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Российский военный рассказал о ситуации на Запорожском направлении - РИА Новости, 01.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221201/spetsoperatsiya-1835567842.html
Российский военный рассказал о ситуации на Запорожском направлении
Российский военный рассказал о ситуации на Запорожском направлении - РИА Новости, 01.12.2022
Российский военный рассказал о ситуации на Запорожском направлении
Подразделения Вооруженных сил РФ, обороняющиеся на участках фронта на запорожском направлении, обеспечены огневыми средствами в достаточном количестве, заявил... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T14:16
2022-12-01T14:16
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
энергодар
запорожская аэс
безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 1 дек – РИА Новости. Подразделения Вооруженных сил РФ, обороняющиеся на участках фронта на запорожском направлении, обеспечены огневыми средствами в достаточном количестве, заявил журналистам командир подразделения с позывным "Курах"."Достаточно огневых средств и противотанковых средств. Имеются запасы. Есть приданные подразделения", - сказал он.На линии фронта в Запорожской области не первую неделю ожидают наступления украинских войск, хотя на сегодня ситуация стабильная. Как сообщала в конце октября администрация этого нового российского региона, Энергодар с Запорожской АЭС, Мелитополь и Бердянск могут стать основными целями возможного наступления противника. На запорожское направление, отмечали власти, перегруппируется множество украинских соединений.
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россия
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россия, запорожская область, энергодар, запорожская аэс, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Энергодар, Запорожская АЭС, Безопасность
14:16 01.12.2022
 
Российский военный рассказал о ситуации на Запорожском направлении

Командир российского подразделения: у военных на Запорожском направлении хватает оружия

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 1 дек – РИА Новости. Подразделения Вооруженных сил РФ, обороняющиеся на участках фронта на запорожском направлении, обеспечены огневыми средствами в достаточном количестве, заявил журналистам командир подразделения с позывным "Курах".
"Достаточно огневых средств и противотанковых средств. Имеются запасы. Есть приданные подразделения", - сказал он.
На линии фронта в Запорожской области не первую неделю ожидают наступления украинских войск, хотя на сегодня ситуация стабильная. Как сообщала в конце октября администрация этого нового российского региона, Энергодар с Запорожской АЭС, Мелитополь и Бердянск могут стать основными целями возможного наступления противника. На запорожское направление, отмечали власти, перегруппируется множество украинских соединений.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
Вчера, 21:30В мире
Кадыров показал видео зачистки в Запорожской области
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьЭнергодарЗапорожская АЭСБезопасность
 
 
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