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Солнце в Петербурге в ноябре светило менее девяти часов, сообщил синоптик - РИА Новости, 01.12.2022
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Солнце в Петербурге в ноябре светило менее девяти часов, сообщил синоптик
Солнце в Петербурге в ноябре светило менее девяти часов, сообщил синоптик - РИА Новости, 01.12.2022
Солнце в Петербурге в ноябре светило менее девяти часов, сообщил синоптик
За прошедший месяц солнце светило в Санкт-Петербурге всего 8,4 часа, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T15:03
2022-12-01T15:03
александр колесов
санкт-петербург
погода
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек — РИА Новости. За прошедший месяц солнце светило в Санкт-Петербурге всего 8,4 часа, сообщил главный синоптик города Александр Колесов."Солнце светило в этом ноябре очень мало, всего 8,4 часа в течение 6 дней", - написал он в своем Telegram-канале.Колесов напомнил, что в ноябре 2016 года солнце в Северной столице светило всего 1,6 часа."Самое интересное в ноябрьской погоде Санкт-Петербурга - это переход от аномально жаркой погоды к очень холодной. Длительное стояние мощного антициклона с продолжительным влиянием восточного ветра. Отсутствие солнца в первой декаде месяца, и холодная третья декада ноября. Среднедекадная температура - 4,9 градуса вошла в тридцатку самых холодных декад ноября в Санкт-Петербурге", - добавил Колесов.Отмечается, что за прошедший месяц выпало 48 миллиметров осадков или 86% от нормы, осадки наблюдались 24 дня из 30.
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александр колесов, санкт-петербург, погода
Александр Колесов, Санкт-Петербург, Погода
15:03 01.12.2022
 
Солнце в Петербурге в ноябре светило менее девяти часов, сообщил синоптик

Синоптик Колесов: солнце в Петербурге в ноябре светило лишь 8,4 часа

© РИА Новости / Мария СеливановаСанкт-Петербург
Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Мария Селиванова
Санкт-Петербург. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек — РИА Новости. За прошедший месяц солнце светило в Санкт-Петербурге всего 8,4 часа, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.
"Солнце светило в этом ноябре очень мало, всего 8,4 часа в течение 6 дней", - написал он в своем Telegram-канале.
Колесов напомнил, что в ноябре 2016 года солнце в Северной столице светило всего 1,6 часа.
"Самое интересное в ноябрьской погоде Санкт-Петербурга - это переход от аномально жаркой погоды к очень холодной. Длительное стояние мощного антициклона с продолжительным влиянием восточного ветра. Отсутствие солнца в первой декаде месяца, и холодная третья декада ноября. Среднедекадная температура - 4,9 градуса вошла в тридцатку самых холодных декад ноября в Санкт-Петербурге", - добавил Колесов.
Отмечается, что за прошедший месяц выпало 48 миллиметров осадков или 86% от нормы, осадки наблюдались 24 дня из 30.
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