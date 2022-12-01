https://ria.ru/20221201/tailand-1835451058.html
Таиланд готов экспортировать в Россию автозапчасти, заявил посол
Таиланд готов экспортировать в Россию автозапчасти, заявил посол - РИА Новости, 01.12.2022
Таиланд готов экспортировать в Россию автозапчасти, заявил посол
Бангкок готов экспортировать в РФ автозапчасти, ждет от российских компаний подробного списка по объемам и характеристикам для поставок, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T08:31
2022-12-01T08:31
2022-12-01T09:11
экономика
сасиват вонгсинсават (посол королевства таиланд в россии)
таиланд
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бангкок
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Бангкок готов экспортировать в РФ автозапчасти, ждет от российских компаний подробного списка по объемам и характеристикам для поставок, заявил в интервью РИА Новости посол Таиланда в РФ Сасиват Вонгсинсават.По его словам, некоторые российские компании и местные органы власти ранее проявили интерес к покупке запчастей в Таиланде."Но мы все еще ждем от них подробных списков, будут ли это легковые, грузовые автомобили или другие конкретные модели, и объем, который им требуется", - сказал дипломат."Что касается универсальных запчастей, например, масляных фильтров, воздушных фильтров, резиновых деталей, а также других автомобильных аксессуаров, они уже готовы для экспорта в Россию", - добавил он.Автомобильная промышленность Таиланда является крупнейшей в Юго-Восточной Азии, а во всем мире, согласно открытой статистике, Таиланд в 2021 году занимал 10 место по производству автомобилей – в основном зарубежных компаний.Читайте полный текст интервью >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сасиват вонгсинсават (посол королевства таиланд в россии), таиланд, россия, бангкок
Экономика, Сасиват Вонгсинсават (посол Королевства Таиланд в России), Таиланд, Россия, Бангкок
08:31 01.12.2022 (обновлено: 09:11 01.12.2022)
Таиланд готов экспортировать в Россию автозапчасти, заявил посол
Посол Таиланда Вонгсинсават: Бангкок готов экспортировать в Россию автозапчасти
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Бангкок готов экспортировать в РФ автозапчасти, ждет от российских компаний подробного списка по объемам и характеристикам для поставок, заявил в интервью РИА Новости посол Таиланда в РФ Сасиват Вонгсинсават.
По его словам, некоторые российские компании и местные органы власти ранее проявили интерес к покупке запчастей в Таиланде.
"Но мы все еще ждем от них подробных списков, будут ли это легковые, грузовые автомобили или другие конкретные модели, и объем, который им требуется", - сказал дипломат.
"Что касается универсальных запчастей, например, масляных фильтров, воздушных фильтров, резиновых деталей, а также других автомобильных аксессуаров, они уже готовы для экспорта в Россию", - добавил он.
Автомобильная промышленность Таиланда является крупнейшей в Юго-Восточной Азии
, а во всем мире, согласно открытой статистике, Таиланд в 2021 году занимал 10 место по производству автомобилей – в основном зарубежных компаний.