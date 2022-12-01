https://ria.ru/20221201/tribunal-1835468592.html

В Совфеде прокомментировали идею Запада о создании трибунала по Украине

В Совфеде прокомментировали идею Запада о создании трибунала по Украине - РИА Новости, 01.12.2022

В Совфеде прокомментировали идею Запада о создании трибунала по Украине

Для России создание на Западе "трибунала" для якобы расследования действий РФ на Украине не несёт никаких правовых последствий, заявил РИА Новости в четверг... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T10:18

2022-12-01T10:18

2022-12-01T10:18

специальная военная операция на украине

андрей клишас

украина

россия

совет федерации рф

политика

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Для России создание на Западе "трибунала" для якобы расследования действий РФ на Украине не несёт никаких правовых последствий, заявил РИА Новости в четверг глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.Ранее Франция начала работу с европейскими и украинскими партнерами по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине, заявили в МИД страны."Никаких правовых последствий. А о праве в Европе давно забыли", - сказал Клишас.Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала создать специальный международный уголовный трибунал по Украине, при этом изначально нарушив основной принцип беспристрастности судебного разбирательства и обозначив Россию виновной еще до создания такой инстанции, а также игнорируя предыдущие сигналы о военных преступлениях Киева в Донбассе.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины.

https://ria.ru/20221201/politika-1835259472.html

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

андрей клишас, украина, россия, совет федерации рф, политика