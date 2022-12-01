https://ria.ru/20221201/solntse-1835581237.html

Солнце в Петербурге в ноябре светило менее девяти часов, сообщил синоптик

Солнце в Петербурге в ноябре светило менее девяти часов, сообщил синоптик - РИА Новости, 01.12.2022

Солнце в Петербурге в ноябре светило менее девяти часов, сообщил синоптик

За прошедший месяц солнце светило в Санкт-Петербурге всего 8,4 часа, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T15:03

2022-12-01T15:03

2022-12-01T15:03

александр колесов

санкт-петербург

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830697510_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3f4c8f659fa8ccb8d120d6ca368efc55.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек — РИА Новости. За прошедший месяц солнце светило в Санкт-Петербурге всего 8,4 часа, сообщил главный синоптик города Александр Колесов."Солнце светило в этом ноябре очень мало, всего 8,4 часа в течение 6 дней", - написал он в своем Telegram-канале.Колесов напомнил, что в ноябре 2016 года солнце в Северной столице светило всего 1,6 часа."Самое интересное в ноябрьской погоде Санкт-Петербурга - это переход от аномально жаркой погоды к очень холодной. Длительное стояние мощного антициклона с продолжительным влиянием восточного ветра. Отсутствие солнца в первой декаде месяца, и холодная третья декада ноября. Среднедекадная температура - 4,9 градуса вошла в тридцатку самых холодных декад ноября в Санкт-Петербурге", - добавил Колесов.Отмечается, что за прошедший месяц выпало 48 миллиметров осадков или 86% от нормы, осадки наблюдались 24 дня из 30.

https://ria.ru/20221201/sneg-1835461954.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

александр колесов, санкт-петербург, погода