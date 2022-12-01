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Си Цзиньпин призвал избегать эскалации украинского кризиса
Си Цзиньпин призвал избегать эскалации украинского кризиса - РИА Новости, 01.12.2022
Си Цзиньпин призвал избегать эскалации украинского кризиса
Китай считает необходимым избегать эскалации украинского кризиса и продвигать мирные переговоры, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T09:56
2022-12-01T09:56
2022-12-01T09:56
специальная военная операция на украине
в мире
си цзиньпин
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ситуация в днр и лнр
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ПЕКИН, 1 дек – РИА Новости. Китай считает необходимым избегать эскалации украинского кризиса и продвигать мирные переговоры, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.Встреча состоялась в четверг утром в Доме народных собраний в Пекине."Си Цзиньпин изложил принципиальную позицию китайской стороны, отметив, что в Китае существует старая поговорка: "когда городские ворота охватывает пожар, рыбе в пруду приходится плохо". Решение украинского кризиса политическим путем в наибольшей степени отвечает интересам Европы и общим интересам всех стран Евразии", - говорится в сообщении Центрального телевидения КНР по итогам встречи.Си Цзиньпин заявил, что "в сложившейся ситуации необходимо избегать эскалации и расширения кризиса, упорно настаивать на примирении и стимулировать проведение переговоров, контролировать побочное воздействие кризиса и проявлять бдительность в отношении рисков блоковой конфронтации".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, си цзиньпин, китай, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Си Цзиньпин, Китай, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Си Цзиньпин призвал избегать эскалации украинского кризиса
Си Цзиньпин призвал избегать эскалации украинского кризиса и продвигать мирные переговоры