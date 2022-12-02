https://ria.ru/20221202/artemovsk-1835779602.html

Командный пункт ВСУ готов эвакуироваться из Артемовска, заявили в ЛНР

Командный пункт ВСУ готов эвакуироваться из Артемовска, заявили в ЛНР - РИА Новости, 02.12.2022

Командный пункт ВСУ готов эвакуироваться из Артемовска, заявили в ЛНР

Украинское командование готово эвакуироваться из Артемовска, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко со ссылкой РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T09:55

2022-12-02T09:55

2022-12-02T10:44

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

артемовск

андрей марочко

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769461443_0:136:3072:1864_1920x0_80_0_0_e64ce3f97a80bb2814ed7fcb82e92075.jpg

ЛУГАНСК, 2 дек — РИА Новости. Украинское командование готово эвакуироваться из Артемовска, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.Он уточнил, что решение подготовить пункт к эвакуации приняли офицеры на месте, но центральное командование пока не дает отмашки.Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин ранее на этой неделе сообщил, что войска взяли под огневой контроль все основные дороги в районе Артемовска. В ближайшее время можно ожидать оперативного окружения города.Советник Пушилина Игорь Кимаковский накануне отметил, что ВСУ несут "запредельные" потери на этом участке, "там все завалено под Артемовском телами украинских людей".Артемовск, украинское название Бахмут, находится в подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от Горловки. Через город проходит сеть автомобильных и железных дорог. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

https://ria.ru/20221202/shturm-1835758188.html

луганская народная республика

артемовск

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

луганская народная республика, артемовск, андрей марочко, донецкая народная республика