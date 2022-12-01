https://ria.ru/20221201/tailand-1835451197.html
Власти Таиланда изучают возможность импорта российских энергоресурсов
Власти Таиланда изучают возможность импорта российских энергоресурсов - РИА Новости, 01.12.2022
Власти Таиланда изучают возможность импорта российских энергоресурсов
Власти и бизнес Таиланда изучают возможность импорта энергоресурсов РФ, включая информацию о ценах и требуемом объеме поставок, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T08:32
2022-12-01T08:32
2022-12-01T09:12
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Власти и бизнес Таиланда изучают возможность импорта энергоресурсов РФ, включая информацию о ценах и требуемом объеме поставок, заявил в интервью РИА Новости посол Таиланда в РФ Сасиват Вонгсинсават."Возможность импорта российских энергоресурсов, а также детали относительно цены и объемов, все еще изучается соответствующими тайскими властями и частными компаниями", - сказал дипломат.Ранее директор третьего департамента Азии МИД РФ Николай Ноздрев заявлял РИА Новости, что почти все страны АСЕАН (входят Камбоджа, Таиланд, Малайзия, Сингапур, Индонезия, Бруней, Филиппины, Вьетнам, Лаос и Мьянма) в той или иной мере проявляют интерес к наращиванию импорта углеводородов из России, однако не назвал их.Читайте полный текст интервью >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таиланд, россия, в мире
08:32 01.12.2022 (обновлено: 09:12 01.12.2022)
Власти Таиланда изучают возможность импорта российских энергоресурсов
Посол Вонгсинсават: власти Таиланда изучают возможность импорта российских энергоресурсов