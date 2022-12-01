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Власти Таиланда изучают возможность импорта российских энергоресурсов - РИА Новости, 01.12.2022
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Власти Таиланда изучают возможность импорта российских энергоресурсов
Власти Таиланда изучают возможность импорта российских энергоресурсов - РИА Новости, 01.12.2022
Власти Таиланда изучают возможность импорта российских энергоресурсов
Власти и бизнес Таиланда изучают возможность импорта энергоресурсов РФ, включая информацию о ценах и требуемом объеме поставок, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T08:32
2022-12-01T09:12
таиланд
россия
в мире
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Власти и бизнес Таиланда изучают возможность импорта энергоресурсов РФ, включая информацию о ценах и требуемом объеме поставок, заявил в интервью РИА Новости посол Таиланда в РФ Сасиват Вонгсинсават."Возможность импорта российских энергоресурсов, а также детали относительно цены и объемов, все еще изучается соответствующими тайскими властями и частными компаниями", - сказал дипломат.Ранее директор третьего департамента Азии МИД РФ Николай Ноздрев заявлял РИА Новости, что почти все страны АСЕАН (входят Камбоджа, Таиланд, Малайзия, Сингапур, Индонезия, Бруней, Филиппины, Вьетнам, Лаос и Мьянма) в той или иной мере проявляют интерес к наращиванию импорта углеводородов из России, однако не назвал их.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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таиланд, россия, в мире
Таиланд, Россия, В мире
08:32 01.12.2022 (обновлено: 09:12 01.12.2022)
 
Власти Таиланда изучают возможность импорта российских энергоресурсов

Посол Вонгсинсават: власти Таиланда изучают возможность импорта российских энергоресурсов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкТрубопровод
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Власти и бизнес Таиланда изучают возможность импорта энергоресурсов РФ, включая информацию о ценах и требуемом объеме поставок, заявил в интервью РИА Новости посол Таиланда в РФ Сасиват Вонгсинсават.
"Возможность импорта российских энергоресурсов, а также детали относительно цены и объемов, все еще изучается соответствующими тайскими властями и частными компаниями", - сказал дипломат.
Ранее директор третьего департамента Азии МИД РФ Николай Ноздрев заявлял РИА Новости, что почти все страны АСЕАН (входят Камбоджа, Таиланд, Малайзия, Сингапур, Индонезия, Бруней, Филиппины, Вьетнам, Лаос и Мьянма) в той или иной мере проявляют интерес к наращиванию импорта углеводородов из России, однако не назвал их.
Читайте полный текст интервью >>
Чрезвычайный и полномочный посол Королевства в РФ Таиланд Сасиват Вонгсинсават - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
08:31
Таиланд готов экспортировать в Россию автозапчасти, заявил посол
 
ТаиландРоссияВ мире
 
 
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