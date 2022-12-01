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Сальдо рассказал об оборонительных сооружениях в Херсонской области

Сальдо рассказал об оборонительных сооружениях в Херсонской области - РИА Новости, 01.12.2022

Сальдо рассказал об оборонительных сооружениях в Херсонской области

Оборонительные сооружения на левобережной части Херсонской области возводятся в высоком темпе, этим занимаются военные специалисты, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T11:38

2022-12-01T11:38

2022-12-01T14:43

специальная военная операция на украине

владимир сальдо

сергей суровикин

сергей шойгу

россия

днепр (город)

херсонская область

безопасность

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Оборонительные сооружения на левобережной части Херсонской области возводятся в высоком темпе, этим занимаются военные специалисты, сообщил врио губернатора Владимир Сальдо."Все эти работы проводятся по научному обоснованию военной науки. Они (сооружения. — Прим. ред.) строятся достаточно быстро. На эти цели выделены значительные финансовые ресурсы и привлечено большое количество строительных компаний", — рассказал политик на видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале.По его словам, за последнее время с прифронтовой 15-километровой зоны на левом берегу Днепра выехало не более 15 тысяч из 100 тысяч жителей. Власти делают все необходимое для оставшихся граждан: обеспечивают подачу воды и электричества, работу транспорта, доставку продовольствия и гуманитарной помощи, подытожил Сальдо.В середине октября российские власти решили отселить жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и в другие субъекты России из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ и риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС.Как заявлял командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья вывезены 115 тысяч человек. Министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег, организовав линию обороны Вооруженных сил России по рубежу Днепра.

https://ria.ru/20221130/kherson-1835415507.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221128/rezervy-1834817812.html

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днепр (город)

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир сальдо, сергей суровикин, сергей шойгу, россия, днепр (город), херсонская область , безопасность