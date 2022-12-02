Рейтинг@Mail.ru
Командный пункт ВСУ готов эвакуироваться из Артемовска, заявили в ЛНР - РИА Новости, 02.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221202/artemovsk-1835779602.html
Командный пункт ВСУ готов эвакуироваться из Артемовска, заявили в ЛНР
Командный пункт ВСУ готов эвакуироваться из Артемовска, заявили в ЛНР - РИА Новости, 02.12.2022
Командный пункт ВСУ готов эвакуироваться из Артемовска, заявили в ЛНР
Украинское командование готово эвакуироваться из Артемовска, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко со ссылкой РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T09:55
2022-12-02T10:44
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
артемовск
андрей марочко
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769461443_0:136:3072:1864_1920x0_80_0_0_e64ce3f97a80bb2814ed7fcb82e92075.jpg
ЛУГАНСК, 2 дек — РИА Новости. Украинское командование готово эвакуироваться из Артемовска, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.Он уточнил, что решение подготовить пункт к эвакуации приняли офицеры на месте, но центральное командование пока не дает отмашки.Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин ранее на этой неделе сообщил, что войска взяли под огневой контроль все основные дороги в районе Артемовска. В ближайшее время можно ожидать оперативного окружения города.Советник Пушилина Игорь Кимаковский накануне отметил, что ВСУ несут "запредельные" потери на этом участке, "там все завалено под Артемовском телами украинских людей".Артемовск, украинское название Бахмут, находится в подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от Горловки. Через город проходит сеть автомобильных и железных дорог. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
https://ria.ru/20221202/shturm-1835758188.html
луганская народная республика
артемовск
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769461443_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fdaf9ba7358656a06a98ad5837c4cb70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, артемовск, андрей марочко, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Артемовск, Андрей Марочко, Донецкая Народная Республика
09:55 02.12.2022 (обновлено: 10:44 02.12.2022)
 
Командный пункт ВСУ готов эвакуироваться из Артемовска, заявили в ЛНР

Разведка ЛНР: украинский командный пункт готов к эвакуации из Артемовска в ДНР

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкБоец Народной милиции ЛНР
Боец Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Боец Народной милиции ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 2 дек — РИА Новости. Украинское командование готово эвакуироваться из Артемовска, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.
"Положение ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) в районе Артемовска в последнюю неделю значительно ухудшилось. Нам известно, что командный пункт, расположенный в городе, полностью готов к эвакуации", — рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что решение подготовить пункт к эвакуации приняли офицеры на месте, но центральное командование пока не дает отмашки.
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин ранее на этой неделе сообщил, что войска взяли под огневой контроль все основные дороги в районе Артемовска. В ближайшее время можно ожидать оперативного окружения города.
Советник Пушилина Игорь Кимаковский накануне отметил, что ВСУ несут "запредельные" потери на этом участке, "там все завалено под Артемовском телами украинских людей".
Артемовск, украинское название Бахмут, находится в подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от Горловки. Через город проходит сеть автомобильных и железных дорог. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
Штурм позиций украинских формирований в Водяном - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
Вчера, 06:04Специальная военная операция на Украине
Российские военные штурмуют Водяное в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаАртемовскАндрей МарочкоДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала