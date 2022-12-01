10:28 01.12.2022 (обновлено: 12:54 01.12.2022)
Французов взбесило решение создать спецтрибунал против России
Читателей Le Figaro возмутило решение создать спецтрибунал против России
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 1дек — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о создании специального трибунала для расследования действий России на Украине.
"Вместе с нашими партнерами мы обеспечим, чтобы Россия заплатила за причиненные ею разрушения, используя замороженные средства олигархов и активы Центрального банка", — написала она накануне в Twitter.
Многие комментаторы отметили, что действия ЕК не только могут привести к эскалации кризиса, но и основаны на двойных стандартах.
"Запад присваивает себе право, справедливость и мораль. После Обамы и его Нобелевской премии мира меня уже ничто не удивляет. В таких судах подсудимые — всегда враги США", — написал пользовать с ником La bonne frite française.
"Давайте не будем забывать о трибунале США по военным преступлениям по всему Ближнему Востоку. А хотя нет, мы не можем, они хорошие ребята", — сыронизировала DominiqueD.
"Готовы ли болтуны из ЕС подать на Америку в суд за их преступления в Лаосе? Там смелости не хватит, это точно..." — посетовал Jacques 3419.
"ЕС делает все, чтобы эти боевые действия продолжались. Его решения или предложения только подливают масла в огонь. Фон дер Ляйен использует эти страдания, чтобы существовать", — подытожил BENOIT DUBOIS 3.
Накануне парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала создать специальный международный уголовный трибунал по Украине, при этом изначально нарушив основной принцип беспристрастности судебного разбирательства. Европейские представители обозначили Москву виновной еще до создания такой инстанции, а также проигнорировали предыдущие сигналы о военных преступлениях Киева в Донбассе.
Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас, в свою очередь, заявил, что для России создание на Западе подобного "трибунала" не несет никаких правовых последствий.
Кроме того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что Москва категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины.