08:10 02.12.2022 (обновлено: 08:11 02.12.2022)
Юристы попросили признать действия немецкой армии во время ВОВ геноцидом
АЮР попросила признать действия немецкой армии в Великую Отечественную войну геноцидом
© РИА Новости / Владимир Гальперин / Перейти в медиабанкБеженцы во время Великой Отечественной войны. 1 декабря 1941
Беженцы во время Великой Отечественной войны. 1 декабря 1941. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Председатель Ассоциации юристов России (АЮР) Сергей Степашин обратился к председателю Государственной Думы РФ Вячеславу Володину с предложением признать действия немецкой армии и ее союзников геноцидом мирного советского населения в годы Великой Отечественной войны, сообщили РИА Новости в пресс-службе АЮР.
"На протяжении последних нескольких лет судебные инстанции признают установленные и вновь выявленные преступления, совершенные в период Великой Отечественной войны в отношении мирных советских граждан, геноцидом. Суды устанавливают, что массовые убийства были частью плана фашистов по освобождению территорий от мирного населения и их последующей колонизации", – пишет в обращении Степашин.
По разным оценкам, из почти 27 миллионов человек, жертв Советского союза во время Великой Отечественной войны, – порядка 18 миллионов жертв были именно мирными гражданами. В их числе женщины и дети, сожженные вместе с белорусскими деревнями, и воспитанники Ейского детского дома, и около миллиона мирных жителей блокадного Ленинграда.
"В условиях внешнего давления на Российскую Федерацию подобные судебные решения подтверждают совершенные преступления без срока давности и сохраняют историческую правду", - считает Степашин.
Согласно оценкам историков, в годы Великой Отечественной войны многие мирные жители СССР были или целенаправленно убиты, или умерли от жестоких условий оккупационного режима - голода, инфекционных болезней, отсутствия медицинской помощи и тому подобного, или погибли на принудительных работах в Германии. Не все факты были расследованы, не все виновные установлены и привлечены к суду.
Поскольку в соответствии с международным правом преступления против человечества не имеют срока давности, в 2019-2022 годах Следственный комитет РФ возбудил по статье о геноциде несколько уголовных дел, связанных с массовыми убийствами советских мирных граждан и военнопленных в годы Великой Отечественной войны на территории современной России. Ряд из них уже завершились судебными решениями, признавшими факты геноцида советского народа.
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