https://ria.ru/20221202/gruppirovka-1835821018.html
Украина наращивает группировку в Запорожской области, заявил Рогов
Украина наращивает группировку в Запорожской области, заявил Рогов - РИА Новости, 02.12.2022
Украина наращивает группировку в Запорожской области, заявил Рогов
Украинская армия наращивает группировку в Запорожской области и пытается вылазками штурмовых групп прощупывать линию оборону, заявил РИА Новости председатель... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T12:04
2022-12-02T12:04
2022-12-02T12:04
специальная военная операция на украине
владимир рогов
запорожская область
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Украинская армия наращивает группировку в Запорожской области и пытается вылазками штурмовых групп прощупывать линию оборону, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.На сегодня под контролем России более 70% Запорожской области. При этом под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье."Командование ВСУ наращивает группировку войск в Днепропетровской и подконтрольной ему части Запорожской области и пытается вылазками небольших штурмовых групп прощупывать линию оборону и наши позиции. Но наша армия готова к любым провокациям противника. Фортификационные сооружения возводятся полным ходом", - сказал Рогов в пятницу.Кроме того, по его словам, на запорожскую линию фронта украинская сторона перебросила множество артиллерии с управляемыми снарядами."В Никополе Днепропетровский области практически закончено формирование большой тактической группы украинских боевиков "Сич". Ее хотят использовать для наступления на наши позиции, когда установится ровная сухая погода", - сказал Рогов.Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: не первую неделю там ожидают наступление украинских войск, хотя на сегодня ситуация стабильная. Как сообщала администрация этого нового российского региона в конце октября, ожидается, что Энергодар с Запорожской АЭС, Мелитополь и Бердянск могут стать двумя основными направлениями возможного наступления противника.
https://ria.ru/20221202/kiev-1835685672.html
https://ria.ru/20221202/lnr-1835818240.html
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир рогов, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Украина наращивает группировку в Запорожской области, заявил Рогов
Рогов: Украина наращивает группировку в Запорожской области, прощупывая линию обороны