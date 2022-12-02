Рейтинг@Mail.ru
Юристы попросили признать действия немецкой армии во время ВОВ геноцидом - РИА Новости, 02.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221202/genotsid-1835764269.html
Юристы попросили признать действия немецкой армии во время ВОВ геноцидом
Юристы попросили признать действия немецкой армии во время ВОВ геноцидом - РИА Новости, 02.12.2022
Юристы попросили признать действия немецкой армии во время ВОВ геноцидом
Председатель Ассоциации юристов России (АЮР) Сергей Степашин обратился к председателю Государственной Думы РФ Вячеславу Володину с предложением признать... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T08:10
2022-12-02T08:11
общество
сергей степашин
вячеслав володин
ссср
германия
россия
госдума рф
великая отечественная война (1941-1945)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797234770_0:250:3000:1938_1920x0_80_0_0_337d9a20d8518979ea0ac719a3df957c.jpg
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Председатель Ассоциации юристов России (АЮР) Сергей Степашин обратился к председателю Государственной Думы РФ Вячеславу Володину с предложением признать действия немецкой армии и ее союзников геноцидом мирного советского населения в годы Великой Отечественной войны, сообщили РИА Новости в пресс-службе АЮР."На протяжении последних нескольких лет судебные инстанции признают установленные и вновь выявленные преступления, совершенные в период Великой Отечественной войны в отношении мирных советских граждан, геноцидом. Суды устанавливают, что массовые убийства были частью плана фашистов по освобождению территорий от мирного населения и их последующей колонизации", – пишет в обращении Степашин.По разным оценкам, из почти 27 миллионов человек, жертв Советского союза во время Великой Отечественной войны, – порядка 18 миллионов жертв были именно мирными гражданами. В их числе женщины и дети, сожженные вместе с белорусскими деревнями, и воспитанники Ейского детского дома, и около миллиона мирных жителей блокадного Ленинграда.Он обратился в Госдуму, поскольку ранее бундестаг Германии признал массовый голод в СССР в начале 1930-х годов геноцидом украинского народа. Председатель АЮР расценивает это как попытку политизации истории и ее использование в усугублении сложившейся ситуации.Согласно оценкам историков, в годы Великой Отечественной войны многие мирные жители СССР были или целенаправленно убиты, или умерли от жестоких условий оккупационного режима - голода, инфекционных болезней, отсутствия медицинской помощи и тому подобного, или погибли на принудительных работах в Германии. Не все факты были расследованы, не все виновные установлены и привлечены к суду.Поскольку в соответствии с международным правом преступления против человечества не имеют срока давности, в 2019-2022 годах Следственный комитет РФ возбудил по статье о геноциде несколько уголовных дел, связанных с массовыми убийствами советских мирных граждан и военнопленных в годы Великой Отечественной войны на территории современной России. Ряд из них уже завершились судебными решениями, признавшими факты геноцида советского народа.
https://ria.ru/20221129/terror-1834906211.html
https://ria.ru/20221115/poteri-1831645533.html
ссср
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797234770_160:0:2744:1938_1920x0_80_0_0_d97fdbbe37e789b1b5412b1c0de680d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, сергей степашин, вячеслав володин, ссср, германия, россия, госдума рф, великая отечественная война (1941-1945)
Общество, Сергей Степашин, Вячеслав Володин, СССР, Германия, Россия, Госдума РФ, Великая Отечественная война (1941-1945)
08:10 02.12.2022 (обновлено: 08:11 02.12.2022)
 
Юристы попросили признать действия немецкой армии во время ВОВ геноцидом

АЮР попросила признать действия немецкой армии в Великую Отечественную войну геноцидом

© РИА Новости / Владимир Гальперин / Перейти в медиабанкБеженцы во время Великой Отечественной войны. 1 декабря 1941
Беженцы во время Великой Отечественной войны. 1 декабря 1941 - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Владимир Гальперин
Перейти в медиабанк
Беженцы во время Великой Отечественной войны. 1 декабря 1941. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Председатель Ассоциации юристов России (АЮР) Сергей Степашин обратился к председателю Государственной Думы РФ Вячеславу Володину с предложением признать действия немецкой армии и ее союзников геноцидом мирного советского населения в годы Великой Отечественной войны, сообщили РИА Новости в пресс-службе АЮР.
"На протяжении последних нескольких лет судебные инстанции признают установленные и вновь выявленные преступления, совершенные в период Великой Отечественной войны в отношении мирных советских граждан, геноцидом. Суды устанавливают, что массовые убийства были частью плана фашистов по освобождению территорий от мирного населения и их последующей колонизации", – пишет в обращении Степашин.
5-я виленская бригада Армии Крайовой . 1944 год - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
29 ноября, 00:27
ФСБ опубликовала документы о терроре польских националистов в конце ВОВ
По разным оценкам, из почти 27 миллионов человек, жертв Советского союза во время Великой Отечественной войны, – порядка 18 миллионов жертв были именно мирными гражданами. В их числе женщины и дети, сожженные вместе с белорусскими деревнями, и воспитанники Ейского детского дома, и около миллиона мирных жителей блокадного Ленинграда.
"В условиях внешнего давления на Российскую Федерацию подобные судебные решения подтверждают совершенные преступления без срока давности и сохраняют историческую правду", - считает Степашин.
Он обратился в Госдуму, поскольку ранее бундестаг Германии признал массовый голод в СССР в начале 1930-х годов геноцидом украинского народа. Председатель АЮР расценивает это как попытку политизации истории и ее использование в усугублении сложившейся ситуации.
Согласно оценкам историков, в годы Великой Отечественной войны многие мирные жители СССР были или целенаправленно убиты, или умерли от жестоких условий оккупационного режима - голода, инфекционных болезней, отсутствия медицинской помощи и тому подобного, или погибли на принудительных работах в Германии. Не все факты были расследованы, не все виновные установлены и привлечены к суду.
Поскольку в соответствии с международным правом преступления против человечества не имеют срока давности, в 2019-2022 годах Следственный комитет РФ возбудил по статье о геноциде несколько уголовных дел, связанных с массовыми убийствами советских мирных граждан и военнопленных в годы Великой Отечественной войны на территории современной России. Ряд из них уже завершились судебными решениями, признавшими факты геноцида советского народа.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
15 ноября, 15:09
Путин напомнил о потерях РСФСР в Великой Отечественной войне
 
ОбществоСергей СтепашинВячеслав ВолодинСССРГерманияРоссияГосдума РФВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала