https://ria.ru/20221201/toyota-1835589294.html

На заводе Toyota в Петербурге началась процедура консервации

На заводе Toyota в Петербурге началась процедура консервации - РИА Новости, 01.12.2022

На заводе Toyota в Петербурге началась процедура консервации

Завод японского автоконцерна Toyota в Санкт-Петербурге после остановки производства проходит процедуру консервации, при этом совместно с правительством города... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T15:25

2022-12-01T15:25

2022-12-01T15:41

санкт-петербург

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

россия

авто

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Завод японского автоконцерна Toyota в Санкт-Петербурге после остановки производства проходит процедуру консервации, при этом совместно с правительством города прорабатываются возможные варианты развития производственной площадки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга России.В среду на заводе Toyota в Санкт-Петербурге проходила внеплановая проверка соблюдения требований налогового и трудового законодательства, а также законодательства об импортозамещении, акционерных обществах, техническом регулировании и промышленной безопасности, сообщали в компании. Безопасность проведения проверки обеспечивалась силами Росгвардии и ОМОНа."В части полномочий Минпромторга сообщаем, что после остановки производства завод проходит процедуру консервации, однако совместно с петербургским правительством прорабатываются возможные варианты развития производственной площадки", - отметили в министерстве, комментируя проверку.В Минпромторге также напомнили, что в настоящее время подведомственное министерству ФГУП "НАМИ" покупку завода Toyota не рассматривает.В сентябре Минпромторг сообщал РИА Новости, что компания "Тойота Мотор", официальный представитель Toyota на российском рынке, закрывает сборочную площадку в Петербурге. В Toyota поясняли, что причина закрытия российского завода - невозможность поставок необходимых комплектующих. Само производство на площадке было приостановлено еще с 4 марта.

https://ria.ru/20221201/avtorynok-1835449130.html

https://ria.ru/20221201/prodazhi-1835536252.html

санкт-петербург

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

санкт-петербург, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, авто