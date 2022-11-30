https://ria.ru/20221130/kurakh-1835347507.html
Российские военные заявили о готовности остановить ВСУ у Запорожья
Российские военные заявили о готовности остановить ВСУ у Запорожья - РИА Новости, 30.11.2022
Российские военные заявили о готовности остановить ВСУ у Запорожья
Командир подразделения вооруженных сил России с позывным "Курах" заявил журналистам, что подразделения артиллерийской поддержки готовы максимально быстро... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T16:58
2022-11-30T16:58
2022-11-30T18:44
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
запорожье
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МЕЛИТОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Командир подразделения вооруженных сил России с позывным "Курах" заявил журналистам, что подразделения артиллерийской поддержки готовы максимально быстро пресечь попытки украинских боевиков прорвать оборону в районе Запорожья."В районе обороны полка у нас дежурят огневые средства, артиллерия, которые в считанные минуты наносят удар. В том числе в районе обороны отдельных подразделений есть приданные артиллерийские подразделения. Минометы, противотанковые средства и так далее", - сказал командир подразделения вооружённых сил России.Он подробно рассказал о налаженном взаимодействии передовых подразделений и средств огневой поддержки."В настоящее время дежурные огневые средства наносят удар в считанные минуты. Разведка, артиллерия, командование работают своевременно… Угрозы скрытно подойти и прорвать оборону, нанести ущерб обороняющимся подразделениям – это в настоящее время исключено", - сказал командир подразделения вооружённых сил России.
https://ria.ru/20221130/dnr-1835278793.html
запорожье
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835383822_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_07462ace6eeda49788c0023f7badd425.png
Командир одного из подразделений в Запорожской области о попытках ВСУ прорвать оборону
Командир одного из подразделений в Запорожской области о попытках ВСУ прорвать оборону
2022-11-30T16:58
true
PT0M39S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, запорожье
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Запорожье
16:58 30.11.2022 (обновлено: 18:44 30.11.2022)
Российские военные заявили о готовности остановить ВСУ у Запорожья
Командир подразделения "Курах": ВС России готовы пресечь попытку прорыва у Запорожья
МЕЛИТОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Командир подразделения вооруженных сил России с позывным "Курах" заявил журналистам, что подразделения артиллерийской поддержки готовы максимально быстро пресечь попытки украинских боевиков прорвать оборону в районе Запорожья.
"В районе обороны полка у нас дежурят огневые средства, артиллерия, которые в считанные минуты наносят удар. В том числе в районе обороны отдельных подразделений есть приданные артиллерийские подразделения. Минометы, противотанковые средства и так далее", - сказал командир подразделения вооружённых сил России.
Он подробно рассказал о налаженном взаимодействии передовых подразделений и средств огневой поддержки.
"В настоящее время дежурные огневые средства наносят удар в считанные минуты. Разведка, артиллерия, командование работают своевременно… Угрозы скрытно подойти и прорвать оборону, нанести ущерб обороняющимся подразделениям – это в настоящее время исключено", - сказал командир подразделения вооружённых сил России.