https://ria.ru/20221201/spetsoperatsiya-1835567842.html
Российский военный рассказал о ситуации на Запорожском направлении
Российский военный рассказал о ситуации на Запорожском направлении - РИА Новости, 01.12.2022
Российский военный рассказал о ситуации на Запорожском направлении
Подразделения Вооруженных сил РФ, обороняющиеся на участках фронта на запорожском направлении, обеспечены огневыми средствами в достаточном количестве, заявил... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T14:16
2022-12-01T14:16
2022-12-01T14:16
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
энергодар
запорожская аэс
безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 1 дек – РИА Новости. Подразделения Вооруженных сил РФ, обороняющиеся на участках фронта на запорожском направлении, обеспечены огневыми средствами в достаточном количестве, заявил журналистам командир подразделения с позывным "Курах"."Достаточно огневых средств и противотанковых средств. Имеются запасы. Есть приданные подразделения", - сказал он.На линии фронта в Запорожской области не первую неделю ожидают наступления украинских войск, хотя на сегодня ситуация стабильная. Как сообщала в конце октября администрация этого нового российского региона, Энергодар с Запорожской АЭС, Мелитополь и Бердянск могут стать основными целями возможного наступления противника. На запорожское направление, отмечали власти, перегруппируется множество украинских соединений.
https://radiosputnik.ria.ru/20221130/kadyrov-1835417251.html
россия
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запорожская область, энергодар, запорожская аэс, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Энергодар, Запорожская АЭС, Безопасность
Российский военный рассказал о ситуации на Запорожском направлении
Командир российского подразделения: у военных на Запорожском направлении хватает оружия