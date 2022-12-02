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Эксперт рассказала о генетической диагностике при планировании беременности - РИА Новости, 02.12.2022
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Эксперт рассказала о генетической диагностике при планировании беременности
Эксперт рассказала о генетической диагностике при планировании беременности - РИА Новости, 02.12.2022
Эксперт рассказала о генетической диагностике при планировании беременности
Современные методы генетической диагностики помогают семейным парам принять взвешенное решение зачать ребенка, это важно с точки зрения семейной атмосферы,... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T19:02
2022-12-02T19:02
общество
мария воронцова
сочи
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СОЧИ, 2 дек - РИА Новости. Современные методы генетической диагностики помогают семейным парам принять взвешенное решение зачать ребенка, это важно с точки зрения семейной атмосферы, считает член президиума Общероссийской общественной организации "Российская ассоциация содействия науке" Мария Воронцова.Современные неинвазивные методы диагностики генетических нарушений у плода обсуждались в пятницу на сессии "Генетика на ладони: технологии в нашей жизни" в рамках II конгресса молодых ученых в Сочи. Генетики и медики рассказали о широких, ранее казавшихся нереальными возможностях, но уже вошедших в практику технологий выявления патологий."Я бы хотела подчеркнуть - генетические технологии сопровождают человека, по сути, от стадии планирования беременности для пары, стадии зачатия, выращивания беременности", - сказала Воронцова в ходе сессии."Благодаря этим технологиям семейные пары могут принять взвешенное, информированное решение касательно судьбы своей семьи, своего будущего ребенка. Это важно для атмосферы в доме, для "погоды в доме", чтобы люди чувствовали себя более поддержанными современными технологиями", - подчеркнула она.
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общество, мария воронцова, сочи
Общество, Мария Воронцова, Сочи
19:02 02.12.2022
 
Эксперт рассказала о генетической диагностике при планировании беременности

Воронцова: методы генетической диагностики помогают парам взвешенно решить зачать ребенка

© Фотохост Конгресса молодых учёных / Перейти в медиабанкЧлен президиума Общероссийской общественной организации "Российская ассоциация содействия науке" Мария Воронцова
Член президиума Общероссийской общественной организации Российская ассоциация содействия науке Мария Воронцова
© Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Член президиума Общероссийской общественной организации "Российская ассоциация содействия науке" Мария Воронцова
Читать ria.ru в
СОЧИ, 2 дек - РИА Новости. Современные методы генетической диагностики помогают семейным парам принять взвешенное решение зачать ребенка, это важно с точки зрения семейной атмосферы, считает член президиума Общероссийской общественной организации "Российская ассоциация содействия науке" Мария Воронцова.
Современные неинвазивные методы диагностики генетических нарушений у плода обсуждались в пятницу на сессии "Генетика на ладони: технологии в нашей жизни" в рамках II конгресса молодых ученых в Сочи. Генетики и медики рассказали о широких, ранее казавшихся нереальными возможностях, но уже вошедших в практику технологий выявления патологий.
"Я бы хотела подчеркнуть - генетические технологии сопровождают человека, по сути, от стадии планирования беременности для пары, стадии зачатия, выращивания беременности", - сказала Воронцова в ходе сессии.
"Благодаря этим технологиям семейные пары могут принять взвешенное, информированное решение касательно судьбы своей семьи, своего будущего ребенка. Это важно для атмосферы в доме, для "погоды в доме", чтобы люди чувствовали себя более поддержанными современными технологиями", - подчеркнула она.
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