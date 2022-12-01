https://ria.ru/20221201/sochi-1835526494.html

"Путешествие в науку": в Сочи появился маршрут для любознательных туристов

"Путешествие в науку": в Сочи появился маршрут для любознательных туристов - РИА Новости, 01.12.2022

"Путешествие в науку": в Сочи появился маршрут для любознательных туристов

Увидеть самых красивых бабочек, попробовать экзотические фрукты, узнать о новейших исследованиях можно теперь во время отпуска в Сочи: здесь открылся первый... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T14:54

2022-12-01T14:54

2022-12-01T18:30

фото

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сочи

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впечатления - туризм

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Увидеть самых красивых бабочек, попробовать экзотические фрукты, узнать о новейших исследованиях можно теперь во время отпуска в Сочи: здесь открылся первый познавательный туристический маршрут. "Путешествие в науку" — в фотоленте Ria.ru.

сочи

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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