https://ria.ru/20221201/solntse-1835581237.html
Солнце в Петербурге в ноябре светило менее девяти часов, сообщил синоптик
Солнце в Петербурге в ноябре светило менее девяти часов, сообщил синоптик - РИА Новости, 01.12.2022
Солнце в Петербурге в ноябре светило менее девяти часов, сообщил синоптик
За прошедший месяц солнце светило в Санкт-Петербурге всего 8,4 часа, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T15:03
2022-12-01T15:03
2022-12-01T15:03
александр колесов
санкт-петербург
погода
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек — РИА Новости. За прошедший месяц солнце светило в Санкт-Петербурге всего 8,4 часа, сообщил главный синоптик города Александр Колесов."Солнце светило в этом ноябре очень мало, всего 8,4 часа в течение 6 дней", - написал он в своем Telegram-канале.Колесов напомнил, что в ноябре 2016 года солнце в Северной столице светило всего 1,6 часа."Самое интересное в ноябрьской погоде Санкт-Петербурга - это переход от аномально жаркой погоды к очень холодной. Длительное стояние мощного антициклона с продолжительным влиянием восточного ветра. Отсутствие солнца в первой декаде месяца, и холодная третья декада ноября. Среднедекадная температура - 4,9 градуса вошла в тридцатку самых холодных декад ноября в Санкт-Петербурге", - добавил Колесов.Отмечается, что за прошедший месяц выпало 48 миллиметров осадков или 86% от нормы, осадки наблюдались 24 дня из 30.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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александр колесов, санкт-петербург, погода
Александр Колесов, Санкт-Петербург, Погода
Солнце в Петербурге в ноябре светило менее девяти часов, сообщил синоптик
Синоптик Колесов: солнце в Петербурге в ноябре светило лишь 8,4 часа
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек — РИА Новости.
За прошедший месяц солнце светило в Санкт-Петербурге всего 8,4 часа, сообщил
главный синоптик города Александр Колесов.
"Солнце светило в этом ноябре очень мало, всего 8,4 часа в течение 6 дней", - написал он в своем Telegram-канале.
Колесов напомнил, что в ноябре 2016 года солнце в Северной столице светило всего 1,6 часа.
"Самое интересное в ноябрьской погоде Санкт-Петербурга - это переход от аномально жаркой погоды к очень холодной. Длительное стояние мощного антициклона с продолжительным влиянием восточного ветра. Отсутствие солнца в первой декаде месяца, и холодная третья декада ноября. Среднедекадная температура - 4,9 градуса вошла в тридцатку самых холодных декад ноября в Санкт-Петербурге", - добавил Колесов.
Отмечается, что за прошедший месяц выпало 48 миллиметров осадков или 86% от нормы, осадки наблюдались 24 дня из 30.