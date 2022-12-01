https://ria.ru/20221201/twitter-1835452906.html

Twitter приступил к удалению фейковых аккаунтов

Twitter приступил к удалению фейковых аккаунтов - РИА Новости, 01.12.2022

Twitter приступил к удалению фейковых аккаунтов

Владелец Twitter американский предприниматель Илон Маск сообщил, что социальная сеть приступила к блокировке фейковых аккаунтов, поэтому пользователи могут... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T08:55

2022-12-01T08:55

2022-12-01T08:55

в мире

технологии

илон маск

twitter

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Владелец Twitter американский предприниматель Илон Маск сообщил, что социальная сеть приступила к блокировке фейковых аккаунтов, поэтому пользователи могут наблюдать сокращение количества подписчиков."Twitter удаляет много спамовых и мошеннических аккаунтов прямо сейчас, поэтому вы можете увидеть, что количество ваших подписчиков сократилось", - написал Маск в Twitter.Ранее Маск сообщал, что фейковые аккаунты в Twitter будут блокироваться. Маск также заявлял, что социальная сеть решила отложить возобновление продаж подписок верификации, пока руководство онлайн-платформы не убедится в возможности предотвратить попытки пользователей выдавать себя за других.В конце октября предприниматель Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Маск также предупреждал, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает".

https://ria.ru/20221130/twitter-1835419085.html

https://ria.ru/20221129/tvitter-1834915240.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, илон маск, twitter