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"Вам не отмыться": американцы осудили Байдена из-за твита про Макрона - РИА Новости, 02.12.2022
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"Вам не отмыться": американцы осудили Байдена из-за твита про Макрона
"Вам не отмыться": американцы осудили Байдена из-за твита про Макрона - РИА Новости, 02.12.2022
"Вам не отмыться": американцы осудили Байдена из-за твита про Макрона
Пользователи Twitter остро отреагировали на торжественный прием в Белом доме в честь визита в США президента Франции Эммануэля Макрона. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T17:51
2022-12-02T19:55
в мире
джо байден
эммануэль макрон
сша
франция
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МОСКВА. 2 дек — РИА Новости. Пользователи Twitter остро отреагировали на торжественный прием в Белом доме в честь визита в США президента Франции Эммануэля Макрона. Американский лидер разместил в своем аккаунте совместную фотографию с французским коллегой, сопроводив ее подписью: "Мы неплохо смотримся!" Однако Байден использовал для этого фразу, которую также можно дословно перевести как "мы хорошо прибрались" (We clean up pretty good), что вызвало волну возмущения в Сети."Вам никогда не отмыться. Ваши руки всегда будут в грязи из-за всей той коррупции, приема душа с собственной дочерью и всего того, что бы ни было в ноутбуке Хантера. Вы навсегда запятнаны", — написал TheTexVet."Боже, да он выглядит так, будто ему страшно быть здесь", — высказалась о Макроне RebeccaRoseGold."Вас назовут успешным лидером, если вы будете работать только над улучшением ситуации. Встретьтесь лучше с Путиным и разрешите разногласия. Никаких если и но. И никакой торговли оружием, пожалуйста. Оставьте свое эго в стороне и работайте над тем, чтобы сделать мир мирным местом для будущих поколений", — потребовал waseemuk."Мировые сбережения вы тоже хорошо подчистили", — отметил guy_intuitive.Эммануэль Макрон находится с официальным визитом в США с 29 ноября по 2 декабря. В четверг он провел переговоры с Джо Байденом в Белом доме.
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в мире, джо байден, эммануэль макрон, сша, франция, ирак, twitter
В мире, Джо Байден, Эммануэль Макрон, США, Франция, Ирак, Twitter
17:51 02.12.2022 (обновлено: 19:55 02.12.2022)
 
"Вам не отмыться": американцы осудили Байдена из-за твита про Макрона

Пользователи Twitter раскритиковали Байдена из-за поста о встрече с Макроном

© AFP 2022 / Brendan SmialowskiПрезидент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон перед началом торжественного ужина в Вашингтоне
Президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон перед началом торжественного ужина в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© AFP 2022 / Brendan Smialowski
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МОСКВА. 2 дек — РИА Новости. Пользователи Twitter остро отреагировали на торжественный прием в Белом доме в честь визита в США президента Франции Эммануэля Макрона.
Американский лидер разместил в своем аккаунте совместную фотографию с французским коллегой, сопроводив ее подписью: "Мы неплохо смотримся!" Однако Байден использовал для этого фразу, которую также можно дословно перевести как "мы хорошо прибрались" (We clean up pretty good), что вызвало волну возмущения в Сети.
Пост, опубликованный в официальном аккаунте президента США в Twitter
Пост, опубликованный в официальном аккаунте президента США в Twitter
Пост, опубликованный в официальном аккаунте президента США в Twitter
"Вам никогда не отмыться. Ваши руки всегда будут в грязи из-за всей той коррупции, приема душа с собственной дочерью и всего того, что бы ни было в ноутбуке Хантера. Вы навсегда запятнаны", — написал TheTexVet.
"Приберитесь теперь в Ираке, Афганистане, Ливии и в каждом другом месте, где вы устроили бардак", — призвал leftiblog.
"Боже, да он выглядит так, будто ему страшно быть здесь", — высказалась о Макроне RebeccaRoseGold.
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"Вас назовут успешным лидером, если вы будете работать только над улучшением ситуации. Встретьтесь лучше с Путиным и разрешите разногласия. Никаких если и но. И никакой торговли оружием, пожалуйста. Оставьте свое эго в стороне и работайте над тем, чтобы сделать мир мирным местом для будущих поколений", — потребовал waseemuk.
"Мировые сбережения вы тоже хорошо подчистили", — отметил guy_intuitive.
Эммануэль Макрон находится с официальным визитом в США с 29 ноября по 2 декабря. В четверг он провел переговоры с Джо Байденом в Белом доме.
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В миреДжо БайденЭммануэль МакронСШАФранцияИракTwitter
 
 
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