13:44 02.12.2022 (обновлено: 13:55 02.12.2022)
Россия увеличит число сотрудников, охраняющих дипмиссии за рубежом
Россия увеличит число сотрудников, обеспечивающих безопасность зарубежных дипмиссий
© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Завершается работа над концепцией по обеспечению безопасности представительств РФ за рубежом, подготовлен указ президента по увеличению числа сотрудников, обеспечивающих физическую защиту дипмиссий, заявил в пятницу статс-секретарь, замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
Он напомнил, что в сентябре в результате теракта в Кабуле у посольства РФ погибли два сотрудника дипмиссии.
"В этом году на одном из оперативных совещаний Совета безопасности РФ обсуждался вопрос, касающийся дополнительных мер по обеспечению безопасности наших дипмиссий. В результате совместно с ведомствами разработана и представлена на утверждение главе государства новая программа мероприятий, подготовлен указ президента об увеличении числа сотрудников, обеспечивающих физическую защиту", - сказал Иванов в ходе ежегодного совещания председателя Совфеда со статс-секретарями, заместителями руководителей федеральных органов власти.
"Завершается работа по разработке первого в истории документа стратегического планирования - концепции по обеспечению безопасности представительств Российской Федерации за рубежом", - отметил Иванов.