https://ria.ru/20221201/ugrozy-1835710985.html

Посольства Украины за рубежом получили письма с угрозами

Посольства Украины за рубежом получили письма с угрозами - РИА Новости, 01.12.2022

Посольства Украины за рубежом получили письма с угрозами

Письма с угрозами поступили в посольства Украины за рубежом, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба, его слова приводит Укринформ. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T19:41

2022-12-01T19:41

2022-12-01T23:01

в мире

педро санчес

дмитрий кулеба

украина

испания

мадрид

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Письма с угрозами поступили в посольства Украины за рубежом, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба, его слова приводит Укринформ.В каких именно странах находятся получившие угрозы дипмиссии, издание не сообщило. Однако, по словам Кулебы, такие послания поступили в посольства в среду и четверг, в связи с чем министерство иностранных дел Украины вскоре выступит с официальным заявлением.Позднее глава МИД заявил в эфире единого телемарафона, что три посольства получили "пропитанные красной жидкостью" письма с угрозами. Кулеба добавил, что внешнеполитическое ведомство продолжает анализ ситуации, и подчеркнул, что атаки "сатанинскими или вуду-символами" не смогут остановить Украину.Ранее посылки со взрывчаткой отправили в посольство Украины в Мадриде, оружейную компанию Instalaza, Министерство обороны королевства и на авиабазу Торрехон-де-Ардос. В четверг также стало известно, что 24 ноября испанская полиция перехватила конверт, предположительно, с "пиротехническим веществом", который предназначался премьеру Испании Педро Санчесу.Позже стало известно, что еще одну, уже шестую по счету в Испании, посылку со взрывчаткой обнаружили в посольстве США в Мадриде. К зданию дипмиссии выдвинулись специализированные отряды по обезвреживанию взрывчатых веществ Tedax и другие подразделения полиции. В дальнейшем посылку взорвали.

https://ria.ru/20221201/posolstvo-1835593619.html

украина

испания

мадрид

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в мире, педро санчес, дмитрий кулеба, украина, испания, мадрид