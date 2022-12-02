https://ria.ru/20221202/harrymeghan-1835804180.html

Принц Гарри и Меган Маркл расскажут свою историю в документальном проекте

Принц Гарри и Меган Маркл расскажут свою историю в документальном проекте - РИА Новости, 02.12.2022

Принц Гарри и Меган Маркл расскажут свою историю в документальном проекте

Netflix представил первый трейлер документального проекта о принце Гарри и его жене Меган Маркл. РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T11:37

2022-12-02T11:37

2022-12-02T11:37

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подготовка к свадьбе британского принца уильяма и кейт миддлтон

уильям, герцог кембриджский

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Netflix представил первый трейлер документального проекта о принце Гарри и его жене Меган Маркл. В ролике показаны снимки супругов. Среди них есть кадры с официальных мероприятий и фото, на которых запечатлены моменты из их личной жизни. Видео начинается с вопроса: "Почему вы хотели снять этот док?""Никто не знает, что происходит за закрытыми дверьми. Я должен был сделать все, чтобы защитить свою семью", — говорит герцог Сассекский. Как отметили в Daily Mail, трейлер смонтирован так, что фраза звучит на фоне снимка с плачущей Маркл, изображений толпы фотографов, печатных станков и журналов. Возможно, это намек, что принц возобновит критику СМИ. Daily Mail утверждает, что трейлер развеял надежду на то, что герцог и герцогиня Сассекские объявят о прекращении битвы с королевской семьей. Ролик вышел на второй день визита принца Уильяма и Кейт Миддлтон в США. Их поездка в Штаты стала первой официальной с 2014 года. В Америке Принц представляет свой экологический проект — премию Earthshot Prize. Награда вручается за вклад в защиту окружающей среды. Именно поэтому этот визит столь важен для принца.

https://ria.ru/20221115/diana-1831375289.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, меган маркл, принц гарри, подготовка к свадьбе британского принца уильяма и кейт миддлтон, уильям, герцог кембриджский, кейт миддлтон, сша, америка, netflix