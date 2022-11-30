https://ria.ru/20221130/kurakh-1835347507.html

Российские военные заявили о готовности остановить ВСУ у Запорожья

Российские военные заявили о готовности остановить ВСУ у Запорожья - РИА Новости, 30.11.2022

Российские военные заявили о готовности остановить ВСУ у Запорожья

Командир подразделения вооруженных сил России с позывным "Курах" заявил журналистам, что подразделения артиллерийской поддержки готовы максимально быстро... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T16:58

2022-11-30T16:58

2022-11-30T18:44

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

запорожье

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МЕЛИТОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Командир подразделения вооруженных сил России с позывным "Курах" заявил журналистам, что подразделения артиллерийской поддержки готовы максимально быстро пресечь попытки украинских боевиков прорвать оборону в районе Запорожья."В районе обороны полка у нас дежурят огневые средства, артиллерия, которые в считанные минуты наносят удар. В том числе в районе обороны отдельных подразделений есть приданные артиллерийские подразделения. Минометы, противотанковые средства и так далее", - сказал командир подразделения вооружённых сил России.Он подробно рассказал о налаженном взаимодействии передовых подразделений и средств огневой поддержки."В настоящее время дежурные огневые средства наносят удар в считанные минуты. Разведка, артиллерия, командование работают своевременно… Угрозы скрытно подойти и прорвать оборону, нанести ущерб обороняющимся подразделениям – это в настоящее время исключено", - сказал командир подразделения вооружённых сил России.

https://ria.ru/20221130/dnr-1835278793.html

запорожье

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Командир одного из подразделений в Запорожской области о попытках ВСУ прорвать оборону Командир одного из подразделений в Запорожской области о попытках ВСУ прорвать оборону 2022-11-30T16:58 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, запорожье