https://ria.ru/20221201/volkov-1835701927.html

Биография Михаила Волкова

Биография Михаила Волкова - РИА Новости, 01.12.2022

Биография Михаила Волкова

Михаил Юрьевич Волков родился в 1976 году в городе Спасск-Дальний Приморского края. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T19:06

2022-12-01T19:06

2022-12-01T19:06

справки

михаил волков

экономика

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Михаил Юрьевич Волков родился в 1976 году в городе Спасск-Дальний Приморского края.В 1998 году окончил Хабаровскую государственную академию экономики и права (ныне Хабаровский государственный университет экономики и права) по специальности "финансы и кредит".С 1998 по 2000 год работал руководителем группы в АКБ "СбС-АГРО" и КБ "КОНЭКАГРОПРОМ".С 2000 по 2012 год – директор по развитию корпоративного бизнеса ОАО "Альфа-банк".С 2013 по 2015 год – начальник управления по Москве и Московской области – старший вице-президент ОАО Банк ВТБ (с 2015 года – ПАО Банк ВТБ).В 2015 году работал старшим вице-президентом АКБ "Банк Москвы".С 2015 по 2016 год был членом правления АКБ "Банк Москвы".С 2016 по 2017 год занимал должность руководителя департамента региональной сети – старшего вице-президента Банка ВТБ.С 2017 года по сентябрь 2019 года – заместитель генерального директора по операционному управлению, заместитель генерального директора по операционному управлению и розничной торговле ФГУП "Почта России".С октября 2019 года занимал должность заместителя генерального директора по операционному управлению и розничной торговле, члена правления АО "Почта России".В 2021 году Михаил Волков был назначен гендиректором ООО "Спортивные лотереи", которое распространяет "Национальную лотерею", организуемую Минфином РФ в поддержку развития бокса и спорта высоких достижений.1 декабря 2022 года стало известно, что Михаил Волков назначен главой АО "Почта России". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

спасск-дальний

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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