https://ria.ru/20221202/binance-1835834538.html

Binance приостановила вывод средств клиентов из-за хакерской атаки

Binance приостановила вывод средств клиентов из-за хакерской атаки - РИА Новости, 02.12.2022

Binance приостановила вывод средств клиентов из-за хакерской атаки

Крупнейшая криптобиржа Binance приостановила вывод средств для своих клиентов из-за хакерской атаки на платформу Ankr, сообщил глава биржи Чанпэн Чжао в своем... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T12:47

2022-12-02T12:47

2022-12-02T12:47

технологии

twitter

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Крупнейшая криптобиржа Binance приостановила вывод средств для своих клиентов из-за хакерской атаки на платформу Ankr, сообщил глава биржи Чанпэн Чжао в своем Twitter."Возможны взломы сервисов Ankr и Hay. Первоначальный анализ показал, что закрытый ключ разработчика был взломан и хакер обновил смарт-контракт на вредоносный. Binance приостановила вывод средств несколько часов назад. Также заморожено около 3 миллионов долларов, которые хакеры переводят на нашу CEX (централизованная биржа криптовалют - ред.)", - написал глава Binance."Наш токен aBNB был взломан, и в настоящее время мы работаем с биржами, чтобы немедленно остановить торговлю", - сообщил в свою очередь Ankr в своем Twitter.Платформа Ankr - это провайдер децентрализованной инфраструктуры Web3, который помогает взаимодействовать с несколькими блокчейнами.По данным специалистов по блокчейну Chainalysis, которые приводит агентство Блумберг, в 2022 году в криптовалютном секторе было зафиксировано взломов на сумму более 3 миллиардов долларов, что станет рекордным годом для хакерских атак на цифровые активы.

https://ria.ru/20221103/khakery-1828988143.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, twitter