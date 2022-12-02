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Принц Гарри и Меган Маркл расскажут свою историю в документальном проекте - РИА Новости, 02.12.2022
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Культура
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Принц Гарри и Меган Маркл расскажут свою историю в документальном проекте
Принц Гарри и Меган Маркл расскажут свою историю в документальном проекте - РИА Новости, 02.12.2022
Принц Гарри и Меган Маркл расскажут свою историю в документальном проекте
Netflix представил первый трейлер документального проекта о принце Гарри и его жене Меган Маркл. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T11:37
2022-12-02T11:37
культура
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кино и сериалы
меган маркл
принц гарри
подготовка к свадьбе британского принца уильяма и кейт миддлтон
уильям, герцог кембриджский
кейт миддлтон
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Netflix представил первый трейлер документального проекта о принце Гарри и его жене Меган Маркл. В ролике показаны снимки супругов. Среди них есть кадры с официальных мероприятий и фото, на которых запечатлены моменты из их личной жизни. Видео начинается с вопроса: "Почему вы хотели снять этот док?""Никто не знает, что происходит за закрытыми дверьми. Я должен был сделать все, чтобы защитить свою семью", — говорит герцог Сассекский. Как отметили в Daily Mail, трейлер смонтирован так, что фраза звучит на фоне снимка с плачущей Маркл, изображений толпы фотографов, печатных станков и журналов. Возможно, это намек, что принц возобновит критику СМИ. Daily Mail утверждает, что трейлер развеял надежду на то, что герцог и герцогиня Сассекские объявят о прекращении битвы с королевской семьей. Ролик вышел на второй день визита принца Уильяма и Кейт Миддлтон в США. Их поездка в Штаты стала первой официальной с 2014 года. В Америке Принц представляет свой экологический проект — премию Earthshot Prize. Награда вручается за вклад в защиту окружающей среды. Именно поэтому этот визит столь важен для принца.
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новости культуры, кино и сериалы, меган маркл, принц гарри, подготовка к свадьбе британского принца уильяма и кейт миддлтон, уильям, герцог кембриджский, кейт миддлтон, сша, америка, netflix
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Меган Маркл, Принц Гарри, Подготовка к свадьбе британского принца Уильяма и Кейт Миддлтон, Уильям, герцог Кембриджский, Кейт Миддлтон, США, Америка, Netflix
11:37 02.12.2022
 
Принц Гарри и Меган Маркл расскажут свою историю в документальном проекте

Вышел первый трейлер документального проекта о принце Гарри и Меган Маркл

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Netflix представил первый трейлер документального проекта о принце Гарри и его жене Меган Маркл.
В ролике показаны снимки супругов. Среди них есть кадры с официальных мероприятий и фото, на которых запечатлены моменты из их личной жизни.
Видео начинается с вопроса: "Почему вы хотели снять этот док?"
"Никто не знает, что происходит за закрытыми дверьми. Я должен был сделать все, чтобы защитить свою семью", — говорит герцог Сассекский.
Как отметили в Daily Mail, трейлер смонтирован так, что фраза звучит на фоне снимка с плачущей Маркл, изображений толпы фотографов, печатных станков и журналов. Возможно, это намек, что принц возобновит критику СМИ.

Сама же Меган в видео заявляет: "Когда ставки столь высоки, может быть, есть смысл услышать нашу историю от нас?"

Daily Mail утверждает, что трейлер развеял надежду на то, что герцог и герцогиня Сассекские объявят о прекращении битвы с королевской семьей.
Ролик вышел на второй день визита принца Уильяма и Кейт Миддлтон в США. Их поездка в Штаты стала первой официальной с 2014 года. В Америке Принц представляет свой экологический проект — премию Earthshot Prize. Награда вручается за вклад в защиту окружающей среды. Именно поэтому этот визит столь важен для принца.
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КультураНовости культурыКино и сериалыМеган МарклПринц ГарриПодготовка к свадьбе британского принца Уильяма и Кейт МиддлтонУильям, герцог КембриджскийКейт МиддлтонСШААмерикаNetflix
 
 
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