https://ria.ru/20221202/diplomaty-1835864435.html

Россия увеличит число сотрудников, охраняющих дипмиссии за рубежом

Россия увеличит число сотрудников, охраняющих дипмиссии за рубежом - РИА Новости, 02.12.2022

Россия увеличит число сотрудников, охраняющих дипмиссии за рубежом

Завершается работа над концепцией по обеспечению безопасности представительств РФ за рубежом, подготовлен указ президента по увеличению числа сотрудников,... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T13:44

2022-12-02T13:44

2022-12-02T13:55

россия

безопасность

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Завершается работа над концепцией по обеспечению безопасности представительств РФ за рубежом, подготовлен указ президента по увеличению числа сотрудников, обеспечивающих физическую защиту дипмиссий, заявил в пятницу статс-секретарь, замглавы МИД РФ Евгений Иванов.Он напомнил, что в сентябре в результате теракта в Кабуле у посольства РФ погибли два сотрудника дипмиссии."В этом году на одном из оперативных совещаний Совета безопасности РФ обсуждался вопрос, касающийся дополнительных мер по обеспечению безопасности наших дипмиссий. В результате совместно с ведомствами разработана и представлена на утверждение главе государства новая программа мероприятий, подготовлен указ президента об увеличении числа сотрудников, обеспечивающих физическую защиту", - сказал Иванов в ходе ежегодного совещания председателя Совфеда со статс-секретарями, заместителями руководителей федеральных органов власти."Завершается работа по разработке первого в истории документа стратегического планирования - концепции по обеспечению безопасности представительств Российской Федерации за рубежом", - отметил Иванов.

https://ria.ru/20221117/posolstvo-1832236115.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, безопасность, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)