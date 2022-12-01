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Компаниям из Таиланда подобрали российских партнеров для поставок удобрений - РИА Новости, 01.12.2022
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Компаниям из Таиланда подобрали российских партнеров для поставок удобрений
Компаниям из Таиланда подобрали российских партнеров для поставок удобрений - РИА Новости, 01.12.2022
Компаниям из Таиланда подобрали российских партнеров для поставок удобрений
Таиланд направил список компаний, желающих импортировать удобрения из РФ, российские власти подобрали подходящих партнеров, заявил в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T08:32
2022-12-01T09:12
экономика
сасиват вонгсинсават (посол королевства таиланд в россии)
таиланд
россия
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Таиланд направил список компаний, желающих импортировать удобрения из РФ, российские власти подобрали подходящих партнеров, заявил в интервью РИА Новости посол Таиланда в РФ Сасиват Вонгсинсават."Тайская сторона ранее направила список тайских компаний, желающих импортировать удобрения из РФ, а российские власти подобрали подходящих партнеров", - сказал дипломат.При этом, добавил он, продовольственная безопасность Таиланда прочна.По его словам, правительство Таиланда расширяет "умное сельское хозяйство", используя науку, технологии и инновации для повышения производительности фермерских хозяйств, повышения конкурентоспособности и получения доходов местными фермерами.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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экономика, сасиват вонгсинсават (посол королевства таиланд в россии), таиланд, россия
Экономика, Сасиват Вонгсинсават (посол Королевства Таиланд в России), Таиланд, Россия
08:32 01.12.2022 (обновлено: 09:12 01.12.2022)
 
Компаниям из Таиланда подобрали российских партнеров для поставок удобрений

Посол Вонгсинсават: компаниям из Таиланда подобрали российских поставщиков удобрений

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкГранулированные калийные удобрения
Гранулированные калийные удобрения - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Гранулированные калийные удобрения. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Таиланд направил список компаний, желающих импортировать удобрения из РФ, российские власти подобрали подходящих партнеров, заявил в интервью РИА Новости посол Таиланда в РФ Сасиват Вонгсинсават.
"Тайская сторона ранее направила список тайских компаний, желающих импортировать удобрения из РФ, а российские власти подобрали подходящих партнеров", - сказал дипломат.
При этом, добавил он, продовольственная безопасность Таиланда прочна.
По его словам, правительство Таиланда расширяет "умное сельское хозяйство", используя науку, технологии и инновации для повышения производительности фермерских хозяйств, повышения конкурентоспособности и получения доходов местными фермерами.
Читайте полный текст интервью >>
Водорастворимые и гранулированные удобрения - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
29 ноября, 17:21
Первая партия российских удобрений отправилась из Европы в Африку
 
ЭкономикаСасиват Вонгсинсават (посол Королевства Таиланд в России)ТаиландРоссия
 
 
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