https://ria.ru/20221202/baykal-1835212650.html

"Ведьмины круги" и китайское золото: что мистики ищут на Байкале

"Ведьмины круги" и китайское золото: что мистики ищут на Байкале - РИА Новости, 02.12.2022

"Ведьмины круги" и китайское золото: что мистики ищут на Байкале

О чем "поют" пески на Байкале и почему они постепенно "замолкают"? Где на острове Ольхон ведьмы проходят "детектор лжи" и при чем здесь небесные духи-тенгри? В какой пещере до сих пор спрятано золото и кто им владеет? Какие следы древней цивилизации спрятали на утесе Саган-Заба? Завершаем сезон о легендах и сказаниях на Байкале.

2022-12-02T12:00

2022-12-02T12:00

2022-12-02T12:00

какая-то мистика

байкал

природа

ольхон

легенды

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"Ведьмины круги" и китайское золото: что мистики ищут на Байкале О чем "поют" пески на Байкале и почему они постепенно "замолкают"? Где на острове Ольхон ведьмы проходят "детектор лжи" и при чем здесь небесные духи-тенгри? В какой пещере до сих пор спрятано золото и кто им владеет? Какие следы древней цивилизации спрятали на утесе Саган-Заба? Завершаем сезон о легендах и сказаниях на Байкале. audio/mpeg

"Ведьмины круги" и китайское золото: что мистики ищут на Байкале О чем "поют" пески на Байкале и почему они постепенно "замолкают"? Где на острове Ольхон ведьмы проходят "детектор лжи" и при чем здесь небесные духи-тенгри? В какой пещере до сих пор спрятано золото и кто им владеет? Какие следы древней цивилизации спрятали на утесе Саган-Заба? Завершаем сезон о легендах и сказаниях на Байкале. audio/mpeg

Эпизод прокомментировала гид по Иркутску и Байкалу Ксения Павленко.О легендах на острове Ольхон слушайте по этой ссылке; о том, что связывает Чингисхана с Байкалом, — здесь.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Редактор: Анна ГлушенковаМонтаж: Виктор ФлиерСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене

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байкал, природа, ольхон, легенды, аудио