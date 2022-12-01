https://ria.ru/20221201/volggtu-1835226610.html

В России нашли способ продлить срок службы титановых сплавов вдвое

В России нашли способ продлить срок службы титановых сплавов вдвое - РИА Новости, 01.12.2022

В России нашли способ продлить срок службы титановых сплавов вдвое

Повысить прочность титановых сплавов на 40 процентов и вдвое продлить срок их эксплуатации позволит технология ученых из ВолгГТУ, считают разработчики... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T07:00

2022-12-01T07:00

2022-12-01T07:00

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Повысить прочность титановых сплавов на 40 процентов и вдвое продлить срок их эксплуатации позволит технология ученых из ВолгГТУ, считают разработчики. Результаты исследования опубликованы в журнале Metals.Титан – один из самых распространенных металлов на планете, также он обладает востребованным в промышленности сочетанием свойств – легкости, прочности и устойчивости к коррозии, рассказали в Волгоградском государственном техническом университете (ВолгГТУ).Сфера применения титановых сплавов очень широка, их используют в авиа-, судо- и автостроении. Сплавы на основе титана особенно важны при создании элементов техники, которые взаимодействуют с агрессивными жидкостями и водой, дополнили в вузе.Так как прочность при переменных нагрузках и стойкость к внешним воздействиям титановых сплавов имеют наибольшее значение для промышленности, исследователи ВолгГТУ разработали технологию повышения этих свойств.Он добавил, что результатом подобранного воздействия на поверхность сплава является особый слой, обладающий повышенной твердостью, сопротивляемостью износу и циклическим нагрузкам. Время работы до выхода из строя упрочненных изделий возрастает в 1,5–2 раза. А прочность повышается на 30-40 процентов."В зоне обработки действуют высокие температуры (до 1200–1500 ºC) и скорости нагрева (105–106 ºC/с). Это способствуют одновременному зарождению большого числа центров новых фаз и последующей фиксации образовавшихся частиц за счет высоких скоростей охлаждения (104–105 ºC/с) металла", – уточнил Захаров.Уникальность разрабатываемой технологии на основе электромеханической обработки состоит в одновременном воздействии на материал высоких температур и контактных давлений, приводящих к формированию специфической структуры и повышенных свойств материалов, пояснил он.По словам специалиста, внедрение разработанной технологии в промышленность позволит расширить возможности применения титановых сплавов в узлах, работающих в условиях интенсивного трения, износа и повторно-переменных нагрузок, например, в авиационной, ракетно-космической, военной технике и медицинских изделиях.Направление исследования входит в стратегический проект ВолгГТУ в рамках программы "Приоритет-2030". В программе развития вуза заложены четыре стратегических проекта, в том числе "Центр цифровых научно-образовательных проектов и разработок" и "Технологии для промышленного инновационного кластера".

https://ria.ru/20221128/volggtu-1834631205.html

https://ria.ru/20211213/belgu-1763145731.html

https://ria.ru/20221027/urfu-1826844242.html

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