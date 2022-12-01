https://ria.ru/20221201/toyota-1835589294.html
На заводе Toyota в Петербурге началась процедура консервации
На заводе Toyota в Петербурге началась процедура консервации - РИА Новости, 01.12.2022
На заводе Toyota в Петербурге началась процедура консервации
Завод японского автоконцерна Toyota в Санкт-Петербурге после остановки производства проходит процедуру консервации, при этом совместно с правительством города... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T15:25
2022-12-01T15:25
2022-12-01T15:41
санкт-петербург
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
авто
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Завод японского автоконцерна Toyota в Санкт-Петербурге после остановки производства проходит процедуру консервации, при этом совместно с правительством города прорабатываются возможные варианты развития производственной площадки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга России.В среду на заводе Toyota в Санкт-Петербурге проходила внеплановая проверка соблюдения требований налогового и трудового законодательства, а также законодательства об импортозамещении, акционерных обществах, техническом регулировании и промышленной безопасности, сообщали в компании. Безопасность проведения проверки обеспечивалась силами Росгвардии и ОМОНа."В части полномочий Минпромторга сообщаем, что после остановки производства завод проходит процедуру консервации, однако совместно с петербургским правительством прорабатываются возможные варианты развития производственной площадки", - отметили в министерстве, комментируя проверку.В Минпромторге также напомнили, что в настоящее время подведомственное министерству ФГУП "НАМИ" покупку завода Toyota не рассматривает.В сентябре Минпромторг сообщал РИА Новости, что компания "Тойота Мотор", официальный представитель Toyota на российском рынке, закрывает сборочную площадку в Петербурге. В Toyota поясняли, что причина закрытия российского завода - невозможность поставок необходимых комплектующих. Само производство на площадке было приостановлено еще с 4 марта.
https://ria.ru/20221201/avtorynok-1835449130.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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санкт-петербург, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, авто
Санкт-Петербург, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Россия, Авто
15:25 01.12.2022 (обновлено: 15:41 01.12.2022)
На заводе Toyota в Петербурге началась процедура консервации
На заводе Toyota в Петербурге началась процедура консервации после остановки производства
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Завод японского автоконцерна Toyota в Санкт-Петербурге после остановки производства проходит процедуру консервации, при этом совместно с правительством города прорабатываются возможные варианты развития производственной площадки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга России.
В среду на заводе Toyota в Санкт-Петербурге проходила внеплановая проверка соблюдения требований налогового и трудового законодательства, а также законодательства об импортозамещении, акционерных обществах, техническом регулировании и промышленной безопасности, сообщали в компании. Безопасность проведения проверки обеспечивалась силами Росгвардии и ОМОНа.
"В части полномочий Минпромторга сообщаем, что после остановки производства завод проходит процедуру консервации, однако совместно с петербургским правительством прорабатываются возможные варианты развития производственной площадки", - отметили в министерстве, комментируя проверку.
В Минпромторге также напомнили, что в настоящее время подведомственное министерству ФГУП "НАМИ" покупку завода Toyota не рассматривает.
В сентябре Минпромторг сообщал РИА Новости, что компания "Тойота Мотор", официальный представитель Toyota на российском рынке, закрывает сборочную площадку в Петербурге. В Toyota поясняли, что причина закрытия российского завода - невозможность поставок необходимых комплектующих. Само производство на площадке было приостановлено еще с 4 марта.