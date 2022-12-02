https://ria.ru/20221202/blinken-1835781903.html
США не хотят войны с Россией, заявил Блинкен
США не хотят войны с Россией, заявил Блинкен - РИА Новости, 02.12.2022
США не хотят войны с Россией, заявил Блинкен
Президент США Джо Байден намерен избежать расширения конфликта на Украине, Америка не хочет войны с Россией, заявил в пятницу госсекретарь Соединенных Штатов... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T10:13
2022-12-02T10:13
2022-12-02T12:06
специальная военная операция на украине
в мире
энтони блинкен
сша
украина
россия
джо байден
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ПАРИЖ, 2 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден намерен избежать расширения конфликта на Украине, Америка не хочет войны с Россией, заявил в пятницу госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен."Для Байдена необходимо избежать расширения конфликта на Украине. Напротив, мы хотим его завершить, но никак не расширить. Мы не хотим войны с Россией, в особенности мы не хотим третьей мировой войны. Это не то, к чему мы стремимся", — заявил Блинкен в интервью телеканалу France 2.По его словам, США желают, чтобы мир на Украине был не только на бумаге, но и на земле, а также чтобы он был долгосрочный.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Энтони Блинкен, США, Украина, Россия, Джо Байден
10:13 02.12.2022 (обновлено: 12:06 02.12.2022)
США не хотят войны с Россией, заявил Блинкен
Госсекретарь Блинкен: США не хотят расширения конфликта на Украине и войны с Россией