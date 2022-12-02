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Украина наращивает группировку в Запорожской области, заявил Рогов - РИА Новости, 02.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221202/gruppirovka-1835821018.html
Украина наращивает группировку в Запорожской области, заявил Рогов
Украина наращивает группировку в Запорожской области, заявил Рогов - РИА Новости, 02.12.2022
Украина наращивает группировку в Запорожской области, заявил Рогов
Украинская армия наращивает группировку в Запорожской области и пытается вылазками штурмовых групп прощупывать линию оборону, заявил РИА Новости председатель... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T12:04
2022-12-02T12:04
специальная военная операция на украине
владимир рогов
запорожская область
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Украинская армия наращивает группировку в Запорожской области и пытается вылазками штурмовых групп прощупывать линию оборону, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.На сегодня под контролем России более 70% Запорожской области. При этом под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье."Командование ВСУ наращивает группировку войск в Днепропетровской и подконтрольной ему части Запорожской области и пытается вылазками небольших штурмовых групп прощупывать линию оборону и наши позиции. Но наша армия готова к любым провокациям противника. Фортификационные сооружения возводятся полным ходом", - сказал Рогов в пятницу.Кроме того, по его словам, на запорожскую линию фронта украинская сторона перебросила множество артиллерии с управляемыми снарядами."В Никополе Днепропетровский области практически закончено формирование большой тактической группы украинских боевиков "Сич". Ее хотят использовать для наступления на наши позиции, когда установится ровная сухая погода", - сказал Рогов.Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: не первую неделю там ожидают наступление украинских войск, хотя на сегодня ситуация стабильная. Как сообщала администрация этого нового российского региона в конце октября, ожидается, что Энергодар с Запорожской АЭС, Мелитополь и Бердянск могут стать двумя основными направлениями возможного наступления противника.
https://ria.ru/20221202/kiev-1835685672.html
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владимир рогов, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
12:04 02.12.2022
 
Украина наращивает группировку в Запорожской области, заявил Рогов

Рогов: Украина наращивает группировку в Запорожской области, прощупывая линию обороны

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Украинская армия наращивает группировку в Запорожской области и пытается вылазками штурмовых групп прощупывать линию оборону, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
На сегодня под контролем России более 70% Запорожской области. При этом под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.
"Командование ВСУ наращивает группировку войск в Днепропетровской и подконтрольной ему части Запорожской области и пытается вылазками небольших штурмовых групп прощупывать линию оборону и наши позиции. Но наша армия готова к любым провокациям противника. Фортификационные сооружения возводятся полным ходом", - сказал Рогов в пятницу.
Кроме того, по его словам, на запорожскую линию фронта украинская сторона перебросила множество артиллерии с управляемыми снарядами.
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"В Никополе Днепропетровский области практически закончено формирование большой тактической группы украинских боевиков "Сич". Ее хотят использовать для наступления на наши позиции, когда установится ровная сухая погода", - сказал Рогов.
Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: не первую неделю там ожидают наступление украинских войск, хотя на сегодня ситуация стабильная. Как сообщала администрация этого нового российского региона в конце октября, ожидается, что Энергодар с Запорожской АЭС, Мелитополь и Бердянск могут стать двумя основными направлениями возможного наступления противника.
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