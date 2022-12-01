19:41 01.12.2022 (обновлено: 23:01 01.12.2022)
Посольства Украины за рубежом получили письма с угрозами
Глава МИД Кулеба сообщил, что посольства Украины за рубежом получили письма с угрозами
Здание министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Письма с угрозами поступили в посольства Украины за рубежом, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба, его слова приводит Укринформ.
"Произошли и другие тревожные события, связанные не со взрывчаткой, а с отправкой в посольства Украины очень конкретных угроз", — отметил он.
В каких именно странах находятся получившие угрозы дипмиссии, издание не сообщило. Однако, по словам Кулебы, такие послания поступили в посольства в среду и четверг, в связи с чем министерство иностранных дел Украины вскоре выступит с официальным заявлением.
Позднее глава МИД заявил в эфире единого телемарафона, что три посольства получили "пропитанные красной жидкостью" письма с угрозами. Кулеба добавил, что внешнеполитическое ведомство продолжает анализ ситуации, и подчеркнул, что атаки "сатанинскими или вуду-символами" не смогут остановить Украину.
Ранее посылки со взрывчаткой отправили в посольство Украины в Мадриде, оружейную компанию Instalaza, Министерство обороны королевства и на авиабазу Торрехон-де-Ардос. В четверг также стало известно, что 24 ноября испанская полиция перехватила конверт, предположительно, с "пиротехническим веществом", который предназначался премьеру Испании Педро Санчесу.
Позже стало известно, что еще одну, уже шестую по счету в Испании, посылку со взрывчаткой обнаружили в посольстве США в Мадриде. К зданию дипмиссии выдвинулись специализированные отряды по обезвреживанию взрывчатых веществ Tedax и другие подразделения полиции. В дальнейшем посылку взорвали.