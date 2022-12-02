https://ria.ru/20221202/gruppirovka-1835821018.html

Украина наращивает группировку в Запорожской области, заявил Рогов

Украина наращивает группировку в Запорожской области, заявил Рогов - РИА Новости, 02.12.2022

Украина наращивает группировку в Запорожской области, заявил Рогов

Украинская армия наращивает группировку в Запорожской области и пытается вылазками штурмовых групп прощупывать линию оборону, заявил РИА Новости председатель... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T12:04

2022-12-02T12:04

2022-12-02T12:04

специальная военная операция на украине

владимир рогов

запорожская область

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Украинская армия наращивает группировку в Запорожской области и пытается вылазками штурмовых групп прощупывать линию оборону, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.На сегодня под контролем России более 70% Запорожской области. При этом под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье."Командование ВСУ наращивает группировку войск в Днепропетровской и подконтрольной ему части Запорожской области и пытается вылазками небольших штурмовых групп прощупывать линию оборону и наши позиции. Но наша армия готова к любым провокациям противника. Фортификационные сооружения возводятся полным ходом", - сказал Рогов в пятницу.Кроме того, по его словам, на запорожскую линию фронта украинская сторона перебросила множество артиллерии с управляемыми снарядами."В Никополе Днепропетровский области практически закончено формирование большой тактической группы украинских боевиков "Сич". Ее хотят использовать для наступления на наши позиции, когда установится ровная сухая погода", - сказал Рогов.Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: не первую неделю там ожидают наступление украинских войск, хотя на сегодня ситуация стабильная. Как сообщала администрация этого нового российского региона в конце октября, ожидается, что Энергодар с Запорожской АЭС, Мелитополь и Бердянск могут стать двумя основными направлениями возможного наступления противника.

https://ria.ru/20221202/kiev-1835685672.html

https://ria.ru/20221202/lnr-1835818240.html

запорожская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир рогов, запорожская область, вооруженные силы украины