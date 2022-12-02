https://ria.ru/20221202/blinken-1835781903.html

США не хотят войны с Россией, заявил Блинкен

США не хотят войны с Россией, заявил Блинкен - РИА Новости, 02.12.2022

США не хотят войны с Россией, заявил Блинкен

Президент США Джо Байден намерен избежать расширения конфликта на Украине, Америка не хочет войны с Россией, заявил в пятницу госсекретарь Соединенных Штатов... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T10:13

2022-12-02T10:13

2022-12-02T12:06

специальная военная операция на украине

в мире

энтони блинкен

сша

украина

россия

джо байден

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ПАРИЖ, 2 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден намерен избежать расширения конфликта на Украине, Америка не хочет войны с Россией, заявил в пятницу госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен."Для Байдена необходимо избежать расширения конфликта на Украине. Напротив, мы хотим его завершить, но никак не расширить. Мы не хотим войны с Россией, в особенности мы не хотим третьей мировой войны. Это не то, к чему мы стремимся", — заявил Блинкен в интервью телеканалу France 2.По его словам, США желают, чтобы мир на Украине был не только на бумаге, но и на земле, а также чтобы он был долгосрочный.

https://ria.ru/20221202/ssha-1835671045.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, энтони блинкен, сша, украина, россия, джо байден