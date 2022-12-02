https://ria.ru/20221202/harrymeghan-1835804180.html
Принц Гарри и Меган Маркл расскажут свою историю в документальном проекте
Принц Гарри и Меган Маркл расскажут свою историю в документальном проекте - РИА Новости, 02.12.2022
Принц Гарри и Меган Маркл расскажут свою историю в документальном проекте
Netflix представил первый трейлер документального проекта о принце Гарри и его жене Меган Маркл. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T11:37
2022-12-02T11:37
2022-12-02T11:37
культура
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принц гарри
подготовка к свадьбе британского принца уильяма и кейт миддлтон
уильям, герцог кембриджский
кейт миддлтон
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Netflix представил первый трейлер документального проекта о принце Гарри и его жене Меган Маркл. В ролике показаны снимки супругов. Среди них есть кадры с официальных мероприятий и фото, на которых запечатлены моменты из их личной жизни. Видео начинается с вопроса: "Почему вы хотели снять этот док?""Никто не знает, что происходит за закрытыми дверьми. Я должен был сделать все, чтобы защитить свою семью", — говорит герцог Сассекский. Как отметили в Daily Mail, трейлер смонтирован так, что фраза звучит на фоне снимка с плачущей Маркл, изображений толпы фотографов, печатных станков и журналов. Возможно, это намек, что принц возобновит критику СМИ. Daily Mail утверждает, что трейлер развеял надежду на то, что герцог и герцогиня Сассекские объявят о прекращении битвы с королевской семьей. Ролик вышел на второй день визита принца Уильяма и Кейт Миддлтон в США. Их поездка в Штаты стала первой официальной с 2014 года. В Америке Принц представляет свой экологический проект — премию Earthshot Prize. Награда вручается за вклад в защиту окружающей среды. Именно поэтому этот визит столь важен для принца.
https://ria.ru/20221115/diana-1831375289.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, меган маркл, принц гарри, подготовка к свадьбе британского принца уильяма и кейт миддлтон, уильям, герцог кембриджский, кейт миддлтон, сша, америка, netflix
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Меган Маркл, Принц Гарри, Подготовка к свадьбе британского принца Уильяма и Кейт Миддлтон, Уильям, герцог Кембриджский, Кейт Миддлтон, США, Америка, Netflix
Принц Гарри и Меган Маркл расскажут свою историю в документальном проекте
Вышел первый трейлер документального проекта о принце Гарри и Меган Маркл
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Netflix представил первый трейлер документального проекта о принце Гарри и его жене Меган Маркл.
В ролике показаны снимки супругов. Среди них есть кадры с официальных мероприятий и фото, на которых запечатлены моменты из их личной жизни.
Видео начинается с вопроса: "Почему вы хотели снять этот док?"
"Никто не знает, что происходит за закрытыми дверьми. Я должен был сделать все, чтобы защитить свою семью", — говорит герцог Сассекский.
Как отметили в Daily Mail, трейлер смонтирован так, что фраза звучит на фоне снимка с плачущей Маркл, изображений толпы фотографов, печатных станков и журналов. Возможно, это намек, что принц возобновит критику СМИ.
Сама же Меган в видео заявляет: "Когда ставки столь высоки, может быть, есть смысл услышать нашу историю от нас?"
Daily Mail утверждает, что трейлер развеял надежду на то, что герцог и герцогиня Сассекские объявят о прекращении битвы с королевской семьей.
Ролик вышел на второй день визита принца Уильяма и Кейт Миддлтон в США. Их поездка в Штаты стала первой официальной с 2014 года. В Америке Принц представляет свой экологический проект — премию Earthshot Prize. Награда вручается за вклад в защиту окружающей среды. Именно поэтому этот визит столь важен для принца.