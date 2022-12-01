https://ria.ru/20221201/spetsoperatsiya-1835567842.html

Российский военный рассказал о ситуации на Запорожском направлении

Российский военный рассказал о ситуации на Запорожском направлении - РИА Новости, 01.12.2022

Российский военный рассказал о ситуации на Запорожском направлении

Подразделения Вооруженных сил РФ, обороняющиеся на участках фронта на запорожском направлении, обеспечены огневыми средствами в достаточном количестве, заявил... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T14:16

2022-12-01T14:16

2022-12-01T14:16

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

энергодар

запорожская аэс

безопасность

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 1 дек – РИА Новости. Подразделения Вооруженных сил РФ, обороняющиеся на участках фронта на запорожском направлении, обеспечены огневыми средствами в достаточном количестве, заявил журналистам командир подразделения с позывным "Курах"."Достаточно огневых средств и противотанковых средств. Имеются запасы. Есть приданные подразделения", - сказал он.На линии фронта в Запорожской области не первую неделю ожидают наступления украинских войск, хотя на сегодня ситуация стабильная. Как сообщала в конце октября администрация этого нового российского региона, Энергодар с Запорожской АЭС, Мелитополь и Бердянск могут стать основными целями возможного наступления противника. На запорожское направление, отмечали власти, перегруппируется множество украинских соединений.

https://radiosputnik.ria.ru/20221130/kadyrov-1835417251.html

россия

запорожская область

энергодар

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, запорожская область, энергодар, запорожская аэс, безопасность