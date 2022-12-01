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Сальдо рассказал об оборонительных сооружениях в Херсонской области - РИА Новости, 01.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Сальдо рассказал об оборонительных сооружениях в Херсонской области
Сальдо рассказал об оборонительных сооружениях в Херсонской области - РИА Новости, 01.12.2022
Сальдо рассказал об оборонительных сооружениях в Херсонской области
Оборонительные сооружения на левобережной части Херсонской области возводятся в высоком темпе, этим занимаются военные специалисты, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T11:38
2022-12-01T14:43
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
сергей суровикин
сергей шойгу
россия
днепр (город)
херсонская область
безопасность
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Оборонительные сооружения на левобережной части Херсонской области возводятся в высоком темпе, этим занимаются военные специалисты, сообщил врио губернатора Владимир Сальдо."Все эти работы проводятся по научному обоснованию военной науки. Они (сооружения. — Прим. ред.) строятся достаточно быстро. На эти цели выделены значительные финансовые ресурсы и привлечено большое количество строительных компаний", — рассказал политик на видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале.По его словам, за последнее время с прифронтовой 15-километровой зоны на левом берегу Днепра выехало не более 15 тысяч из 100 тысяч жителей. Власти делают все необходимое для оставшихся граждан: обеспечивают подачу воды и электричества, работу транспорта, доставку продовольствия и гуманитарной помощи, подытожил Сальдо.В середине октября российские власти решили отселить жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и в другие субъекты России из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ и риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС.Как заявлял командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья вывезены 115 тысяч человек. Министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег, организовав линию обороны Вооруженных сил России по рубежу Днепра.
https://ria.ru/20221130/kherson-1835415507.html
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владимир сальдо, сергей суровикин, сергей шойгу, россия, днепр (город), херсонская область , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо, Сергей Суровикин, Сергей Шойгу, Россия, Днепр (город), Херсонская область , Безопасность
11:38 01.12.2022 (обновлено: 14:43 01.12.2022)
 
Сальдо рассказал об оборонительных сооружениях в Херсонской области

Врио главы Херсонской области Сальдо: оборонительные сооружения возводят в высоком темпе

© Фото : @saldo_team / TelegramВладимир Сальдо
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© Фото : @saldo_team / Telegram
Владимир Сальдо. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Оборонительные сооружения на левобережной части Херсонской области возводятся в высоком темпе, этим занимаются военные специалисты, сообщил врио губернатора Владимир Сальдо.
"Все эти работы проводятся по научному обоснованию военной науки. Они (сооружения. — Прим. ред.) строятся достаточно быстро. На эти цели выделены значительные финансовые ресурсы и привлечено большое количество строительных компаний", — рассказал политик на видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале.
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По его словам, за последнее время с прифронтовой 15-километровой зоны на левом берегу Днепра выехало не более 15 тысяч из 100 тысяч жителей. Власти делают все необходимое для оставшихся граждан: обеспечивают подачу воды и электричества, работу транспорта, доставку продовольствия и гуманитарной помощи, подытожил Сальдо.
В середине октября российские власти решили отселить жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и в другие субъекты России из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ и риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС.
Как заявлял командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья вывезены 115 тысяч человек. Министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег, организовав линию обороны Вооруженных сил России по рубежу Днепра.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир СальдоСергей СуровикинСергей ШойгуРоссияДнепр (город)Херсонская областьБезопасность
 
 
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