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Си Цзиньпин призвал избегать эскалации украинского кризиса

Си Цзиньпин призвал избегать эскалации украинского кризиса - РИА Новости, 01.12.2022

Си Цзиньпин призвал избегать эскалации украинского кризиса

Китай считает необходимым избегать эскалации украинского кризиса и продвигать мирные переговоры, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T09:56

2022-12-01T09:56

2022-12-01T09:56

специальная военная операция на украине

в мире

си цзиньпин

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украина

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ПЕКИН, 1 дек – РИА Новости. Китай считает необходимым избегать эскалации украинского кризиса и продвигать мирные переговоры, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.Встреча состоялась в четверг утром в Доме народных собраний в Пекине."Си Цзиньпин изложил принципиальную позицию китайской стороны, отметив, что в Китае существует старая поговорка: "когда городские ворота охватывает пожар, рыбе в пруду приходится плохо". Решение украинского кризиса политическим путем в наибольшей степени отвечает интересам Европы и общим интересам всех стран Евразии", - говорится в сообщении Центрального телевидения КНР по итогам встречи.Си Цзиньпин заявил, что "в сложившейся ситуации необходимо избегать эскалации и расширения кризиса, упорно настаивать на примирении и стимулировать проведение переговоров, контролировать побочное воздействие кризиса и проявлять бдительность в отношении рисков блоковой конфронтации".

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китай

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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