавирус covid-19, коронавирусы, омикрон-штамм коронавируса
Распространение коронавируса, В мире, Здоровье - Общество, Тедрос Адханом Гебрейесус, ВОЗ, Вакцинация, Коронавирус COVID-19, Коронавирусы, Омикрон-штамм коронавируса
17:52 02.12.2022 (обновлено: 17:56 02.12.2022)
У 90 процентов мирового населения есть иммунитет к COVID-19, заявила ВОЗ
Глава ВОЗ Гебрейесус: примерно 90 процентов мирового населения имеет иммунитет к COVID-19