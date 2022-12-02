https://ria.ru/20221202/genotsid-1835764269.html

Юристы попросили признать действия немецкой армии во время ВОВ геноцидом

Юристы попросили признать действия немецкой армии во время ВОВ геноцидом - РИА Новости, 02.12.2022

Юристы попросили признать действия немецкой армии во время ВОВ геноцидом

Председатель Ассоциации юристов России (АЮР) Сергей Степашин обратился к председателю Государственной Думы РФ Вячеславу Володину с предложением признать... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T08:10

2022-12-02T08:10

2022-12-02T08:11

общество

сергей степашин

вячеслав володин

ссср

германия

россия

госдума рф

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Председатель Ассоциации юристов России (АЮР) Сергей Степашин обратился к председателю Государственной Думы РФ Вячеславу Володину с предложением признать действия немецкой армии и ее союзников геноцидом мирного советского населения в годы Великой Отечественной войны, сообщили РИА Новости в пресс-службе АЮР."На протяжении последних нескольких лет судебные инстанции признают установленные и вновь выявленные преступления, совершенные в период Великой Отечественной войны в отношении мирных советских граждан, геноцидом. Суды устанавливают, что массовые убийства были частью плана фашистов по освобождению территорий от мирного населения и их последующей колонизации", – пишет в обращении Степашин.По разным оценкам, из почти 27 миллионов человек, жертв Советского союза во время Великой Отечественной войны, – порядка 18 миллионов жертв были именно мирными гражданами. В их числе женщины и дети, сожженные вместе с белорусскими деревнями, и воспитанники Ейского детского дома, и около миллиона мирных жителей блокадного Ленинграда.Он обратился в Госдуму, поскольку ранее бундестаг Германии признал массовый голод в СССР в начале 1930-х годов геноцидом украинского народа. Председатель АЮР расценивает это как попытку политизации истории и ее использование в усугублении сложившейся ситуации.Согласно оценкам историков, в годы Великой Отечественной войны многие мирные жители СССР были или целенаправленно убиты, или умерли от жестоких условий оккупационного режима - голода, инфекционных болезней, отсутствия медицинской помощи и тому подобного, или погибли на принудительных работах в Германии. Не все факты были расследованы, не все виновные установлены и привлечены к суду.Поскольку в соответствии с международным правом преступления против человечества не имеют срока давности, в 2019-2022 годах Следственный комитет РФ возбудил по статье о геноциде несколько уголовных дел, связанных с массовыми убийствами советских мирных граждан и военнопленных в годы Великой Отечественной войны на территории современной России. Ряд из них уже завершились судебными решениями, признавшими факты геноцида советского народа.

https://ria.ru/20221129/terror-1834906211.html

https://ria.ru/20221115/poteri-1831645533.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, сергей степашин, вячеслав володин, ссср, германия, россия, госдума рф, великая отечественная война (1941-1945)