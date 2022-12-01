"Путешествие в науку": в Сочи появился маршрут для любознательных туристов
Не просто экскурсия, а целое исследовательское приключение ждет посетителей нового тура "Путешествие в науку: Сочи".
Не просто экскурсия, а целое исследовательское приключение ждет посетителей нового тура "Путешествие в науку: Сочи".
При формировании маршрута организаторы опирались на запросы самих туристов.
При формировании маршрута организаторы опирались на запросы самих туристов.
В качестве пилотных объектов выбрали Научно-исследовательский институт медицинской приматологии, Субтропический научный центр РАН, Ботанический сад "Дерево Дружбы", Вольерный комплекс "Лаура" Кавказского государственного природного биосферного заповедника.
В качестве пилотных объектов выбрали Научно-исследовательский институт медицинской приматологии, Субтропический научный центр РАН, Ботанический сад "Дерево Дружбы", Вольерный комплекс "Лаура" Кавказского государственного природного биосферного заповедника.
Уникальность проекта в том, что объекты можно не только посмотреть и сфотографировать, но также встретиться с учеными и побывать в лабораториях.
Уникальность проекта в том, что объекты можно не только посмотреть и сфотографировать, но также встретиться с учеными и побывать в лабораториях.
Новый маршрут — важный шаг к популяризации науки в России.
Новый маршрут — важный шаг к популяризации науки в России.
Программа рассчитана на три дня.
Программа рассчитана на три дня.
Маршрут заинтересует и детей, и взрослых, убеждены организаторы.
Маршрут заинтересует и детей, и взрослых, убеждены организаторы.
"Путешествие в науку" уже представлено на сайтах крупных туристических агрегаторов.
"Путешествие в науку" уже представлено на сайтах крупных туристических агрегаторов.
Первыми гостями тура стали участники II Конгресса молодых ученых в Сочи.
Первыми гостями тура стали участники II Конгресса молодых ученых в Сочи.
Участники Конгресса молодых ученых и журналисты в ботаническом саду "Дерево Дружбы".
Участники Конгресса молодых ученых и журналисты в ботаническом саду "Дерево Дружбы".