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Всемирный день борьбы со СПИДом

Всемирный день борьбы со СПИДом - РИА Новости, 01.12.2022

Всемирный день борьбы со СПИДом

Всемирный день борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита – ВИЧ/СПИДом (World AIDS Day) ежегодно отмечается в мире 1 декабря. Он был учрежден по решению... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T02:04

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Всемирный день борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита – ВИЧ/СПИДом (World AIDS Day) ежегодно отмечается в мире 1 декабря. Он был учрежден по решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Генеральной Ассамблеи ООН, принятому в 1988 году. ВИЧ-инфекция – медленно прогрессирующее инфекционное заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Размножаясь, ВИЧ поражает клетки иммунной системы – CD4+-Т-лимфоциты. В результате размножения ВИЧ количество CD4+-Т-лимфоцитов постепенно уменьшается. ВИЧ-инфекция поражает защитную систему организма человека, и он становится более подвержен другим инфекционным и опухолевым заболеваниям. СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита – тяжелое состояние, которое развивается у человека на фоне выраженного иммунодефицита, вызванного длительным течением ВИЧ-инфекции. Первые случаи этого заболевания были выявлены в конце 1970-х годов в Центральной Африке, на островах Карибского моря и в США. Термин "СПИД" (синдром приобретенного иммунодефицита) был введен медиками в 1981 году. Спустя два года французский врач Люк Монтанье со своими коллегами смогли открыть возбудитель болезни. К настоящему времени заболеваемость регистрируется почти во всех странах мира. Впервые Всемирный день борьбы со СПИДом отмечался в 1988 году. Этот День стал одним из самых важных международных дней, связанных с вопросами здравоохранения и одной из ключевых возможностей повышения информированности, воздания должной памяти погибших от болезни и возможности отметить такие достижения как расширение доступа к лечению и мерам по профилактике. Международным символом борьбы со СПИДом является "красная ленточка" – кусок шелковой ленты, сложенный особым образом. Эту эмблему создал в апреле 1991 года американский художник Франк Мур, который умер от СПИДа в 2002 году в возрасте 48 лет. Ни одно мероприятие в области СПИДа сейчас не обходится без "красной ленточки", которую используют как логотип и ВОЗ, и агентства ООН, и различные благотворительные фонды.Каждый год Всемирный день борьбы со СПИДом проводится под различными девизами, отражающими существующие в данный момент насущные проблемы.До 2004 года координатором проведения Всемирного дня борьбы со СПИДом являлась Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС). С 2004 года темы дня определяет руководящий комитет Всемирной кампании по СПИДу в консультации с гражданским обществом, организациями и государственными учреждениями, связанными с деятельностью по решению проблем ВИЧ.Темы выбираются на один или два года и не связаны конкретно только со Всемирным днем борьбы со СПИДом.В 2022 году Всемирный день борьбы со СПИДом проходит под девизом "Время для равенства!". В ЮНЭЙДС отмечают, что за последние два года, в связи с пандемией COVID-19 и другими глобальными кризисами, прогресс в борьбе с ВИЧ замедлился, объем ресурсов сократился, в результате чего миллионы жизней оказались под угрозой. В ходе борьбы с ВИЧ по-прежнему сохраняется неравенство в предоставлении самых базовых услуг, таких как тестирование, лечение. Для полной победы над СПИДом к 2030 году с экономическим, социальным, культурным и правовым неравенством необходимо покончить как можно скорее. По данным ЮНЭЙДС, в 2021 году общемировое число людей, живущих с ВИЧ, составило 38,4 миллиона, из них 1,7 миллиона – дети младше 14 лет. Женщины и девочки составляли 54% всех людей, живущих с ВИЧ. При этом 85% всех людей, живущих с ВИЧ, знали свой статус. Число новых случаев инфицирования ВИЧ в 2021 году составило 1,5 миллиона человек, что на 54% меньше по сравнению с 1996 годом, когда этот показатель достиг пикового значения. В 2021 году 650 тысяч человек умерли от болезней, связанных со СПИДом. В ЮНЭЙДС отмечают, что на сегодняшний день продолжительность жизни ВИЧ-инфицированного человека, принимающего антиретровирусные препараты, не отличается от продолжительности жизни здорового человека того же возраста. В России, по состоянию на 31 декабря 2021 года, среди граждан Российской Федерации было зарегистрировано 1 137 596 человек с подтвержденным диагнозом "ВИЧ-инфекция". В 2021 году в РФ было зарегистрировано 71 019 новых случаев выявления ВИЧ-инфекции, исключая выявленных анонимно и иностранных граждан, что на 1,4% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. При этом 34 093 инфицированных ВИЧ россиян скончались, что на 5,9% больше, чем в 2020 году.Случаи ВИЧ-инфекции зарегистрированы во всех субъектах Российской Федерации. К наиболее пораженным ВИЧ-инфекцией относятся: Иркутская, Челябинская, Свердловская области, Красноярский край, Оренбургская область, Пермский край, Томская, Новосибирская, Кемеровская, Тюменская области, Алтайский край и другие.В последние годы в Российской Федерации ВИЧ-инфекция выявляется среди населения наиболее активного трудоспособного возраста. В 2021 году почти в 40% случаев ВИЧ-инфекция диагностировалась у россиян в возрасте 30-39 лет, в 30% – в возрасте 40-49 лет. Доля пожилых возросла, а молодежи в возрасте 15-20 лет снизилась в прошлом году до 0,8%.За весь период наблюдения к 31 декабря 2021 года в Российской Федерации родилось 232 285 детей от ВИЧ-инфицированных матерей, у 12 107 из них была подтверждена ВИЧ-инфекция (5,2%). В 2021 году в России родилось 13 203 детей от ВИЧ-инфицированных матерей, у 146 детей (1,1%) был подтвержден ВИЧ. В декабре 2020 года в России была утверждена Государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ-инфекции на период до 2030 года. Цель стратегии – предупреждение распространения ВИЧ на территории России, чтобы к 2030 году это заболевание перестало быть угрозой общественному здоровью.Стратегия предполагает обеспечение охвата населения эффективным скринингом на ВИЧ-инфекцию для максимального выявления инфицированных, а также увеличение охвата антиретровирусной терапией и снижение риска передачи ВИЧ от матери к ребенку.Кроме того, предполагается предоставить социальную поддержку ВИЧ-инфицированным и членам их семей, а также обеспечить высокое качество жизни детей с ВИЧ.В рамках стратегии рекомендуется обеспечить максимальный охват медосвидетельствованием на ВИЧ пациентов, которым планируется провести диагностические мероприятия или лечение с применением инвазивных манипуляций или хирургических вмешательств. Следует также повысить охват тестированием на ВИЧ беременных женщин. Кроме того, рекомендуется активно внедрять современные подходы к тестированию.Документ предполагает также реализацию комплекса мер для снижения стоимости антиретровирусной терапии. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, карибское море, сша, юнэйдс, оон, воз