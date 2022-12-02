https://ria.ru/20221202/baykal-1835212650.html
"Ведьмины круги" и китайское золото: что мистики ищут на Байкале
"Ведьмины круги" и китайское золото: что мистики ищут на Байкале - РИА Новости, 02.12.2022
"Ведьмины круги" и китайское золото: что мистики ищут на Байкале
О чем "поют" пески на Байкале и почему они постепенно "замолкают"? Где на острове Ольхон ведьмы проходят "детектор лжи" и при чем здесь небесные духи-тенгри? В какой пещере до сих пор спрятано золото и кто им владеет? Какие следы древней цивилизации спрятали на утесе Саган-Заба? Завершаем сезон о легендах и сказаниях на Байкале.
2022-12-02T12:00
2022-12-02T12:00
2022-12-02T12:00
какая-то мистика
байкал
природа
ольхон
легенды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835703325_0:3:1037:586_1920x0_80_0_0_99cdb707f6424b8d69461961897b0da7.jpg
"Ведьмины круги" и китайское золото: что мистики ищут на Байкале
О чем "поют" пески на Байкале и почему они постепенно "замолкают"? Где на острове Ольхон ведьмы проходят "детектор лжи" и при чем здесь небесные духи-тенгри? В какой пещере до сих пор спрятано золото и кто им владеет? Какие следы древней цивилизации спрятали на утесе Саган-Заба? Завершаем сезон о легендах и сказаниях на Байкале.
audio/mpeg
"Ведьмины круги" и китайское золото: что мистики ищут на Байкале
О чем "поют" пески на Байкале и почему они постепенно "замолкают"? Где на острове Ольхон ведьмы проходят "детектор лжи" и при чем здесь небесные духи-тенгри? В какой пещере до сих пор спрятано золото и кто им владеет? Какие следы древней цивилизации спрятали на утесе Саган-Заба? Завершаем сезон о легендах и сказаниях на Байкале.
audio/mpeg
Эпизод прокомментировала гид по Иркутску и Байкалу Ксения Павленко.О легендах на острове Ольхон слушайте по этой ссылке; о том, что связывает Чингисхана с Байкалом, — здесь.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Редактор: Анна ГлушенковаМонтаж: Виктор ФлиерСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене
байкал
ольхон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835703325_251:0:1036:589_1920x0_80_0_0_c78b89d404a433cbe4c46ec114f73ae6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
байкал, природа, ольхон, легенды, аудио
Какая-то мистика, Байкал, природа, Ольхон, легенды
"Ведьмины круги" и китайское золото: что мистики ищут на Байкале
О чем "поют" пески на Байкале и почему они постепенно "замолкают"? Где на острове Ольхон ведьмы проходят "детектор лжи" и при чем здесь небесные духи-тенгри? В какой пещере до сих пор спрятано золото и кто им владеет? Какие следы древней цивилизации спрятали на утесе Саган-Заба? Завершаем сезон о легендах и сказаниях на Байкале.