https://ria.ru/20221201/volkov-1835701927.html
Биография Михаила Волкова
Биография Михаила Волкова - РИА Новости, 01.12.2022
Биография Михаила Волкова
Михаил Юрьевич Волков родился в 1976 году в городе Спасск-Дальний Приморского края. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T19:06
2022-12-01T19:06
2022-12-01T19:06
справки
михаил волков
экономика
спасск-дальний
приморский край
москва
втб
почта россии
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Михаил Юрьевич Волков родился в 1976 году в городе Спасск-Дальний Приморского края.В 1998 году окончил Хабаровскую государственную академию экономики и права (ныне Хабаровский государственный университет экономики и права) по специальности "финансы и кредит".С 1998 по 2000 год работал руководителем группы в АКБ "СбС-АГРО" и КБ "КОНЭКАГРОПРОМ".С 2000 по 2012 год – директор по развитию корпоративного бизнеса ОАО "Альфа-банк".С 2013 по 2015 год – начальник управления по Москве и Московской области – старший вице-президент ОАО Банк ВТБ (с 2015 года – ПАО Банк ВТБ).В 2015 году работал старшим вице-президентом АКБ "Банк Москвы".С 2015 по 2016 год был членом правления АКБ "Банк Москвы".С 2016 по 2017 год занимал должность руководителя департамента региональной сети – старшего вице-президента Банка ВТБ.С 2017 года по сентябрь 2019 года – заместитель генерального директора по операционному управлению, заместитель генерального директора по операционному управлению и розничной торговле ФГУП "Почта России".С октября 2019 года занимал должность заместителя генерального директора по операционному управлению и розничной торговле, члена правления АО "Почта России".В 2021 году Михаил Волков был назначен гендиректором ООО "Спортивные лотереи", которое распространяет "Национальную лотерею", организуемую Минфином РФ в поддержку развития бокса и спорта высоких достижений.1 декабря 2022 года стало известно, что Михаил Волков назначен главой АО "Почта России". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, михаил волков, экономика, спасск-дальний, приморский край, москва, втб, почта россии, банк москвы
Справки, Михаил Волков, Экономика, Спасск-Дальний, Приморский край, Москва, ВТБ, Почта России, Банк Москвы
Михаил Юрьевич Волков родился в 1976 году в городе Спасск-Дальний Приморского края.
В 1998 году окончил Хабаровскую государственную академию экономики и права (ныне Хабаровский государственный университет экономики и права) по специальности "финансы и кредит".
С 1998 по 2000 год работал руководителем группы в АКБ "СбС-АГРО" и КБ "КОНЭКАГРОПРОМ".
С 2000 по 2012 год – директор по развитию корпоративного бизнеса ОАО "Альфа-банк".
С 2013 по 2015 год – начальник управления по Москве и Московской области – старший вице-президент ОАО Банк ВТБ (с 2015 года – ПАО Банк ВТБ).
В 2015 году работал старшим вице-президентом АКБ "Банк Москвы".
С 2015 по 2016 год был членом правления АКБ "Банк Москвы".
С 2016 по 2017 год занимал должность руководителя департамента региональной сети – старшего вице-президента Банка ВТБ.
С 2017 года по сентябрь 2019 года – заместитель генерального директора по операционному управлению, заместитель генерального директора по операционному управлению и розничной торговле ФГУП "Почта России".
С октября 2019 года
занимал должность заместителя генерального директора по операционному управлению и розничной торговле, члена правления АО "Почта России".
В 2021 году Михаил Волков был назначен гендиректором
ООО "Спортивные лотереи", которое распространяет "Национальную лотерею", организуемую Минфином РФ в поддержку развития бокса и спорта высоких достижений.
1 декабря 2022 года
стало известно, что Михаил Волков назначен главой АО "Почта России".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников