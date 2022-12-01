https://ria.ru/20221201/naznachenie-1835687608.html

Правительство предложило Волкова на пост главы "Почты России"

Правительство предложило Волкова на пост главы "Почты России" - РИА Новости, 01.12.2022

Правительство предложило Волкова на пост главы "Почты России"

Директива о назначении Михаила Волкова, руководившего "Национальной лотереей", главой "Почты России" вместо Максима Акимова подписана, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T18:27

2022-12-01T18:27

2022-12-01T19:07

политика

михаил волков

россия

почта россии

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Директива о назначении Михаила Волкова, руководившего "Национальной лотереей", главой "Почты России" вместо Максима Акимова подписана, сообщил РИА Новости источник в кабмине.Ранее "Коммерсант" сообщил, что необходимость перестановок объясняется в том числе плохими финансовыми показателями компании. Так, в первом полугодии совокупный убыток "Почты России" увеличился в шесть раз год к году, до 19,5 миллиарда рублей. Несмотря на это, выручка от продаж компании за тот же период немного увеличилась: с 104,1 миллиарда до 107 миллиардов рублей. Наибольший убыток компании принесли инвестиции в совместные предприятия, он составил 3 миллиарда рублей по сравнению с 191 миллионом рублей в 2021 году, напоминает газета.Максим Акимов был назначен гендиректором "Почты России" в начале 2020 года, сменив Николая Подгузова. До этого он с 2018 года в ранге вице-премьера курировал в правительстве Дмитрия Медведева связь, транспорт и национальную программу "Цифровая экономика".

https://ria.ru/20220905/pochta-1814047267.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, михаил волков, россия, почта россии