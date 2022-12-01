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Twitter приступил к удалению фейковых аккаунтов - РИА Новости, 01.12.2022
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Twitter приступил к удалению фейковых аккаунтов
Twitter приступил к удалению фейковых аккаунтов - РИА Новости, 01.12.2022
Twitter приступил к удалению фейковых аккаунтов
Владелец Twitter американский предприниматель Илон Маск сообщил, что социальная сеть приступила к блокировке фейковых аккаунтов, поэтому пользователи могут... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T08:55
2022-12-01T08:55
в мире
технологии
илон маск
twitter
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Владелец Twitter американский предприниматель Илон Маск сообщил, что социальная сеть приступила к блокировке фейковых аккаунтов, поэтому пользователи могут наблюдать сокращение количества подписчиков."Twitter удаляет много спамовых и мошеннических аккаунтов прямо сейчас, поэтому вы можете увидеть, что количество ваших подписчиков сократилось", - написал Маск в Twitter.Ранее Маск сообщал, что фейковые аккаунты в Twitter будут блокироваться. Маск также заявлял, что социальная сеть решила отложить возобновление продаж подписок верификации, пока руководство онлайн-платформы не убедится в возможности предотвратить попытки пользователей выдавать себя за других.В конце октября предприниматель Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Маск также предупреждал, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает".
https://ria.ru/20221130/twitter-1835419085.html
https://ria.ru/20221129/tvitter-1834915240.html
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в мире, технологии, илон маск, twitter
В мире, Технологии, Илон Маск, Twitter
08:55 01.12.2022
 
Twitter приступил к удалению фейковых аккаунтов

Владелец Twitter Илон Маск сообщил, что соцсеть приступила к блокировке фейковых аккаунтов

© AP Photo / Richard DrewСоциальная сеть Twitter
Социальная сеть Twitter - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© AP Photo / Richard Drew
Социальная сеть Twitter. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Владелец Twitter американский предприниматель Илон Маск сообщил, что социальная сеть приступила к блокировке фейковых аккаунтов, поэтому пользователи могут наблюдать сокращение количества подписчиков.
"Twitter удаляет много спамовых и мошеннических аккаунтов прямо сейчас, поэтому вы можете увидеть, что количество ваших подписчиков сократилось", - написал Маск в Twitter.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
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Ранее Маск сообщал, что фейковые аккаунты в Twitter будут блокироваться. Маск также заявлял, что социальная сеть решила отложить возобновление продаж подписок верификации, пока руководство онлайн-платформы не убедится в возможности предотвратить попытки пользователей выдавать себя за других.
В конце октября предприниматель Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Маск также предупреждал, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает".
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