https://ria.ru/20221201/udobreniya-1835451296.html

Компаниям из Таиланда подобрали российских партнеров для поставок удобрений

Компаниям из Таиланда подобрали российских партнеров для поставок удобрений - РИА Новости, 01.12.2022

Компаниям из Таиланда подобрали российских партнеров для поставок удобрений

Таиланд направил список компаний, желающих импортировать удобрения из РФ, российские власти подобрали подходящих партнеров, заявил в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T08:32

2022-12-01T08:32

2022-12-01T09:12

экономика

сасиват вонгсинсават (посол королевства таиланд в россии)

таиланд

россия

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Таиланд направил список компаний, желающих импортировать удобрения из РФ, российские власти подобрали подходящих партнеров, заявил в интервью РИА Новости посол Таиланда в РФ Сасиват Вонгсинсават."Тайская сторона ранее направила список тайских компаний, желающих импортировать удобрения из РФ, а российские власти подобрали подходящих партнеров", - сказал дипломат.При этом, добавил он, продовольственная безопасность Таиланда прочна.По его словам, правительство Таиланда расширяет "умное сельское хозяйство", используя науку, технологии и инновации для повышения производительности фермерских хозяйств, повышения конкурентоспособности и получения доходов местными фермерами.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20221129/udobreniya-1835087422.html

таиланд

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, сасиват вонгсинсават (посол королевства таиланд в россии), таиланд, россия