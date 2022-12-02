https://ria.ru/20221202/artemovsk-1835779602.html
Командный пункт ВСУ готов эвакуироваться из Артемовска, заявили в ЛНР
Командный пункт ВСУ готов эвакуироваться из Артемовска, заявили в ЛНР - РИА Новости, 02.12.2022
Командный пункт ВСУ готов эвакуироваться из Артемовска, заявили в ЛНР
Украинское командование готово эвакуироваться из Артемовска, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко со ссылкой РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T09:55
2022-12-02T09:55
2022-12-02T10:44
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
артемовск
андрей марочко
донецкая народная республика
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ЛУГАНСК, 2 дек — РИА Новости. Украинское командование готово эвакуироваться из Артемовска, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.Он уточнил, что решение подготовить пункт к эвакуации приняли офицеры на месте, но центральное командование пока не дает отмашки.Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин ранее на этой неделе сообщил, что войска взяли под огневой контроль все основные дороги в районе Артемовска. В ближайшее время можно ожидать оперативного окружения города.Советник Пушилина Игорь Кимаковский накануне отметил, что ВСУ несут "запредельные" потери на этом участке, "там все завалено под Артемовском телами украинских людей".Артемовск, украинское название Бахмут, находится в подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от Горловки. Через город проходит сеть автомобильных и железных дорог. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
https://ria.ru/20221202/shturm-1835758188.html
луганская народная республика
артемовск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, артемовск, андрей марочко, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Артемовск, Андрей Марочко, Донецкая Народная Республика
09:55 02.12.2022 (обновлено: 10:44 02.12.2022)
Командный пункт ВСУ готов эвакуироваться из Артемовска, заявили в ЛНР
Разведка ЛНР: украинский командный пункт готов к эвакуации из Артемовска в ДНР