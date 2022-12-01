https://ria.ru/20221201/tribunal-1835468592.html
В Совфеде прокомментировали идею Запада о создании трибунала по Украине
В Совфеде прокомментировали идею Запада о создании трибунала по Украине - РИА Новости, 01.12.2022
В Совфеде прокомментировали идею Запада о создании трибунала по Украине
Для России создание на Западе "трибунала" для якобы расследования действий РФ на Украине не несёт никаких правовых последствий, заявил РИА Новости в четверг... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T10:18
2022-12-01T10:18
2022-12-01T10:18
специальная военная операция на украине
андрей клишас
украина
россия
совет федерации рф
политика
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Для России создание на Западе "трибунала" для якобы расследования действий РФ на Украине не несёт никаких правовых последствий, заявил РИА Новости в четверг глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.Ранее Франция начала работу с европейскими и украинскими партнерами по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине, заявили в МИД страны."Никаких правовых последствий. А о праве в Европе давно забыли", - сказал Клишас.Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала создать специальный международный уголовный трибунал по Украине, при этом изначально нарушив основной принцип беспристрастности судебного разбирательства и обозначив Россию виновной еще до создания такой инстанции, а также игнорируя предыдущие сигналы о военных преступлениях Киева в Донбассе.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины.
https://ria.ru/20221201/politika-1835259472.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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андрей клишас, украина, россия, совет федерации рф, политика
Специальная военная операция на Украине, Андрей Клишас, Украина, Россия, Совет Федерации РФ, Политика
В Совфеде прокомментировали идею Запада о создании трибунала по Украине
Сенатор Клишас об идее трибунала по Украине: для России это правовых последствий не несет