https://ria.ru/20221201/tailand-1835451058.html

Таиланд готов экспортировать в Россию автозапчасти, заявил посол

Таиланд готов экспортировать в Россию автозапчасти, заявил посол - РИА Новости, 01.12.2022

Таиланд готов экспортировать в Россию автозапчасти, заявил посол

Бангкок готов экспортировать в РФ автозапчасти, ждет от российских компаний подробного списка по объемам и характеристикам для поставок, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T08:31

2022-12-01T08:31

2022-12-01T09:11

экономика

сасиват вонгсинсават (посол королевства таиланд в россии)

таиланд

россия

бангкок

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Бангкок готов экспортировать в РФ автозапчасти, ждет от российских компаний подробного списка по объемам и характеристикам для поставок, заявил в интервью РИА Новости посол Таиланда в РФ Сасиват Вонгсинсават.По его словам, некоторые российские компании и местные органы власти ранее проявили интерес к покупке запчастей в Таиланде."Но мы все еще ждем от них подробных списков, будут ли это легковые, грузовые автомобили или другие конкретные модели, и объем, который им требуется", - сказал дипломат."Что касается универсальных запчастей, например, масляных фильтров, воздушных фильтров, резиновых деталей, а также других автомобильных аксессуаров, они уже готовы для экспорта в Россию", - добавил он.Автомобильная промышленность Таиланда является крупнейшей в Юго-Восточной Азии, а во всем мире, согласно открытой статистике, Таиланд в 2021 году занимал 10 место по производству автомобилей – в основном зарубежных компаний.Читайте полный текст интервью >>

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россия

бангкок

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, сасиват вонгсинсават (посол королевства таиланд в россии), таиланд, россия, бангкок