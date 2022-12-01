https://ria.ru/20221201/tigr-1835440011.html

В Приморье выясняют причину необычного поведения амурского тигра

В Приморье выясняют причину необычного поведения амурского тигра - РИА Новости, 01.12.2022

В Приморье выясняют причину необычного поведения амурского тигра

Специалисты в Приморье выясняют причину необычного поведения амурского тигра, который выходит к дороге в Партизанском районе, сообщает Центр "Амурский тигр". РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T02:30

2022-12-01T02:30

2022-12-01T02:30

партизанский район

россия

приморский край

центр "амурский тигр"

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ВЛАДИВОСТОК, 1 дек - РИА Новости. Специалисты в Приморье выясняют причину необычного поведения амурского тигра, который выходит к дороге в Партизанском районе, сообщает Центр "Амурский тигр".В соцсетях распространяются видео, на которых тигр лежит или стоит у дороги буквально в метре от автомобилей, не пугаясь людей."В Партизанском районе Приморского края специалисты выясняют причину необычного поведения амурского тигра. Хищника, который с легкой руки одного из очевидцев получил прозвище Барсик, заметили на обочине дороги. Заметили один, два, три… Несколько раз в общем – непорядок, несвойственно так хищному зверю себя вести", - говорится в сообщении.На место приезжала полиция и инспекторы охотнадзора. Когда тигр ушел, его лежку осмотрели: следов крови нет, значит хищник не ранен. Истощенным он также не выглядит. Скорее всего, это молодой самец с обостренным любопытством, полагают в Центре."По второй (маловероятной) версии — это самка и где-то неподалеку ее тигрята… Специалисты продолжат работу, чтобы удостовериться в том, что с редким зверем все в порядке, и обеспечить безопасность людей", - отмечают в Центре.Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. По результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.

https://ria.ru/20221124/tigry-1833873438.html

https://ria.ru/20220728/populyatsiya-1805581045.html

партизанский район

россия

приморский край

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партизанский район, россия, приморский край, центр "амурский тигр"