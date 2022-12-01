Рейтинг@Mail.ru
В России нашли способ продлить срок службы титановых сплавов вдвое - РИА Новости, 01.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20221201/volggtu-1835226610.html
В России нашли способ продлить срок службы титановых сплавов вдвое
В России нашли способ продлить срок службы титановых сплавов вдвое - РИА Новости, 01.12.2022
В России нашли способ продлить срок службы титановых сплавов вдвое
Повысить прочность титановых сплавов на 40 процентов и вдвое продлить срок их эксплуатации позволит технология ученых из ВолгГТУ, считают разработчики... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T07:00
2022-12-01T07:00
наука
навигатор абитуриента
университетская наука
россия
волгоград
волгоградский государственный технический университет (волггту)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835220986_0:208:2872:1824_1920x0_80_0_0_460aba6c2ae35c84f8ffe31f9a441796.jpg
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Повысить прочность титановых сплавов на 40 процентов и вдвое продлить срок их эксплуатации позволит технология ученых из ВолгГТУ, считают разработчики. Результаты исследования опубликованы в журнале Metals.Титан – один из самых распространенных металлов на планете, также он обладает востребованным в промышленности сочетанием свойств – легкости, прочности и устойчивости к коррозии, рассказали в Волгоградском государственном техническом университете (ВолгГТУ).Сфера применения титановых сплавов очень широка, их используют в авиа-, судо- и автостроении. Сплавы на основе титана особенно важны при создании элементов техники, которые взаимодействуют с агрессивными жидкостями и водой, дополнили в вузе.Так как прочность при переменных нагрузках и стойкость к внешним воздействиям титановых сплавов имеют наибольшее значение для промышленности, исследователи ВолгГТУ разработали технологию повышения этих свойств.Он добавил, что результатом подобранного воздействия на поверхность сплава является особый слой, обладающий повышенной твердостью, сопротивляемостью износу и циклическим нагрузкам. Время работы до выхода из строя упрочненных изделий возрастает в 1,5–2 раза. А прочность повышается на 30-40 процентов."В зоне обработки действуют высокие температуры (до 1200–1500 ºC) и скорости нагрева (105–106 ºC/с). Это способствуют одновременному зарождению большого числа центров новых фаз и последующей фиксации образовавшихся частиц за счет высоких скоростей охлаждения (104–105 ºC/с) металла", – уточнил Захаров.Уникальность разрабатываемой технологии на основе электромеханической обработки состоит в одновременном воздействии на материал высоких температур и контактных давлений, приводящих к формированию специфической структуры и повышенных свойств материалов, пояснил он.По словам специалиста, внедрение разработанной технологии в промышленность позволит расширить возможности применения титановых сплавов в узлах, работающих в условиях интенсивного трения, износа и повторно-переменных нагрузок, например, в авиационной, ракетно-космической, военной технике и медицинских изделиях.Направление исследования входит в стратегический проект ВолгГТУ в рамках программы "Приоритет-2030". В программе развития вуза заложены четыре стратегических проекта, в том числе "Центр цифровых научно-образовательных проектов и разработок" и "Технологии для промышленного инновационного кластера".
https://ria.ru/20221128/volggtu-1834631205.html
https://ria.ru/20211213/belgu-1763145731.html
https://ria.ru/20221027/urfu-1826844242.html
россия
волгоград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835220986_82:0:2791:2032_1920x0_80_0_0_1243bd22e233c6e9d55bea36bd1d4536.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
навигатор абитуриента, университетская наука, россия, волгоград, волгоградский государственный технический университет (волггту)
Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Россия, Волгоград, Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ)
07:00 01.12.2022
 

В России нашли способ продлить срок службы титановых сплавов вдвое

© Фото : Freepik/onlyyouqjТитановый сплав
Титановый сплав - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© Фото : Freepik/onlyyouqj
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Повысить прочность титановых сплавов на 40 процентов и вдвое продлить срок их эксплуатации позволит технология ученых из ВолгГТУ, считают разработчики. Результаты исследования опубликованы в журнале Metals.
Титан – один из самых распространенных металлов на планете, также он обладает востребованным в промышленности сочетанием свойств – легкости, прочности и устойчивости к коррозии, рассказали в Волгоградском государственном техническом университете (ВолгГТУ).
Участник XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
28 ноября, 03:00Наука
Исключить вред воды. В России создали сверхэффективное защитное покрытие
Сфера применения титановых сплавов очень широка, их используют в авиа-, судо- и автостроении. Сплавы на основе титана особенно важны при создании элементов техники, которые взаимодействуют с агрессивными жидкостями и водой, дополнили в вузе.
Так как прочность при переменных нагрузках и стойкость к внешним воздействиям титановых сплавов имеют наибольшее значение для промышленности, исследователи ВолгГТУ разработали технологию повышения этих свойств.

"Для поверхностного упрочнения использовали электромеханическую обработку, которая заключалась в воздействии на материал электрического тока высокой плотности (от 200 А/мм2 до 1000 А/мм2) и низкого напряжения (1,5–2 В), пропускаемого через локальную зону контакта (площадью около 1,5–2 мм2) инструмента с поверхностью образца", – рассказал заведующий кафедрой "Сопротивление материалов" ВолгГТУ Игорь Захаров.

Он добавил, что результатом подобранного воздействия на поверхность сплава является особый слой, обладающий повышенной твердостью, сопротивляемостью износу и циклическим нагрузкам. Время работы до выхода из строя упрочненных изделий возрастает в 1,5–2 раза. А прочность повышается на 30-40 процентов.
"В зоне обработки действуют высокие температуры (до 1200–1500 ºC) и скорости нагрева (105–106 ºC/с). Это способствуют одновременному зарождению большого числа центров новых фаз и последующей фиксации образовавшихся частиц за счет высоких скоростей охлаждения (104–105 ºC/с) металла", – уточнил Захаров.
Исследование механических свойств разработанного тугоплавкого высокоэнтропийного сплава при повышенных температурах c помощью универсальной испытательной машины Instron-300LX. - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
13 декабря 2021, 09:00Наука
Новый подход к созданию жаропрочных сплавов предложили в России
Уникальность разрабатываемой технологии на основе электромеханической обработки состоит в одновременном воздействии на материал высоких температур и контактных давлений, приводящих к формированию специфической структуры и повышенных свойств материалов, пояснил он.
По словам специалиста, внедрение разработанной технологии в промышленность позволит расширить возможности применения титановых сплавов в узлах, работающих в условиях интенсивного трения, износа и повторно-переменных нагрузок, например, в авиационной, ракетно-космической, военной технике и медицинских изделиях.
Направление исследования входит в стратегический проект ВолгГТУ в рамках программы "Приоритет-2030". В программе развития вуза заложены четыре стратегических проекта, в том числе "Центр цифровых научно-образовательных проектов и разработок" и "Технологии для промышленного инновационного кластера".
Перспективы зеленой экономики обсудят в рамках РИФ - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 03:00Наука
В России предложили новый материал для перовскитных солнечных батарей
 
НаукаНавигатор абитуриентаУниверситетская наукаРоссияВолгоградВолгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала