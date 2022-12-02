https://ria.ru/20221202/diagnostika-1835979479.html

Эксперт рассказала о генетической диагностике при планировании беременности

Эксперт рассказала о генетической диагностике при планировании беременности - РИА Новости, 02.12.2022

Эксперт рассказала о генетической диагностике при планировании беременности

Современные методы генетической диагностики помогают семейным парам принять взвешенное решение зачать ребенка, это важно с точки зрения семейной атмосферы,... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T19:02

2022-12-02T19:02

2022-12-02T19:02

общество

мария воронцова

сочи

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СОЧИ, 2 дек - РИА Новости. Современные методы генетической диагностики помогают семейным парам принять взвешенное решение зачать ребенка, это важно с точки зрения семейной атмосферы, считает член президиума Общероссийской общественной организации "Российская ассоциация содействия науке" Мария Воронцова.Современные неинвазивные методы диагностики генетических нарушений у плода обсуждались в пятницу на сессии "Генетика на ладони: технологии в нашей жизни" в рамках II конгресса молодых ученых в Сочи. Генетики и медики рассказали о широких, ранее казавшихся нереальными возможностях, но уже вошедших в практику технологий выявления патологий."Я бы хотела подчеркнуть - генетические технологии сопровождают человека, по сути, от стадии планирования беременности для пары, стадии зачатия, выращивания беременности", - сказала Воронцова в ходе сессии."Благодаря этим технологиям семейные пары могут принять взвешенное, информированное решение касательно судьбы своей семьи, своего будущего ребенка. Это важно для атмосферы в доме, для "погоды в доме", чтобы люди чувствовали себя более поддержанными современными технологиями", - подчеркнула она.

https://ria.ru/20221124/nauka-1833893948.html

сочи

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общество, мария воронцова, сочи