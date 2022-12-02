https://ria.ru/20221202/bayden-1835961381.html

"Вам не отмыться": американцы осудили Байдена из-за твита про Макрона

"Вам не отмыться": американцы осудили Байдена из-за твита про Макрона - РИА Новости, 02.12.2022

"Вам не отмыться": американцы осудили Байдена из-за твита про Макрона

Пользователи Twitter остро отреагировали на торжественный прием в Белом доме в честь визита в США президента Франции Эммануэля Макрона. РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T17:51

2022-12-02T17:51

2022-12-02T19:55

в мире

джо байден

эммануэль макрон

сша

франция

ирак

twitter

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835988011_0:180:3072:1908_1920x0_80_0_0_36a35ab543f74190ad72c04e5f79751b.jpg

МОСКВА. 2 дек — РИА Новости. Пользователи Twitter остро отреагировали на торжественный прием в Белом доме в честь визита в США президента Франции Эммануэля Макрона. Американский лидер разместил в своем аккаунте совместную фотографию с французским коллегой, сопроводив ее подписью: "Мы неплохо смотримся!" Однако Байден использовал для этого фразу, которую также можно дословно перевести как "мы хорошо прибрались" (We clean up pretty good), что вызвало волну возмущения в Сети."Вам никогда не отмыться. Ваши руки всегда будут в грязи из-за всей той коррупции, приема душа с собственной дочерью и всего того, что бы ни было в ноутбуке Хантера. Вы навсегда запятнаны", — написал TheTexVet."Боже, да он выглядит так, будто ему страшно быть здесь", — высказалась о Макроне RebeccaRoseGold."Вас назовут успешным лидером, если вы будете работать только над улучшением ситуации. Встретьтесь лучше с Путиным и разрешите разногласия. Никаких если и но. И никакой торговли оружием, пожалуйста. Оставьте свое эго в стороне и работайте над тем, чтобы сделать мир мирным местом для будущих поколений", — потребовал waseemuk."Мировые сбережения вы тоже хорошо подчистили", — отметил guy_intuitive.Эммануэль Макрон находится с официальным визитом в США с 29 ноября по 2 декабря. В четверг он провел переговоры с Джо Байденом в Белом доме.

https://ria.ru/20221202/bayden-1835761198.html

https://ria.ru/20221201/uzhin-1835738930.html

сша

франция

ирак

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Матыс

Ольга Матыс

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, джо байден, эммануэль макрон, сша, франция, ирак, twitter