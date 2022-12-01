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"Путешествие в науку": в Сочи появился маршрут для любознательных туристов - РИА Новости, 01.12.2022
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Туризм
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"Путешествие в науку": в Сочи появился маршрут для любознательных туристов
"Путешествие в науку": в Сочи появился маршрут для любознательных туристов - РИА Новости, 01.12.2022
"Путешествие в науку": в Сочи появился маршрут для любознательных туристов
Увидеть самых красивых бабочек, попробовать экзотические фрукты, узнать о новейших исследованиях можно теперь во время отпуска в Сочи: здесь открылся первый... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T14:54
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фото
туризм
сочи
фото - туризм
впечатления - туризм
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Увидеть самых красивых бабочек, попробовать экзотические фрукты, узнать о новейших исследованиях можно теперь во время отпуска в Сочи: здесь открылся первый познавательный туристический маршрут. "Путешествие в науку" — в фотоленте Ria.ru.
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Фото, Туризм, Сочи, Фото - Туризм, Впечатления - Туризм
14:54 01.12.2022 (обновлено: 18:30 01.12.2022)
 

"Путешествие в науку": в Сочи появился маршрут для любознательных туристов

Читать ria.ru в
Увидеть самых красивых бабочек, попробовать экзотические фрукты, узнать о новейших исследованиях можно теперь во время отпуска в Сочи: здесь открылся первый познавательный туристический маршрут. "Путешествие в науку" — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных / Перейти в медиабанк

Не просто экскурсия, а целое исследовательское приключение ждет посетителей нового тура "Путешествие в науку: Сочи".

Участники II Конгресса молодых ученых и журналисты посещают обезьяний питомник Научно-исследовательского института медицинской приматологии в рамках тура по новому научно-популярному маршруту Путешествие в науку: Сочи
1 из 10

Не просто экскурсия, а целое исследовательское приключение ждет посетителей нового тура "Путешествие в науку: Сочи".

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных
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© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных / Перейти в медиабанк

При формировании маршрута организаторы опирались на запросы самих туристов.

Участники II Конгресса молодых ученых и журналисты посещают патологоанатомическую лабораторию Научно-исследовательского института медицинской приматологии в рамках тура по новому научно-популярному маршруту Путешествие в науку: Сочи
2 из 10

При формировании маршрута организаторы опирались на запросы самих туристов.

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных / Перейти в медиабанк

В качестве пилотных объектов выбрали Научно-исследовательский институт медицинской приматологии, Субтропический научный центр РАН, Ботанический сад "Дерево Дружбы", Вольерный комплекс "Лаура" Кавказского государственного природного биосферного заповедника.

Обезьяны в питомнике Научно-исследовательского института медицинской приматологии. Посещение питомника входит в тур по новому научно-популярному маршруту Путешествие в науку: Сочи
3 из 10

В качестве пилотных объектов выбрали Научно-исследовательский институт медицинской приматологии, Субтропический научный центр РАН, Ботанический сад "Дерево Дружбы", Вольерный комплекс "Лаура" Кавказского государственного природного биосферного заповедника.

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных / Перейти в медиабанк

Уникальность проекта в том, что объекты можно не только посмотреть и сфотографировать, но также встретиться с учеными и побывать в лабораториях.

Участники II Конгресса молодых ученых и журналисты посещают лабораторию защиты растений федерального исследовательского центра Субтропический научный центр Российской академии наук
4 из 10

Уникальность проекта в том, что объекты можно не только посмотреть и сфотографировать, но также встретиться с учеными и побывать в лабораториях.

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных
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© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных / Перейти в медиабанк

Новый маршрут — важный шаг к популяризации науки в России.

Участник II Конгресса молодых ученых фотографирует бабочек в лаборатории защиты растений федерального исследовательского центра Субтропический научный центр Российской академии наук
5 из 10

Новый маршрут — важный шаг к популяризации науки в России.

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных
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© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных / Перейти в медиабанк

Программа рассчитана на три дня.

Участники II Конгресса молодых ученых и журналисты посещают ботанический сад Дерево Дружбы в рамках тура по новому научно-популярному маршруту Путешествие в науку: Сочи
6 из 10

Программа рассчитана на три дня.

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных
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© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных / Перейти в медиабанк

Маршрут заинтересует и детей, и взрослых, убеждены организаторы.

Бирка с надписью Суданский союз, 1967 на Дереве Дружбы в Сочи
7 из 10

Маршрут заинтересует и детей, и взрослых, убеждены организаторы.

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных
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© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных / Перейти в медиабанк

"Путешествие в науку" уже представлено на сайтах крупных туристических агрегаторов.

Участники II Конгресса молодых ученых и журналисты посещают ботанический сад Дерево Дружбы в рамках тура по новому научно-популярному маршруту Путешествие в науку: Сочи
8 из 10

"Путешествие в науку" уже представлено на сайтах крупных туристических агрегаторов.

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных
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© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных / Перейти в медиабанк

Первыми гостями тура стали участники II Конгресса молодых ученых в Сочи.

Участники II Конгресса молодых ученых нюхают образы чая в лаборатории физиологии и биохимии растений федерального исследовательского центра Субтропический научный центр Российской академии наук
9 из 10

Первыми гостями тура стали участники II Конгресса молодых ученых в Сочи.

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных
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© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных / Перейти в медиабанк

Участники Конгресса молодых ученых и журналисты в ботаническом саду "Дерево Дружбы".

Участники II Конгресса молодых ученых и журналисты посещают ботанический сад Дерево Дружбы в рамках тура по новому научно-популярному маршруту Путешествие в науку: Сочи
10 из 10

Участники Конгресса молодых ученых и журналисты в ботаническом саду "Дерево Дружбы".

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных
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