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Binance приостановила вывод средств клиентов из-за хакерской атаки - РИА Новости, 02.12.2022
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Binance приостановила вывод средств клиентов из-за хакерской атаки
Binance приостановила вывод средств клиентов из-за хакерской атаки - РИА Новости, 02.12.2022
Binance приостановила вывод средств клиентов из-за хакерской атаки
Крупнейшая криптобиржа Binance приостановила вывод средств для своих клиентов из-за хакерской атаки на платформу Ankr, сообщил глава биржи Чанпэн Чжао в своем... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T12:47
2022-12-02T12:47
технологии
twitter
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Крупнейшая криптобиржа Binance приостановила вывод средств для своих клиентов из-за хакерской атаки на платформу Ankr, сообщил глава биржи Чанпэн Чжао в своем Twitter."Возможны взломы сервисов Ankr и Hay. Первоначальный анализ показал, что закрытый ключ разработчика был взломан и хакер обновил смарт-контракт на вредоносный. Binance приостановила вывод средств несколько часов назад. Также заморожено около 3 миллионов долларов, которые хакеры переводят на нашу CEX (централизованная биржа криптовалют - ред.)", - написал глава Binance."Наш токен aBNB был взломан, и в настоящее время мы работаем с биржами, чтобы немедленно остановить торговлю", - сообщил в свою очередь Ankr в своем Twitter.Платформа Ankr - это провайдер децентрализованной инфраструктуры Web3, который помогает взаимодействовать с несколькими блокчейнами.По данным специалистов по блокчейну Chainalysis, которые приводит агентство Блумберг, в 2022 году в криптовалютном секторе было зафиксировано взломов на сумму более 3 миллиардов долларов, что станет рекордным годом для хакерских атак на цифровые активы.
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технологии, twitter
Технологии, Twitter
12:47 02.12.2022
 
Binance приостановила вывод средств клиентов из-за хакерской атаки

Binance приостановила вывод средств клиентов из-за хакерской атаки на сервис Ankr

© Фото : Pexels / Christina MorilloРабота в IT
Работа в IT - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© Фото : Pexels / Christina Morillo
Работа в IT. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Крупнейшая криптобиржа Binance приостановила вывод средств для своих клиентов из-за хакерской атаки на платформу Ankr, сообщил глава биржи Чанпэн Чжао в своем Twitter.
"Возможны взломы сервисов Ankr и Hay. Первоначальный анализ показал, что закрытый ключ разработчика был взломан и хакер обновил смарт-контракт на вредоносный. Binance приостановила вывод средств несколько часов назад. Также заморожено около 3 миллионов долларов, которые хакеры переводят на нашу CEX (централизованная биржа криптовалют - ред.)", - написал глава Binance.
"Наш токен aBNB был взломан, и в настоящее время мы работаем с биржами, чтобы немедленно остановить торговлю", - сообщил в свою очередь Ankr в своем Twitter.
Платформа Ankr - это провайдер децентрализованной инфраструктуры Web3, который помогает взаимодействовать с несколькими блокчейнами.
По данным специалистов по блокчейну Chainalysis, которые приводит агентство Блумберг, в 2022 году в криптовалютном секторе было зафиксировано взломов на сумму более 3 миллиардов долларов, что станет рекордным годом для хакерских атак на цифровые активы.
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