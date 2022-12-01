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Лавров отметил работу канала по обмену заключенными с США - РИА Новости, 01.12.2022
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Лавров отметил работу канала по обмену заключенными с США
Лавров отметил работу канала по обмену заключенными с США - РИА Новости, 01.12.2022
Лавров отметил работу канала по обмену заключенными с США
Спецканал с США по обмену заключенными работает, Москва надеется на результат, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T13:20
2022-12-01T13:25
сергей лавров
россия
сша
москва
бриттни грайнер
пол уилан
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Спецканал с США по обмену заключенными работает, Москва надеется на результат, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Для рассмотрения этой конкретной темы президенты еще в июне 2021 года в Женеве договорились создать совсем другой канал, канал между специальным службами, он работает, и надеюсь, какие-то результаты там будут достигнуты", - сказал он в ходе брифинга в четверг.Ранее временная поверенная в делах США в РФ Элизабет Руд в интервью РИА Новости заявила, что Вашингтон по спецканалам продолжает обсуждать с российскими властями вопрос освобождения Бриттни Грайнер и Пола Уилана.В конце июля Вашингтон, по данным СМИ, предложил Москве обменять российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего в США тюремный срок за торговлю оружием, на осужденного за шпионаж в РФ Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер (в августе получила девять лет колонии за контрабанду наркотиков).В ноябре замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва рассчитывает на положительный результат в вопросе обмена Виктора Бута, и предположил, что он среди тех, кто обсуждается в рамках обмена, "потому что это всегда на слуху и много обсуждается". При этом Рябков подчеркнул, что в контексте диалога по теме "американцы демонстрируют некоторую внешнюю активность, мы работаем профессионально по специальному каналу".
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сергей лавров, россия, сша, москва, бриттни грайнер, пол уилан
Сергей Лавров, Россия, США, Москва, Бриттни Грайнер, Пол Уилан
13:20 01.12.2022 (обновлено: 13:25 01.12.2022)
 
Лавров отметил работу канала по обмену заключенными с США

Лавров: канал по обмену заключенными с США работает, и Россия надеется на результат

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Спецканал с США по обмену заключенными работает, Москва надеется на результат, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Для рассмотрения этой конкретной темы президенты еще в июне 2021 года в Женеве договорились создать совсем другой канал, канал между специальным службами, он работает, и надеюсь, какие-то результаты там будут достигнуты", - сказал он в ходе брифинга в четверг.
Ранее временная поверенная в делах США в РФ Элизабет Руд в интервью РИА Новости заявила, что Вашингтон по спецканалам продолжает обсуждать с российскими властями вопрос освобождения Бриттни Грайнер и Пола Уилана.
В конце июля Вашингтон, по данным СМИ, предложил Москве обменять российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего в США тюремный срок за торговлю оружием, на осужденного за шпионаж в РФ Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер (в августе получила девять лет колонии за контрабанду наркотиков).
В ноябре замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва рассчитывает на положительный результат в вопросе обмена Виктора Бута, и предположил, что он среди тех, кто обсуждается в рамках обмена, "потому что это всегда на слуху и много обсуждается". При этом Рябков подчеркнул, что в контексте диалога по теме "американцы демонстрируют некоторую внешнюю активность, мы работаем профессионально по специальному каналу".
Олимпийская чемпионка по баскетболу из США, игрок БК УГМК Бриттни Грайнер - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября, 23:40
США запросили у России сведения о местонахождении Грайнер
 
Сергей ЛавровРоссияСШАМоскваБриттни ГрайнерПол Уилан
 
 
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