https://ria.ru/20221201/tailand-1835451197.html

Власти Таиланда изучают возможность импорта российских энергоресурсов

Власти Таиланда изучают возможность импорта российских энергоресурсов - РИА Новости, 01.12.2022

Власти Таиланда изучают возможность импорта российских энергоресурсов

Власти и бизнес Таиланда изучают возможность импорта энергоресурсов РФ, включая информацию о ценах и требуемом объеме поставок, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T08:32

2022-12-01T08:32

2022-12-01T09:12

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Власти и бизнес Таиланда изучают возможность импорта энергоресурсов РФ, включая информацию о ценах и требуемом объеме поставок, заявил в интервью РИА Новости посол Таиланда в РФ Сасиват Вонгсинсават."Возможность импорта российских энергоресурсов, а также детали относительно цены и объемов, все еще изучается соответствующими тайскими властями и частными компаниями", - сказал дипломат.Ранее директор третьего департамента Азии МИД РФ Николай Ноздрев заявлял РИА Новости, что почти все страны АСЕАН (входят Камбоджа, Таиланд, Малайзия, Сингапур, Индонезия, Бруней, Филиппины, Вьетнам, Лаос и Мьянма) в той или иной мере проявляют интерес к наращиванию импорта углеводородов из России, однако не назвал их.Читайте полный текст интервью >>

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

таиланд, россия, в мире