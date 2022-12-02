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В томском Академгородке в 2023 году начнут ремонт дорог - РИА Новости, 02.12.2022
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Томская область
https://ria.ru/20221202/dorogi-1835849853.html
В томском Академгородке в 2023 году начнут ремонт дорог
В томском Академгородке в 2023 году начнут ремонт дорог - РИА Новости, 02.12.2022
В томском Академгородке в 2023 году начнут ремонт дорог
Губернатор Томской области Владимир Мазур поручил в 2023 году приступить к ремонту дорог в томском Академгородке, сообщает в пятницу обладминистрация. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T13:23
2022-12-02T17:00
владимир мазур
геннадий красников
томск
российская академия наук
федеральное агентство научных организаций
томская область
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ТОМСК, 2 дек – РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур поручил в 2023 году приступить к ремонту дорог в томском Академгородке, сообщает в пятницу обладминистрация.Глава региона на заседании межведомственного координационного совета по развитию Академгородка рассказал о недавней встрече с новым президентом Российской академии наук Геннадием Красниковым, на которой речь шла, в том числе, о хроническом недофинансировании инфраструктуры Томского научного центра РАН."Мы считаем, что в ходе реформирования РАН выпало очень важное звено – инфраструктура научных центров, поддержание ее в должном состоянии и развитие. В результате страдают и научные работники, и жители. Когда-то за объекты территории отвечало Сибирское отделение РАН, в том числе Томский научный центр как его региональный координатор. Потом – Федеральное агентство научных организаций. Однако с упразднением ФАНО единого управляющего не осталось", - сказал Мазур, уточнив, что власти приняли решение принять инфраструктурные объекты РАН на баланс города и области.Так, исполняющий обязанности мэра Томска Михаил Ратнер сообщил, что уже сформированы восемь участков дорог, включая проспект Академический, улицы Королева и Вавилова, которые подлежат сплошному ремонту. Он предложил в 2023 году подготовить расчеты и с 2024-го приступить к ремонту. Губернатор скорректировал этот план."Готовьте расчеты и начинайте ремонт первых участков уже в новом году. Обсудите с жителями, с каких дорог начать – с самых интенсивных, самых плачевных или тех, что ведут к социальным учреждениям", – поручил глава региона Ратнеру и своему заместителю по строительству и инфраструктуре Николаю Руппелю.Владимир Мазур также рассказал о намерении проработать на законодательном уровне новый правовой статус для Академгородка как "территории с высокой концентрацией научно-технологического потенциала". Это позволит в дальнейшем развивать научную инфраструктуру. Всего координационный совет утвердил пять "дорожных карт" по развитию дорожного хозяйства, поликлиники, детского сада, канализационно-насосной станции и комплексному развитию территории Академгородка.
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60
владимир мазур, геннадий красников, томск, российская академия наук, федеральное агентство научных организаций
Владимир Мазур, Геннадий Красников, Томск, Российская академия наук, Федеральное агентство научных организаций, Томская область
13:23 02.12.2022 (обновлено: 17:00 02.12.2022)
 
В томском Академгородке в 2023 году начнут ремонт дорог

Губернатор Мазур поручил в 2023 году начать ремонт дорог в томском Академгородке

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкЗнак "Дорожные работы"
Знак Дорожные работы - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Знак "Дорожные работы". Архивное фото
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ТОМСК, 2 дек – РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур поручил в 2023 году приступить к ремонту дорог в томском Академгородке, сообщает в пятницу обладминистрация.
Глава региона на заседании межведомственного координационного совета по развитию Академгородка рассказал о недавней встрече с новым президентом Российской академии наук Геннадием Красниковым, на которой речь шла, в том числе, о хроническом недофинансировании инфраструктуры Томского научного центра РАН.
"Мы считаем, что в ходе реформирования РАН выпало очень важное звено – инфраструктура научных центров, поддержание ее в должном состоянии и развитие. В результате страдают и научные работники, и жители. Когда-то за объекты территории отвечало Сибирское отделение РАН, в том числе Томский научный центр как его региональный координатор. Потом – Федеральное агентство научных организаций. Однако с упразднением ФАНО единого управляющего не осталось", - сказал Мазур, уточнив, что власти приняли решение принять инфраструктурные объекты РАН на баланс города и области.
Так, исполняющий обязанности мэра Томска Михаил Ратнер сообщил, что уже сформированы восемь участков дорог, включая проспект Академический, улицы Королева и Вавилова, которые подлежат сплошному ремонту. Он предложил в 2023 году подготовить расчеты и с 2024-го приступить к ремонту. Губернатор скорректировал этот план.
"Готовьте расчеты и начинайте ремонт первых участков уже в новом году. Обсудите с жителями, с каких дорог начать – с самых интенсивных, самых плачевных или тех, что ведут к социальным учреждениям", – поручил глава региона Ратнеру и своему заместителю по строительству и инфраструктуре Николаю Руппелю.
Владимир Мазур также рассказал о намерении проработать на законодательном уровне новый правовой статус для Академгородка как "территории с высокой концентрацией научно-технологического потенциала". Это позволит в дальнейшем развивать научную инфраструктуру. Всего координационный совет утвердил пять "дорожных карт" по развитию дорожного хозяйства, поликлиники, детского сада, канализационно-насосной станции и комплексному развитию территории Академгородка.
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Томская областьВладимир МазурГеннадий КрасниковТомскРоссийская академия наукФедеральное агентство научных организаций
 
 
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