https://ria.ru/20221201/zaklyuchennye-1835543719.html

Лавров отметил работу канала по обмену заключенными с США

Лавров отметил работу канала по обмену заключенными с США - РИА Новости, 01.12.2022

Лавров отметил работу канала по обмену заключенными с США

Спецканал с США по обмену заключенными работает, Москва надеется на результат, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T13:20

2022-12-01T13:20

2022-12-01T13:25

сергей лавров

россия

сша

москва

бриттни грайнер

пол уилан

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Спецканал с США по обмену заключенными работает, Москва надеется на результат, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Для рассмотрения этой конкретной темы президенты еще в июне 2021 года в Женеве договорились создать совсем другой канал, канал между специальным службами, он работает, и надеюсь, какие-то результаты там будут достигнуты", - сказал он в ходе брифинга в четверг.Ранее временная поверенная в делах США в РФ Элизабет Руд в интервью РИА Новости заявила, что Вашингтон по спецканалам продолжает обсуждать с российскими властями вопрос освобождения Бриттни Грайнер и Пола Уилана.В конце июля Вашингтон, по данным СМИ, предложил Москве обменять российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего в США тюремный срок за торговлю оружием, на осужденного за шпионаж в РФ Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер (в августе получила девять лет колонии за контрабанду наркотиков).В ноябре замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва рассчитывает на положительный результат в вопросе обмена Виктора Бута, и предположил, что он среди тех, кто обсуждается в рамках обмена, "потому что это всегда на слуху и много обсуждается". При этом Рябков подчеркнул, что в контексте диалога по теме "американцы демонстрируют некоторую внешнюю активность, мы работаем профессионально по специальному каналу".

https://ria.ru/20221110/svedeniya-1830638944.html

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сергей лавров, россия, сша, москва, бриттни грайнер, пол уилан